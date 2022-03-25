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Посольство назвало "смехотворными" санкции Канады против членов Совфеда - РИА Новости, 25.03.2022
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Посольство назвало "смехотворными" санкции Канады против членов Совфеда
Посольство назвало "смехотворными" санкции Канады против членов Совфеда - РИА Новости, 25.03.2022
Посольство назвало "смехотворными" санкции Канады против членов Совфеда
Посольство РФ в Канаде в своем Twitter назвало санкции против членов Совета Федерации смехотворным жестом. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T02:55
2022-03-25T02:55
в мире
владимир путин
россия
вооруженные силы рф
совет федерации рф
канада
джастин трюдо
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 25 мар — РИА Новости. Посольство РФ в Канаде в своем Twitter назвало санкции против членов Совета Федерации смехотворным жестом.Трюдо в четверг заявил, что Канада вводит санкции в отношении 160 членов Совета Федерации РФ из-за ситуации на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, владимир путин, россия, вооруженные силы рф, совет федерации рф, канада, джастин трюдо, вашингтон, санкции в отношении россии
02:55 25.03.2022
 
Посольство назвало "смехотворными" санкции Канады против членов Совфеда

Посольство России назвало смехотворным жестом санкции Канады против членов Совфеда

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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ВАШИНГТОН, 25 мар — РИА Новости. Посольство РФ в Канаде в своем Twitter назвало санкции против членов Совета Федерации смехотворным жестом.

"Решение кабинета (премьер-министра Канады Джастина) Трюдо внести в черный список членов Совета Федерации смехотворный жест и демонстрация слабости санкционной политики Запада", — говорится в сообщении дипмиссии.

Трюдо в четверг заявил, что Канада вводит санкции в отношении 160 членов Совета Федерации РФ из-за ситуации на Украине.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
22 марта, 16:22
WP: Канада не спасет Европу после отказа от российских энергоносителей
 
В миреВладимир ПутинРоссияВооруженные силы РФСовет Федерации РФКанадаДжастин ТрюдоВашингтонСанкции в отношении России
 
 
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