https://ria.ru/20220325/pasport-1779983021.html

В Госдуме предложили создать новый дизайн паспорта

В Госдуме предложили создать новый дизайн паспорта - РИА Новости, 25.03.2022

В Госдуме предложили создать новый дизайн паспорта

Депутат Госдумы Султан Хамзаев рассказал РИА Новости об инициативе создать новый дизайн российского паспорта, проиллюстрировав его ключевыми... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T07:42

2022-03-25T07:42

2022-03-25T07:42

султан хамзаев

россия

паспорт

общество

госдума рф

москва

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев рассказал РИА Новости об инициативе создать новый дизайн российского паспорта, проиллюстрировав его ключевыми историко-культурными событиями страны.Как добавил парламентарий, паспорт для гражданина должен быть не только инструментом верификации личности, но и экскурсом в богатую культуру России, элементом популяризации истории страны — особенно для молодежи."В ближайшее время вместе с общественностью разработаем и предложим наш проект дизайна паспорта", — констатировал он.

https://ria.ru/20220102/pasport-1766409513.html

россия

москва

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Никита Стома

султан хамзаев, россия, паспорт, общество, госдума рф, москва