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Володин назвал ситуацию с задержанием СБУ дочери мэра Купянска чудовищной - РИА Новости, 25.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220325/ukraina-1779987017.html
Володин назвал ситуацию с задержанием СБУ дочери мэра Купянска чудовищной
Володин назвал ситуацию с задержанием СБУ дочери мэра Купянска чудовищной - РИА Новости, 25.03.2022
Володин назвал ситуацию с задержанием СБУ дочери мэра Купянска чудовищной
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал чудовищной ситуацию с задержанием Службой безопасности Украины дочери мэра украинского Купянска Геннадия Мацегоры. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T08:55
2022-03-25T08:58
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
ирина венедиктова
владимир путин
харьковская область
донецкая народная республика
россия
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал чудовищной ситуацию с задержанием Службой безопасности Украины дочери мэра украинского Купянска Геннадия Мацегоры.Ранее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что мэра Купянска в Харьковской области Геннадия Мацегору подозревают в госизмене из-за поддержки сил РФ. Мацегора заявил, что сотрудники СБУ задержали его дочь, а теперь ему угрожают расправиться с ней, попросил Владимира Зеленского оказать поддержку в этой ситуации.Он добавил, что одновременно с этим Зеленский "со слезами на глазах" выступает перед парламентами зарубежных стран с просьбой о помощи, сравнивая ситуацию с геноцидом евреев времён Второй мировой войны, хотя "в реальности всё обстоит ровно наоборот".Также, по словам спикера ГД, депутатам Кнессета и парламента Франции правильно было бы посмотреть видеообращение мэра Купянска, кадры, где избивают людей, а в домах размещают танки и пулемёты, если они хотят разобраться в происходящем на Украине."Со своей стороны направим материалы о фактах истязания Киевом граждан, имеющиеся в нашем распоряжении, в национальные парламенты европейских стран. Зеленский и его приспешники - военные преступники, исповедующие нацистскую идеологию. Они должны ответить за свои деяния", - заявил Володин.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html
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в мире, владимир зеленский, ирина венедиктова, владимир путин, харьковская область, донецкая народная республика, россия, служба безопасности украины, кнессет израиля, госдума рф, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
08:55 25.03.2022 (обновлено: 08:58 25.03.2022)
 
Володин назвал ситуацию с задержанием СБУ дочери мэра Купянска чудовищной

Володин назвал ситуацию с задержанием СБУ дочери мэра украинского Купянска чудовищной

© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOL / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOL
Перейти в фотобанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал чудовищной ситуацию с задержанием Службой безопасности Украины дочери мэра украинского Купянска Геннадия Мацегоры.
Ранее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что мэра Купянска в Харьковской области Геннадия Мацегору подозревают в госизмене из-за поддержки сил РФ. Мацегора заявил, что сотрудники СБУ задержали его дочь, а теперь ему угрожают расправиться с ней, попросил Владимира Зеленского оказать поддержку в этой ситуации.

"Чудовищная ситуация. Сталкиваясь с такими фактами, всё больше понимаешь, что происходит на Украине: насколько неонацистская идеология поразила органы власти. Избивают палками людей, привязанных к столбам на улице, крадут детей у родителей с целью шантажа, размещают военную технику в жилых кварталах, прикрываются мирными гражданами как живым щитом", - написал Володин в своем Telegram-канале.

Он добавил, что одновременно с этим Зеленский "со слезами на глазах" выступает перед парламентами зарубежных стран с просьбой о помощи, сравнивая ситуацию с геноцидом евреев времён Второй мировой войны, хотя "в реальности всё обстоит ровно наоборот".
Также, по словам спикера ГД, депутатам Кнессета и парламента Франции правильно было бы посмотреть видеообращение мэра Купянска, кадры, где избивают людей, а в домах размещают танки и пулемёты, если они хотят разобраться в происходящем на Украине.
"Со своей стороны направим материалы о фактах истязания Киевом граждан, имеющиеся в нашем распоряжении, в национальные парламенты европейских стран. Зеленский и его приспешники - военные преступники, исповедующие нацистскую идеологию. Они должны ответить за свои деяния", - заявил Володин.
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ЗеленскийИрина ВенедиктоваВладимир ПутинХарьковская областьДонецкая Народная РеспубликаРоссияСлужба безопасности УкраиныКнессет ИзраиляГосдума РФПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСанкции в отношении России
 
 
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