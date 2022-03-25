https://ria.ru/20220325/premii-1780143595.html

Путин встретился с лауреатами премии для молодых деятелей культуры

Путин встретился с лауреатами премии для молодых деятелей культуры - РИА Новости, 25.03.2022

Путин встретился с лауреатами премии для молодых деятелей культуры

Лауреаты президентских премий для молодых деятелей культуры и в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2021 года встретились с... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T18:23

2022-03-25T18:23

2022-03-25T18:23

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Лауреаты президентских премий для молодых деятелей культуры и в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2021 года встретились с президентом РФ в режиме видеосвязи, поблагодарили за полученные награды и поделились мечтами и планами.В этом году премия президента РФ для молодых деятелей культуры присуждена балерине Оксане Кардаш из Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, артистке оркестра, солистке Мариинского театра Софье Кипрской и режиссеру Дмитрию Сердюку. Премию президента РФ в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2021 года получили худрук Московского государственного академического детского музыкального театра имени Н. И. Сац Георгий Исаакян, худрук "Архангельского театра кукол" Дмитрий Лохов и гендиректор "ХПС Придум" Никита Сазонов."Счастливее и наполненнее"Арфистка Софья Кипрская рассказала, что воспринимает свою награду общей для своей семьи. "Я воспринимаю эту награду как общую для моей семьи, для моих родителей, братьев, для моего родного любимого театра, в котором я выросла, для моих педагогов", - сообщила она на встрече с президентом РФ, которую транслировали на канале "Россия 24".Она добавила, что хочет, "чтобы звуки самого древнего инструмента на нашей планете звучали во всех уголках нашей любимой большой родины". "Моя мечта - создать летнюю образовательную арфовую школу для детей со всей России, которые могли бы приехать в Петербург, заниматься, узнавать наш красивый лучший город на Неве, который богат историей, музейными коллекциями", - пояснила Кипрская.Артист и режиссер Дмитрий Сердюк поделился, что для него важно и дорого то, что президентский Совет по культуре отметил его за спектакль "Моими глазами", "в основе которого живые свидетельства людей, которые пережили трагические дни блокады Ленинграда". Сердюк поставил его в Театре Наций к 75-летию Великой Отечественной войны.Прима-балерина Оксана Кардаш выразила благодарность Музыкальному театру имени Станиславского и Немировича-Данченко и своему педагогу, народной артистке СССР Маргарите Дроздовой, которая помогла ей понять, что главное в творчестве артиста."На мой взгляд, это любовь и преданность своему делу, своему искусству, ведь искусство занимает в человеке не малую долю и искусство не может существовать без зрителя. И я бы очень хотела, я надеюсь, что зритель, который видит мое творчество, уходя со спектакля, остается хоть капельку счастливее и наполненнее", - заключила Кардаш.В мире нет аналоговХудрук столичного Театра Сац Георгий Исаакян заявил, что для него большая честь "возглавлять уникальный театр – единственный в мире театр оперы и балета для детей"."Когда я рассказываю это гостям театра, многие не верят, что больше в мире нет аналогов такому театру, такому коллективу. Огромное здание, огромный симфонический оркестр, оперная и балетная труппы - и все это направлено на воспитание поколений завтрашнего дня", - рассказал Исаакян.По мнению гендиректора "ХПС Придум" Никиты Сазонова, эта государственная награда, полученная им, заслужена всеми "яркими профессионалами, незаурядными людьми", с которыми ему посчастливилось работать над созданием новых детских интерактивных программ.Худрук "Архангельского театра кукол" Дмитрий Лохов, получивший награду за произведение для детей и юношества, поблагодарил за высокую оценку его деятельности. "В моем и нашем случае произведением является спектакль. А спектакль - дело коллективное. Не могу не сказать, что в создании наших спектаклей участвует множество талантливых людей. Это авторы и соавторы пьес, наши художники, композиторы, актеры, и многие другие. Думаю, что у нас в театре сложился небольшой, но мощный авторский союз - мы вместе создаем эти пьесы, сценарии, работаем над спектаклем", - рассказал Лохов.Премия президента для молодых деятелей культуры была впервые вручена в 2011 году, премия в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества - в 2014-м. Награды присуждаются за создание талантливых произведений литературы и искусства, реализацию творческих и исследовательских проектов в сфере искусства, библиотечного дела, музейной и издательской деятельности, художественного образования, сохранения объектов культурного наследия, сохранения и развития национальных культур народов России.Размер премий с 2020 года составляет 5 миллионов рублей. Указами президента учреждены по три премии для молодых деятелей культуры (до 35 лет) и авторов произведений для детей и юношества. Премия присуждается как одному соискателю, так и коллективу до трех человек.

https://ria.ru/20220323/knigi-1779717442.html

https://ria.ru/20220322/lindgren-1779475431.html

https://ria.ru/20220322/nagrazhdenie-1779417339.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

новости культуры, россия, владимир путин