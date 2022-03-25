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Сенатор Пронюшкин извинился за пост о Жириновском - РИА Новости, 25.03.2022
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Сенатор Пронюшкин извинился за пост о Жириновском
Сенатор Пронюшкин извинился за пост о Жириновском - РИА Новости, 25.03.2022
Сенатор Пронюшкин извинился за пост о Жириновском
Сенатор Александр Пронюшкин, в Telegram-канале которого ранее в пятницу появилась информация о кончине лидера ЛДПР Владимира Жириновского, удалил пост, принес... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T12:33
2022-03-25T12:33
госдума рф
лдпр
владимир жириновский
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Сенатор Александр Пронюшкин, в Telegram-канале которого ранее в пятницу появилась информация о кончине лидера ЛДПР Владимира Жириновского, удалил пост, принес извинения подписчикам и указал, что "причастные к публикации понесут ответственность"."Уважаемые друзья и коллеги. Приношу свои извинения за публикацию на моем канале непроверенной информации о Владимире Вольфовиче Жириновском", - написал законодатель.Сенатор является членом ЛДПР.После размещения поста Пронюшкина, информацию о смерти Жириновского опроверг спикер Госдумы Вячеслав Володин. В Минздраве сообщили, что состояние лидера ЛДПР оценивается как стабильное.
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госдума рф, лдпр, владимир жириновский
12:33 25.03.2022
 
Сенатор Пронюшкин извинился за пост о Жириновском

Сенатор Пронюшкин извинился за пост о Жириновском и обещал санкции причастным к публикации

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Сенатор Александр Пронюшкин, в Telegram-канале которого ранее в пятницу появилась информация о кончине лидера ЛДПР Владимира Жириновского, удалил пост, принес извинения подписчикам и указал, что "причастные к публикации понесут ответственность".
"Уважаемые друзья и коллеги. Приношу свои извинения за публикацию на моем канале непроверенной информации о Владимире Вольфовиче Жириновском", - написал законодатель.
"Пост удален, причастные к публикации - понесут ответственность", - добавил Пронюшкин.
Сенатор является членом ЛДПР.
После размещения поста Пронюшкина, информацию о смерти Жириновского опроверг спикер Госдумы Вячеслав Володин. В Минздраве сообщили, что состояние лидера ЛДПР оценивается как стабильное.
 
Госдума РФЛДПРВладимир Жириновский
 
 
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