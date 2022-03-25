https://ria.ru/20220325/senator-1780034527.html

Сенатор Пронюшкин извинился за пост о Жириновском

Сенатор Пронюшкин извинился за пост о Жириновском - РИА Новости, 25.03.2022

Сенатор Пронюшкин извинился за пост о Жириновском

Сенатор Александр Пронюшкин, в Telegram-канале которого ранее в пятницу появилась информация о кончине лидера ЛДПР Владимира Жириновского, удалил пост, принес... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T12:33

2022-03-25T12:33

2022-03-25T12:33

госдума рф

лдпр

владимир жириновский

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Сенатор Александр Пронюшкин, в Telegram-канале которого ранее в пятницу появилась информация о кончине лидера ЛДПР Владимира Жириновского, удалил пост, принес извинения подписчикам и указал, что "причастные к публикации понесут ответственность"."Уважаемые друзья и коллеги. Приношу свои извинения за публикацию на моем канале непроверенной информации о Владимире Вольфовиче Жириновском", - написал законодатель.Сенатор является членом ЛДПР.После размещения поста Пронюшкина, информацию о смерти Жириновского опроверг спикер Госдумы Вячеслав Володин. В Минздраве сообщили, что состояние лидера ЛДПР оценивается как стабильное.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

госдума рф, лдпр, владимир жириновский