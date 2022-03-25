10:04 25.03.2022 (обновлено: 11:14 25.03.2022)
"Умывают руки": Кива прокомментировал слова Байдена о судьбе Украины
Кива о словах Байдена, что Киеву решать, жертвовать ли территорией: США умывают руки
Президент США
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Лишенный мандата депутат Верховной рады Илья Кива, комментируя слова президента США Джо Байдена о территориальной целостности Украины, заявил, что судьба государства предрешена.
Ранее американский лидер, отвечая во время пресс-конференции на вопрос о том, считает ли он, что Киеву придется отказаться от части территорий для достижения прекращения огня, сказал, что этот вопрос "полностью зависит от Украины".
"Стало понятно, что Америка умывает руки и судьба Украины предрешена", — написал Кива в телеграм-канале.
Он также отметил, что украинцам уже сейчас нужно задуматься о своих сбережениях, которые находятся в гривне.
"Ведь очевидно, что <…> на освобожденной территории будет рублевая зона, а значит гривна обесценится и вскоре перестанет существовать как денежная единица. Поэтому логично уже сейчас в западных областях покупать злотые, а центральные и юго-восток конечно рубли", — написал он.
При этом Кива также предостерег граждан страны от покупки долларов США, отметив, что они "в ближайшее время обвалятся и превратятся просто в бумагу".
Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.