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США выделят Украине еще 320 миллионов долларов - РИА Новости, 25.03.2022
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США выделят Украине еще 320 миллионов долларов
США выделят Украине еще 320 миллионов долларов - РИА Новости, 25.03.2022
США выделят Украине еще 320 миллионов долларов
США выделят 320 миллионов долларов на поддержку гражданских активистов на Украине, говорится в совместном заявлении президента США Джо Байдена и главы... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T00:41
2022-03-25T00:41
в мире
украина
еврокомиссия
сша
урсула фон дер ляйен
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 25 мар — РИА Новости. США выделят 320 миллионов долларов на поддержку гражданских активистов на Украине, говорится в совместном заявлении президента США Джо Байдена и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.Еврокомиссия объявила, что перераспределит средства из программ ЕС "для поддержки организаций гражданского общества, правозащитников, журналистов и активистов демократического движения на Украине, Белоруссии и Молдавии", говорится в заявлении.
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в мире, украина, еврокомиссия, сша, урсула фон дер ляйен, вашингтон
00:41 25.03.2022
 
США выделят Украине еще 320 миллионов долларов

США выделят 320 миллионов долларов на "поддержку гражданского общества" на Украине

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в Киеве
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в Киеве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 мар — РИА Новости. США выделят 320 миллионов долларов на поддержку гражданских активистов на Украине, говорится в совместном заявлении президента США Джо Байдена и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

"Для поддержки правозащитников, борцов с коррупцией, журналистов и других представителей гражданского общества, действующих на Украине и вокруг нее, Соединенные Штаты запускают Европейскую инициативу демократической устойчивости (EDRI), которая предоставит не менее 320 миллионов долларов нового финансирования этим группам и региональным правительствам", — говорится в документе.

Еврокомиссия объявила, что перераспределит средства из программ ЕС "для поддержки организаций гражданского общества, правозащитников, журналистов и активистов демократического движения на Украине, Белоруссии и Молдавии", говорится в заявлении.
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