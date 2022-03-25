https://ria.ru/20220325/ukraina-1779996252.html

"Умывают руки": Кива прокомментировал слова Байдена о судьбе Украины

"Умывают руки": Кива прокомментировал слова Байдена о судьбе Украины - РИА Новости, 25.03.2022

"Умывают руки": Кива прокомментировал слова Байдена о судьбе Украины

Лишенный мандата депутат Верховной рады Илья Кива, комментируя слова президента США Джо Байдена о территориальной целостности Украины, заявил, что судьба... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T10:04

2022-03-25T10:04

2022-03-25T11:14

в мире

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россия

киев

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вооруженные силы рф

telegram (приложение)

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Лишенный мандата депутат Верховной рады Илья Кива, комментируя слова президента США Джо Байдена о территориальной целостности Украины, заявил, что судьба государства предрешена.Ранее американский лидер, отвечая во время пресс-конференции на вопрос о том, считает ли он, что Киеву придется отказаться от части территорий для достижения прекращения огня, сказал, что этот вопрос "полностью зависит от Украины".Он также отметил, что украинцам уже сейчас нужно задуматься о своих сбережениях, которые находятся в гривне."Ведь очевидно, что <…> на освобожденной территории будет рублевая зона, а значит гривна обесценится и вскоре перестанет существовать как денежная единица. Поэтому логично уже сейчас в западных областях покупать злотые, а центральные и юго-восток конечно рубли", — написал он.При этом Кива также предостерег граждан страны от покупки долларов США, отметив, что они "в ближайшее время обвалятся и превратятся просто в бумагу".Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.

https://ria.ru/20220325/skhvatka-1779931923.html

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киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир путин, россия, киев, сша, вооруженные силы рф, telegram (приложение), признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии