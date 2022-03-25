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Медведев: операция на Украине продолжится до достижения поставленных целей - РИА Новости, 25.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220325/ukraina-1779984126.html
Медведев: операция на Украине продолжится до достижения поставленных целей
Медведев: операция на Украине продолжится до достижения поставленных целей - РИА Новости, 25.03.2022
Медведев: операция на Украине продолжится до достижения поставленных целей
Спецоперация на Украине развивается по плану, она будет продолжена до достижения поставленных целей — демилитаризации и денацификации страны, по итогам она... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T08:10
2022-03-25T13:49
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
дмитрий медведев
днр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Спецоперация на Украине развивается по плану, она будет продолжена до достижения поставленных целей — демилитаризации и денацификации страны, по итогам она должна стать нейтральной, не проводить антироссийскую политику и быть нормальным соседом России, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев."Спецоперация состоялась прежде всего потому, что цели, которые ставило перед собой российское государство не были достигнуты дипломатическим путем. Об этом сказал президент, когда объявлял о начале специальной операции. Ход операции, планы по ее проведению определяются Верховным главнокомандующим. По Конституции им является президент. Президент свои оценки давал. Операция развивается по плану. Этот план подготовлен и утвержден Верховным главнокомандующим", — заявил Медведев в интервью РИА Новости и RT.По его словам, дополнительные комментарии излишни, исчерпывающая оценка была дана президентом."Но очевидно, что операция будет продолжена до достижения тех целей, которые были поставлены Президентом страны. Эти цели касаются будущего Украины; статуса Украины в качестве нейтрального государства, государства, которое не проводит антироссийскую политику, государства, которое не является милитаризованным, и государства, которое должно являться нашим нормальным соседом. Поэтому до достижения результатов по демилитаризации и денацификации Украины операция и должна продолжаться — так, как это было задумано президентом страны, как это было решено", — подчеркнул он.
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Медведев: "Спецоперация будет продолжена до достижения поставленных целей"
Спецоперация на Украине развивается по плану, она будет продолжена до достижения поставленных целей - демилитаризации и денацификации страны, по итогам она должна стать нейтральной, не проводить антироссийскую политику и быть нормальным соседом России, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Спецоперация состоялась прежде всего потому, что цели, которые ставило перед собой российское государство не были достигнуты дипломатическим путем. Об этом сказал президент, когда объявлял о начале специальной операции. Ход операции, планы по ее проведению определяются Верховным главнокомандующим. По Конституции им является президент. Президент свои оценки давал. Операция развивается по плану. Этот план подготовлен и утвержден Верховным главнокомандующим", - заявил Медведев в интервью РИА Новости и RT. По его словам, дополнительные комментарии излишни, исчерпывающая оценка была дана президентом.
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в мире, украина, россия, дмитрий медведев, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донбасс
08:10 25.03.2022 (обновлено: 13:49 25.03.2022)
 
Медведев: операция на Украине продолжится до достижения поставленных целей

Заглавы Совбеза Медведев заявил, что Украина должна стать нормальным соседом России

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Спецоперация на Украине развивается по плану, она будет продолжена до достижения поставленных целей — демилитаризации и денацификации страны, по итогам она должна стать нейтральной, не проводить антироссийскую политику и быть нормальным соседом России, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.
"Спецоперация состоялась прежде всего потому, что цели, которые ставило перед собой российское государство не были достигнуты дипломатическим путем. Об этом сказал президент, когда объявлял о начале специальной операции. Ход операции, планы по ее проведению определяются Верховным главнокомандующим. По Конституции им является президент. Президент свои оценки давал. Операция развивается по плану. Этот план подготовлен и утвержден Верховным главнокомандующим", — заявил Медведев в интервью РИА Новости и RT.
По его словам, дополнительные комментарии излишни, исчерпывающая оценка была дана президентом.
"Но очевидно, что операция будет продолжена до достижения тех целей, которые были поставлены Президентом страны. Эти цели касаются будущего Украины; статуса Украины в качестве нейтрального государства, государства, которое не проводит антироссийскую политику, государства, которое не является милитаризованным, и государства, которое должно являться нашим нормальным соседом. Поэтому до достижения результатов по демилитаризации и денацификации Украины операция и должна продолжаться — так, как это было задумано президентом страны, как это было решено", — подчеркнул он.
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