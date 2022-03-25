https://ria.ru/20220325/sanktsii-1779973232.html
Посольство назвало "смехотворными" санкции Канады против членов Совфеда
Посольство назвало "смехотворными" санкции Канады против членов Совфеда - РИА Новости, 25.03.2022
Посольство назвало "смехотворными" санкции Канады против членов Совфеда
Посольство РФ в Канаде в своем Twitter назвало санкции против членов Совета Федерации смехотворным жестом. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T02:55
2022-03-25T02:55
2022-03-25T02:55
в мире
владимир путин
россия
вооруженные силы рф
совет федерации рф
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джастин трюдо
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 25 мар — РИА Новости. Посольство РФ в Канаде в своем Twitter назвало санкции против членов Совета Федерации смехотворным жестом.Трюдо в четверг заявил, что Канада вводит санкции в отношении 160 членов Совета Федерации РФ из-за ситуации на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220322/sanktsii-1779475701.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, владимир путин, россия, вооруженные силы рф, совет федерации рф, канада, джастин трюдо, вашингтон, санкции в отношении россии
Посольство назвало "смехотворными" санкции Канады против членов Совфеда
Посольство России назвало смехотворным жестом санкции Канады против членов Совфеда