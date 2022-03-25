https://ria.ru/20220325/pulkovo-1780063812.html

Из Санкт-Петербурга летом можно будет улететь по 30 международным маршрутам

Из Санкт-Петербурга летом можно будет улететь по 30 международным маршрутам - РИА Новости, 25.03.2022

Из Санкт-Петербурга летом можно будет улететь по 30 международным маршрутам

В летнем расписании аэропорта Пулково запланировано выполнение рейсов более чем по 80 российским направлениям, а также по более чем 30 международным маршрутам,... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T17:42

2022-03-25T17:42

2022-03-25T17:42

туризм

туризм

новости - туризм

туристы

доха

узбекистан

минск

руслайн

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156374/79/1563747991_0:332:3050:2048_1920x0_80_0_0_0992ebf0a57678dac97f3a8d8fbc2b30.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мар — РИА Новости. В летнем расписании аэропорта Пулково запланировано выполнение рейсов более чем по 80 российским направлениям, а также по более чем 30 международным маршрутам, сообщает ООО "Воздушные ворота северной столицы" (управляющая компания Пулково).В частности, новыми направлениями станут: Котлас авиакомпании "РусЛайн", Курган Nordwind Airlines, Пенза "ИрАэро" и Тобольск авиакомпании "Россия". Увеличение частот планируется на направлениях: Москва, Калининград, Казань, Ижевск, Минеральные Воды, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Оренбург, Омск и Красноярск.В летнем расписании появятся новые направления: Бухара (Узбекистан) авиакомпании Uzbekistan Airways и Тунис от Nouvelair.Также планируется увеличение рейсов в турецкую Анталию перевозчика Turkish Airlines, в Узбекистан на направлениях: Наманган, Самарканд, Ташкент, Ургенч и Фергана на крыльях Uzbekistan Airways.

https://ria.ru/20220324/azurair-1779796612.html

https://ria.ru/20220325/aeroflot-1780000492.html

доха

узбекистан

минск

тобольск

сербия

катар

оаэ

ростов-на-дону

калининград

ижевск

минеральные воды

нижний новгород

омск

красноярский край

санкт-петербург

пулково

киргизия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, туристы, доха, узбекистан, минск, руслайн, turkish airlines, ираэро, россия (авиакомпания), самолеты, аэропорты, авиакомпании, тобольск, сербия, катар, оаэ, ростов-на-дону, калининград, ижевск, минеральные воды, нижний новгород, омск, красноярский край, санкт-петербург, пулково, киргизия, пулково (аэропорт), куда можно лететь