Рейтинг@Mail.ru
США доставили Украине первую партию военной помощи - РИА Новости, 25.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220325/pomosch-1780171994.html
США доставили Украине первую партию военной помощи
США доставили Украине первую партию военной помощи - РИА Новости, 25.03.2022
США доставили Украине первую партию военной помощи
США доставили Украине первую партию в рамках крупнейшего пакета военной помощи на 800 миллионов долларов, заявил высокопоставленный представитель Пентагона. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T21:21
2022-03-25T21:59
в мире
сша
россия
министерство обороны сша
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769506816_0:0:3399:1912_1920x0_80_0_0_9be5561f060cb06bd8c8f6a61efa442c.jpg
ВАШИНГТОН, 25 мар — РИА Новости. США доставили Украине первую партию в рамках крупнейшего пакета военной помощи на 800 миллионов долларов, заявил высокопоставленный представитель Пентагона."Действительно, сегодня в регион прибыл один рейс. В регион отправлено несколько первоначальных партий", - отметил представитель оборонного ведомства США.По его словам, течение последующих трех дней ожидается три дополнительных рейса.Пентагон ранее сообщал, что Вашингтон начнет поставки помощи Киеву. Американские власти уверены, что реализация такого проекта займет "много дней". Ожидается, что самолеты приземлятся в соседних с Украиной странах, откуда оружие и боеприпасы на грузовиках доставят в страну.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
https://ria.ru/20220325/skhvatka-1779931923.html
https://ria.ru/20220325/ukraina-1780132662.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769506816_670:0:3399:2047_1920x0_80_0_0_dc5549dfb449c8ff818aee16b53f2b3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, министерство обороны сша, украина
21:21 25.03.2022 (обновлено: 21:59 25.03.2022)
 
США доставили Украине первую партию военной помощи

США доставили Украине первую партию из пакета военной помощи на 800 миллионов долларов

© Фото : U.S. Air Force / Roland BalikПогрузка военной помощи для Украины в США
Погрузка военной помощи для Украины в США - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© Фото : U.S. Air Force / Roland Balik
Погрузка военной помощи для Украины в США
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 мар — РИА Новости. США доставили Украине первую партию в рамках крупнейшего пакета военной помощи на 800 миллионов долларов, заявил высокопоставленный представитель Пентагона.
"Действительно, сегодня в регион прибыл один рейс. В регион отправлено несколько первоначальных партий", - отметил представитель оборонного ведомства США.
Военнослужащий ВС России на контрольно-пропускном пункте - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
Вчера, 08:00
Россия вступила в схватку с Западом за будущее мира
По его словам, течение последующих трех дней ожидается три дополнительных рейса.
Пентагон ранее сообщал, что Вашингтон начнет поставки помощи Киеву. Американские власти уверены, что реализация такого проекта займет "много дней". Ожидается, что самолеты приземлятся в соседних с Украиной странах, откуда оружие и боеприпасы на грузовиках доставят в страну.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
Солдаты ВСУ под Киевом - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
Вчера, 17:41Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В США проговорились о "секретных тренировках украинцев" с 2014 года
 
В миреСШАРоссияМинистерство обороны СШАУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала