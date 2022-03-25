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В Госдуме предложили создать новый дизайн паспорта - РИА Новости, 25.03.2022
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В Госдуме предложили создать новый дизайн паспорта
В Госдуме предложили создать новый дизайн паспорта - РИА Новости, 25.03.2022
В Госдуме предложили создать новый дизайн паспорта
Депутат Госдумы Султан Хамзаев рассказал РИА Новости об инициативе создать новый дизайн российского паспорта, проиллюстрировав его ключевыми... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T07:42
2022-03-25T07:42
султан хамзаев
россия
паспорт
общество
госдума рф
москва
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев рассказал РИА Новости об инициативе создать новый дизайн российского паспорта, проиллюстрировав его ключевыми историко-культурными событиями страны.Как добавил парламентарий, паспорт для гражданина должен быть не только инструментом верификации личности, но и экскурсом в богатую культуру России, элементом популяризации истории страны — особенно для молодежи."В ближайшее время вместе с общественностью разработаем и предложим наш проект дизайна паспорта", — констатировал он.
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султан хамзаев, россия, паспорт, общество, госдума рф, москва
07:42 25.03.2022
 
В Госдуме предложили создать новый дизайн паспорта

Депутат Хамзаев предложил создать дизайн паспорта с историко-культурными образами России

© РИА Новости / Максим БлиновПаспорт Российской Федерации
Паспорт Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Паспорт Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев рассказал РИА Новости об инициативе создать новый дизайн российского паспорта, проиллюстрировав его ключевыми историко-культурными событиями страны.

"В главном документе гражданина должны быть проиллюстрированы исторические, культурно-значимые события нашей страны. В паспорте могут быть размещены образы, посвященные Победе в Великой Отечественной войне, легендарный подвиг первых (людей ред.) в космосе, история Большого Театра, подвиги наших легендарных полководцев разных эпох, о многонациональной семье России, географии — самой большой по площади страны", — рассказал собеседник агентства.

Как добавил парламентарий, паспорт для гражданина должен быть не только инструментом верификации личности, но и экскурсом в богатую культуру России, элементом популяризации истории страны — особенно для молодежи.
"В ближайшее время вместе с общественностью разработаем и предложим наш проект дизайна паспорта", — констатировал он.
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