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Из Санкт-Петербурга летом можно будет улететь по 30 международным маршрутам - РИА Новости, 25.03.2022
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Туризм
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Из Санкт-Петербурга летом можно будет улететь по 30 международным маршрутам
Из Санкт-Петербурга летом можно будет улететь по 30 международным маршрутам - РИА Новости, 25.03.2022
Из Санкт-Петербурга летом можно будет улететь по 30 международным маршрутам
В летнем расписании аэропорта Пулково запланировано выполнение рейсов более чем по 80 российским направлениям, а также по более чем 30 международным маршрутам,... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T17:42
2022-03-25T17:42
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мар — РИА Новости. В летнем расписании аэропорта Пулково запланировано выполнение рейсов более чем по 80 российским направлениям, а также по более чем 30 международным маршрутам, сообщает ООО "Воздушные ворота северной столицы" (управляющая компания Пулково).В частности, новыми направлениями станут: Котлас авиакомпании "РусЛайн", Курган Nordwind Airlines, Пенза "ИрАэро" и Тобольск авиакомпании "Россия". Увеличение частот планируется на направлениях: Москва, Калининград, Казань, Ижевск, Минеральные Воды, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Оренбург, Омск и Красноярск.В летнем расписании появятся новые направления: Бухара (Узбекистан) авиакомпании Uzbekistan Airways и Тунис от Nouvelair.Также планируется увеличение рейсов в турецкую Анталию перевозчика Turkish Airlines, в Узбекистан на направлениях: Наманган, Самарканд, Ташкент, Ургенч и Фергана на крыльях Uzbekistan Airways.
https://ria.ru/20220324/azurair-1779796612.html
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17:42 25.03.2022
 
Из Санкт-Петербурга летом можно будет улететь по 30 международным маршрутам

Более 30 международных и 80 маршрутов по России войдут в летнее расписание Пулково

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мар — РИА Новости. В летнем расписании аэропорта Пулково запланировано выполнение рейсов более чем по 80 российским направлениям, а также по более чем 30 международным маршрутам, сообщает ООО "Воздушные ворота северной столицы" (управляющая компания Пулково).
"27 марта аэропорт Пулково переходит на летнее расписание. Оно будет действовать до 29 октября 2022 года. Запланировано выполнение регулярных рейсов более чем по 80 российским направлениям", — говорится в сообщении.
В частности, новыми направлениями станут: Котлас авиакомпании "РусЛайн", Курган Nordwind Airlines, Пенза "ИрАэро" и Тобольск авиакомпании "Россия". Увеличение частот планируется на направлениях: Москва, Калининград, Казань, Ижевск, Минеральные Воды, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Оренбург, Омск и Красноярск.
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"В международной программе полетов запланировано более чем 30 маршрутов. Авиакомпании продолжат обслуживать из Санкт-Петербурга регулярные и чартерные рейсы, в том числе, в Белград (Сербия), Бишкек (Киргизия), Доху (Катар), Дубай (ОАЭ), Душанбе (Таджикистан), Ереван (Армения), Минск (Беларусь), Ош (Киргизия), Стамбул (Турция)", — отмечается в сообщении.
В летнем расписании появятся новые направления: Бухара (Узбекистан) авиакомпании Uzbekistan Airways и Тунис от Nouvelair.
Также планируется увеличение рейсов в турецкую Анталию перевозчика Turkish Airlines, в Узбекистан на направлениях: Наманган, Самарканд, Ташкент, Ургенч и Фергана на крыльях Uzbekistan Airways.
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