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"Умывают руки": Кива прокомментировал слова Байдена о судьбе Украины - РИА Новости, 25.03.2022
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"Умывают руки": Кива прокомментировал слова Байдена о судьбе Украины
"Умывают руки": Кива прокомментировал слова Байдена о судьбе Украины - РИА Новости, 25.03.2022
"Умывают руки": Кива прокомментировал слова Байдена о судьбе Украины
Лишенный мандата депутат Верховной рады Илья Кива, комментируя слова президента США Джо Байдена о территориальной целостности Украины, заявил, что судьба... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T10:04
2022-03-25T11:14
в мире
владимир путин
россия
киев
сша
вооруженные силы рф
telegram (приложение)
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Лишенный мандата депутат Верховной рады Илья Кива, комментируя слова президента США Джо Байдена о территориальной целостности Украины, заявил, что судьба государства предрешена.Ранее американский лидер, отвечая во время пресс-конференции на вопрос о том, считает ли он, что Киеву придется отказаться от части территорий для достижения прекращения огня, сказал, что этот вопрос "полностью зависит от Украины".Он также отметил, что украинцам уже сейчас нужно задуматься о своих сбережениях, которые находятся в гривне."Ведь очевидно, что &lt;…&gt; на освобожденной территории будет рублевая зона, а значит гривна обесценится и вскоре перестанет существовать как денежная единица. Поэтому логично уже сейчас в западных областях покупать злотые, а центральные и юго-восток конечно рубли", — написал он.При этом Кива также предостерег граждан страны от покупки долларов США, отметив, что они "в ближайшее время обвалятся и превратятся просто в бумагу".Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
https://ria.ru/20220325/skhvatka-1779931923.html
россия
киев
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в мире, владимир путин, россия, киев, сша, вооруженные силы рф, telegram (приложение), признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
10:04 25.03.2022 (обновлено: 11:14 25.03.2022)
 
"Умывают руки": Кива прокомментировал слова Байдена о судьбе Украины

Кива о словах Байдена, что Киеву решать, жертвовать ли территорией: США умывают руки

© REUTERS / Evelyn Hockstein/PoolПрезидент США
Президент США - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© REUTERS / Evelyn Hockstein/Pool
Президент США
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Лишенный мандата депутат Верховной рады Илья Кива, комментируя слова президента США Джо Байдена о территориальной целостности Украины, заявил, что судьба государства предрешена.
Ранее американский лидер, отвечая во время пресс-конференции на вопрос о том, считает ли он, что Киеву придется отказаться от части территорий для достижения прекращения огня, сказал, что этот вопрос "полностью зависит от Украины".

"Стало понятно, что Америка умывает руки и судьба Украины предрешена", — написал Кива в телеграм-канале.

Он также отметил, что украинцам уже сейчас нужно задуматься о своих сбережениях, которые находятся в гривне.
"Ведь очевидно, что <…> на освобожденной территории будет рублевая зона, а значит гривна обесценится и вскоре перестанет существовать как денежная единица. Поэтому логично уже сейчас в западных областях покупать злотые, а центральные и юго-восток конечно рубли", — написал он.
При этом Кива также предостерег граждан страны от покупки долларов США, отметив, что они "в ближайшее время обвалятся и превратятся просто в бумагу".
Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
Военнослужащий ВС России на контрольно-пропускном пункте - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
08:00
Россия вступила в схватку с Западом за будущее мира
 
В миреВладимир ПутинРоссияКиевСШАВооруженные силы РФTelegram (приложение)Признание ДНР и ЛНР в РоссииСанкции в отношении России
 
 
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