https://ria.ru/20220325/poezd-1779985099.html

Движение поезда Allegro из Петербурга в Хельсинки будет отменено с субботы

Движение поезда Allegro из Петербурга в Хельсинки будет отменено с субботы - РИА Новости, 25.03.2022

Движение поезда Allegro из Петербурга в Хельсинки будет отменено с субботы

Поезд Allegro, курсирующий между Хельсинки и Санкт-Петербургом, прекратит работу в субботу из-за нецелесообразности, сообщает в пятницу газета Helsingin... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T08:21

2022-03-25T08:21

2022-03-25T10:32

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ХЕЛЬСИНКИ, 25 мар - РИА Новости. Поезд Allegro, курсирующий между Хельсинки и Санкт-Петербургом, прекратит работу в субботу из-за нецелесообразности, сообщает в пятницу газета Helsingin Sanomat.Allegro остается единственным работающим регулярным железнодорожным транспортом между Россией и ЕС, авиасообщение отсутствует.В четверг министр управления государственной собственностью Финляндии Тютти Туппурайнен направила письмо железнодорожной государственной компании VR, в котором говорилось, что эксплуатация поезда более нецелесообразна, сообщает газета."Теперь видно, что ситуация с Allegro изменилась, и продолжение движения Allegro больше нецелесообразно с точки зрения государственного владельца", - сказала Туппурайнен Helsingin Sanomat.Финская VR Group проинформировала РЖД о решении "воздержаться от любых контактов", сообщалось 1 марта, однако пассажирские перевозки на поезде Allegro были продолжены по просьбе властей, чтобы VR Group могла обеспечить финнам возможность вернуться домой.По словам Туппурайнен, все желающие уже вернулись в Финляндию из России.Финский железнодорожный перевозчик VR Group сообщил, что движение поезда Allegro между Санкт-Петербургом и Хельсинки будет приостановлено с 28 марта. "До сих пор мы продолжали использовать Allegro в соответствии с официальными инструкциями, и цель состояла в том, чтобы обеспечить доступ финнов в Финляндию. За эти недели люди, которые хотели уехать из России, успели покинуть страну. Теперь, согласно контролю госсобственности, продолжать эксплуатацию Allegro больше нецелесообразно из-за санкций, поэтому мы временно приостановим движение", — приводится в сообщении цитата представителя VR Топи Симолы.Уточняется, что в воскресенье, 27 марта, из Хельсинки в Санкт-Петербург курсирует только утренний рейс, а дневной поезд AE786 отменен. Также в воскресенье оба регулярных рейса будут выполняться из Санкт-Петербурга в Хельсинки. Клиенты VR могут бесплатно аннулировать билеты Allegro, купленные на отмененные поезда, уточняет компания.

https://ria.ru/20220323/polety-1779556735.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

санкт-петербург, хельсинки, финляндия, россия, ржд, новости - туризм