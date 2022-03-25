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"Росатом" потребовал от Украины скорейшего возвращения четырех сотрудников - РИА Новости, 25.03.2022
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"Росатом" потребовал от Украины скорейшего возвращения четырех сотрудников
"Росатом" потребовал от Украины скорейшего возвращения четырех сотрудников - РИА Новости, 25.03.2022
"Росатом" потребовал от Украины скорейшего возвращения четырех сотрудников
"Росатом" требует от украинских властей скорейшего и безопасного возвращения на родину четырех своих сотрудников, удерживаемых на Ровенской АЭС, говорится в... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T20:32
2022-03-25T20:32
в мире
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
украина
россия
служба безопасности украины
энергоатом
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. "Росатом" требует от украинских властей скорейшего и безопасного возвращения на родину четырех своих сотрудников, удерживаемых на Ровенской АЭС, говорится в заявлении госкорпорации."Требуем от украинских властей скорейшего и безопасного возвращения сотрудников на родину", - говорится в заявлении.В "Росатоме" рассказали, что произошло на Ровенской АЭС."Специальный груз, доставленный на Ровенскую АЭС, сопровождался сотрудниками одного из предприятий российской атомной отрасли – АО "Атомспецтранс", как и указано в распространенном Секретариатом МАГАТЭ 23 марта с.г. сообщении Постпредства Российской Федерации при международных организациях в Вене (INFCIRC/981)", - говорится в заявлении.При этом оператор всех украинских АЭС НАЭК "Энергоатом" утверждал, что на Ровенскую АЭС "приезжали четыре вооруженных охранника", которые "до момента разгрузки и передаче украинской стороне (груз) охраняли", отмечает "Росатом"."Как уже информировали ранее МАГАТЭ, задачами сотрудников АО "Атомспецтранс" было обслуживание специального вагона и сопровождение груза, включая его передачу заказчику и оформление передаточных документов. Задача охраны груза в обязанности сопровождающих от АО "Атомспецтранс" не входила", - указывается в заявлении.Более того, российско-украинское межправсоглашение о сотрудничестве в области транспортирования ядерных материалов от 12 апреля 1996 года прямо предусматривает, что "охрана специальных грузов осуществляется на территории Российской Федерации российским вооруженным караулом, а на территории Украины - украинским вооруженным караулом", подчеркивает "Росатом"."ГП НАЭК "Энергоатом" сообщает, что "груз был разгружен (23 марта 2022 г.)". В этой связи заметим, что вагон прибыл в пункт назначения 23 февраля с.г. При этом соответствующий контракт с Ровенской АЭС определяет, что разгрузка должна производиться в течение 21 дня с оформлением обратной отправки транспорта (то есть – до 16 марта с.г.). Что касается информации ГП НАЭК "Энергоатом" о том, что российские специалисты "покинули территорию станции в сопровождении сотрудников СБУ, обеспечивающих их безопасность и передачу российской стороне", вынуждены констатировать, что по состоянию на 25 марта с.г. сотрудники АО "Атомспецтранс" российской стороне не переданы", - указывается в заявлении.
https://ria.ru/20220325/skhvatka-1779931923.html
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в мире, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", украина, россия, служба безопасности украины, энергоатом
20:32 25.03.2022
 
"Росатом" потребовал от Украины скорейшего возвращения четырех сотрудников

"Росатом" потребовал от властей Украины скорейшего возвращения четырех сотрудников

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПавильон корпорации "Росатом"
Павильон корпорации Росатом - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Павильон корпорации "Росатом"
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. "Росатом" требует от украинских властей скорейшего и безопасного возвращения на родину четырех своих сотрудников, удерживаемых на Ровенской АЭС, говорится в заявлении госкорпорации.
"Требуем от украинских властей скорейшего и безопасного возвращения сотрудников на родину", - говорится в заявлении.
В "Росатоме" рассказали, что произошло на Ровенской АЭС.
"Специальный груз, доставленный на Ровенскую АЭС, сопровождался сотрудниками одного из предприятий российской атомной отрасли – АО "Атомспецтранс", как и указано в распространенном Секретариатом МАГАТЭ 23 марта с.г. сообщении Постпредства Российской Федерации при международных организациях в Вене (INFCIRC/981)", - говорится в заявлении.
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При этом оператор всех украинских АЭС НАЭК "Энергоатом" утверждал, что на Ровенскую АЭС "приезжали четыре вооруженных охранника", которые "до момента разгрузки и передаче украинской стороне (груз) охраняли", отмечает "Росатом".
"Как уже информировали ранее МАГАТЭ, задачами сотрудников АО "Атомспецтранс" было обслуживание специального вагона и сопровождение груза, включая его передачу заказчику и оформление передаточных документов. Задача охраны груза в обязанности сопровождающих от АО "Атомспецтранс" не входила", - указывается в заявлении.
Более того, российско-украинское межправсоглашение о сотрудничестве в области транспортирования ядерных материалов от 12 апреля 1996 года прямо предусматривает, что "охрана специальных грузов осуществляется на территории Российской Федерации российским вооруженным караулом, а на территории Украины - украинским вооруженным караулом", подчеркивает "Росатом".
"ГП НАЭК "Энергоатом" сообщает, что "груз был разгружен (23 марта 2022 г.)". В этой связи заметим, что вагон прибыл в пункт назначения 23 февраля с.г. При этом соответствующий контракт с Ровенской АЭС определяет, что разгрузка должна производиться в течение 21 дня с оформлением обратной отправки транспорта (то есть – до 16 марта с.г.). Что касается информации ГП НАЭК "Энергоатом" о том, что российские специалисты "покинули территорию станции в сопровождении сотрудников СБУ, обеспечивающих их безопасность и передачу российской стороне", вынуждены констатировать, что по состоянию на 25 марта с.г. сотрудники АО "Атомспецтранс" российской стороне не переданы", - указывается в заявлении.
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В миреГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"УкраинаРоссияСлужба безопасности УкраиныЭнергоатом
 
 
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