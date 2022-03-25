https://ria.ru/20220325/pomosch-1780171994.html

США доставили Украине первую партию военной помощи

США доставили Украине первую партию военной помощи - РИА Новости, 25.03.2022

США доставили Украине первую партию военной помощи

США доставили Украине первую партию в рамках крупнейшего пакета военной помощи на 800 миллионов долларов, заявил высокопоставленный представитель Пентагона. РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T21:21

2022-03-25T21:21

2022-03-25T21:59

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ВАШИНГТОН, 25 мар — РИА Новости. США доставили Украине первую партию в рамках крупнейшего пакета военной помощи на 800 миллионов долларов, заявил высокопоставленный представитель Пентагона."Действительно, сегодня в регион прибыл один рейс. В регион отправлено несколько первоначальных партий", - отметил представитель оборонного ведомства США.По его словам, течение последующих трех дней ожидается три дополнительных рейса.Пентагон ранее сообщал, что Вашингтон начнет поставки помощи Киеву. Американские власти уверены, что реализация такого проекта займет "много дней". Ожидается, что самолеты приземлятся в соседних с Украиной странах, откуда оружие и боеприпасы на грузовиках доставят в страну.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.

https://ria.ru/20220325/skhvatka-1779931923.html

https://ria.ru/20220325/ukraina-1780132662.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, сша, россия, министерство обороны сша, украина