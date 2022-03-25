https://ria.ru/20220325/podderzhka-1779968505.html

США выделят Украине еще 320 миллионов долларов

США выделят Украине еще 320 миллионов долларов - РИА Новости, 25.03.2022

США выделят Украине еще 320 миллионов долларов

США выделят 320 миллионов долларов на поддержку гражданских активистов на Украине, говорится в совместном заявлении президента США Джо Байдена и главы... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T00:41

2022-03-25T00:41

2022-03-25T00:41

в мире

украина

еврокомиссия

сша

урсула фон дер ляйен

вашингтон

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ВАШИНГТОН, 25 мар — РИА Новости. США выделят 320 миллионов долларов на поддержку гражданских активистов на Украине, говорится в совместном заявлении президента США Джо Байдена и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.Еврокомиссия объявила, что перераспределит средства из программ ЕС "для поддержки организаций гражданского общества, правозащитников, журналистов и активистов демократического движения на Украине, Белоруссии и Молдавии", говорится в заявлении.

https://ria.ru/20220324/zapad-1779915880.html

украина

сша

вашингтон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, украина, еврокомиссия, сша, урсула фон дер ляйен, вашингтон