В Госдуме предложили создать новый дизайн паспорта
Депутат Хамзаев предложил создать дизайн паспорта с историко-культурными образами России
Паспорт Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев рассказал РИА Новости об инициативе создать новый дизайн российского паспорта, проиллюстрировав его ключевыми историко-культурными событиями страны.
"В главном документе гражданина должны быть проиллюстрированы исторические, культурно-значимые события нашей страны. В паспорте могут быть размещены образы, посвященные Победе в Великой Отечественной войне, легендарный подвиг первых (людей — ред.) в космосе, история Большого Театра, подвиги наших легендарных полководцев разных эпох, о многонациональной семье России, географии — самой большой по площади страны", — рассказал собеседник агентства.
Как добавил парламентарий, паспорт для гражданина должен быть не только инструментом верификации личности, но и экскурсом в богатую культуру России, элементом популяризации истории страны — особенно для молодежи.
"В ближайшее время вместе с общественностью разработаем и предложим наш проект дизайна паспорта", — констатировал он.