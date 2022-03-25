https://ria.ru/20220325/ubiystvo-1779876028.html

Тайна Клюквенной пади: новый поворот в деле об убийстве студенток в Бурятии

Тайна Клюквенной пади: новый поворот в деле об убийстве студенток в Бурятии - РИА Новости, 25.03.2022

Тайна Клюквенной пади: новый поворот в деле об убийстве студенток в Бурятии

Присяжные оправдали бывших полицейских Евгения Инкина и Дмитрия Истомина, обвиняемых в убийстве двух девушек. Жестокое преступление было совершено еще 20 лет... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T08:00

2022-03-25T08:00

2022-03-25T16:29

происшествия

республика бурятия

следственный комитет россии (ск рф)

убийство

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости, Виктор Званцев. Присяжные оправдали бывших полицейских Евгения Инкина и Дмитрия Истомина, обвиняемых в убийстве двух девушек. Жестокое преступление было совершено еще 20 лет назад, однако по горячим следам раскрыть его не удалось. К делу вернулись в 2019-м после показаний нового свидетеля.Анонимное письмоВ середине августа 2002-го в Селенгинске пропали 17-летняя Евгения Шекунова и 18-летняя Екатерина Патеюк. Родители обратились в милицию только через несколько дней — до этого искали дочерей самостоятельно у знакомых и подруг.К розыску подключились оперативники УГРО местного отдела МВД, но не было ни свидетелей, ни каких-либо зацепок. По одной из версий, девушки сами сбежали."Я чувствовала: случилось что-то плохое, — вспоминает знакомая Шекуновой Наталья (по ее просьбе имя изменено). — В тот вечер родители Жени уехали на дачу, оставив ее присматривать за младшей сестрой. Если она и отлучилась из дома, то явно не планировала задерживаться надолго".Спустя две недели в милиции получили анонимное письмо с нарисованной картой болотистой местности Клюквенная падь в 20 километрах от Селенгинска и указанием места, где лежат тела девушек. Милиционеры восприняли это скептически, но все же решили проверить.Худшие опасения подтвердились: в обозначенной крестиком яме действительно обнаружили два изуродованных женских трупа с проломленными головами, раздетых до нижнего белья. Из-за сильной жары тела практически полностью разложились — опознали лишь по личным вещам.Жестокое двойное убийство всколыхнуло размеренную жизнь небольшого поселка. Поползли слухи, что к преступлению могут быть причастны местные милиционеры: якобы девушки отправились на свидание именно к ним. При этом один из них сам занимался поиском убийцы.Впрочем, тогда эту версию серьезно не рассматривали, а вскоре расследование приостановили за неимением улик.Невинная шуткаВернулись к этому убийству в 2019-м, когда в СК пришла местная жительница Екатерина Пономарева. В августе 2002 года ей было 16. Она сообщила, что с девушками расправились оперативники Кабанского райотдела МВД Евгений Инкин и Дмитрий Истомин.По версии СК, вечером 10 августа 2002-го милиционеры в компании Шекуновой и Патеюк, закупившись спиртным, отправились на пикник. Там вспыхнула ссора. Пьяные силовики обухом топора убили девушек, вывезли тела в Клюквенную падь и прикопали в яме.Инкин к 2019-му дослужился до руководителя подразделения Кабанского райотдела, а Истомин, выйдя на пенсию, устроился в управление безопасности местного коммерческого предприятия. Обоих обвинили в двойном убийстве и отправили в СИЗО.По словам Пономаревой, тоже участвовавшей в том пикнике, конфликт возник из-за невинной шутки одной из девушек.Свидетельница утверждала, что спаслась чудом, а многолетнее молчание объяснила страхом и давлением со стороны силовиков. Вскоре в уголовном деле появились новые статьи — о похищении и покушении на убийство. По версии СК, Инкин и его коллега — водитель Александр Попов схватили Екатерину, заковали в наручники и хотели утопить. Однако ей удалось вырваться и убежать.Путаница в показанияхВесной 2020-го с Инкина сняли обвинения и отпустили на свободу. Родственники погибших обратились к главе СК России Александру Бастрыкину, после чего все материалы дела передали в Центральный аппарат ведомства, а полицейского вновь задержали. Расследование продолжалось полтора года. Летом 2021-го подозреваемые попросили, чтобы их судьбу решали присяжные.Во время заседаний Пономарева меняла показания: сначала говорила, что лично видела расправу, затем — что ей об этом рассказал друг. Также упоминала еще одного участника преступления, ей неизвестного. Тест на полиграфе провалила.При этом, по словам адвокатов, у Истомина было железное алиби — в момент преступления он отвозил супругу в роддом, что подтверждали свидетели. Инкин же указывает на другое странное обстоятельство: если бы он на самом деле убил Патеюк и Шекунову, зачем опытному оперу просить стажера-водителя Попова помочь замести следы. Проще сделать это с "подельником" Истоминым.Как бы то ни было, в середине марта присяжные признали Инкина, Истомина и Попова невиновными в убийстве и покушении на убийство. Прокуратура и родные девушек с этим не согласны и намерены добиваться самого сурового наказания. Оправдательный приговор уже обжаловали — предстоит рассмотрение в Верховном суде Бурятии. Если и там решение оставят в силе, искать убийц придется заново.Впрочем, местные говорят, что к делу могут быть причастны другие полицейские, один из которых сейчас занимает руководящую должность в управлении МВД одного из центральных регионов страны.

https://ria.ru/20220217/ischeznovenie-1773112754.html

https://ria.ru/20220211/ubiystvo-1772077940.html

https://ria.ru/20220209/proisshestvie-1771708740.html

https://ria.ru/20220120/ubiystvo-1768618399.html

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республика бурятия

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Михаил Кевхиев

Михаил Кевхиев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

происшествия, республика бурятия, следственный комитет россии (ск рф), убийство