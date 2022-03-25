https://ria.ru/20220325/sanktsii-1779973232.html

Посольство назвало "смехотворными" санкции Канады против членов Совфеда

Посольство назвало "смехотворными" санкции Канады против членов Совфеда - РИА Новости, 25.03.2022

Посольство назвало "смехотворными" санкции Канады против членов Совфеда

Посольство РФ в Канаде в своем Twitter назвало санкции против членов Совета Федерации смехотворным жестом. РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T02:55

2022-03-25T02:55

2022-03-25T02:55

в мире

владимир путин

россия

вооруженные силы рф

совет федерации рф

канада

джастин трюдо

вашингтон

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ВАШИНГТОН, 25 мар — РИА Новости. Посольство РФ в Канаде в своем Twitter назвало санкции против членов Совета Федерации смехотворным жестом.Трюдо в четверг заявил, что Канада вводит санкции в отношении 160 членов Совета Федерации РФ из-за ситуации на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220322/sanktsii-1779475701.html

россия

канада

вашингтон

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Никита Стома

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Никита Стома

в мире, владимир путин, россия, вооруженные силы рф, совет федерации рф, канада, джастин трюдо, вашингтон, санкции в отношении россии