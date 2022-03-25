https://ria.ru/20220325/opros-1780164567.html

ВЦИОМ: 76% россиян поддержали решение перевести оплату за газ в рубли

ВЦИОМ: 76% россиян поддержали решение перевести оплату за газ в рубли - РИА Новости, 25.03.2022

ВЦИОМ: 76% россиян поддержали решение перевести оплату за газ в рубли

Более трех четвертей россиян (76%) положительно относятся к решению принимать от недружественных стран оплату за российский газ в рублях, следует из результатов РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T20:04

2022-03-25T20:04

2022-03-25T23:05

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Более трех четвертей россиян (76%) положительно относятся к решению принимать от недружественных стран оплату за российский газ в рублях, следует из результатов опроса ВЦИОМ, а 27% респондентов считают, что это приведет к укреплению рубля.Большинство россиян (91%) в курсе о переводе оплаты за поставки природного газа для недружественных стран на рубли: 54% — хорошо знают об этом, 37% — что-то слышали, но не знают подробностей. Впервые услышали об этом восемь процентов респондентов.По оценке такого решение респонденты распределились на следующие группы:Последствия этого шага опрошенные также оценили по-разному:Затруднились с ответом 33% участников опроса.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 24 марта. По телефону организаторы пообщались с 1600 человек старше 18 лет, подобранными по стратифицированной двухосновной случайной выборке среди полного списка телефонных номеров, задействованных на территории России. Группа опрошенных подбиралась с учетом социально-демографических параметров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Некоторые бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.Президент Владимир Путин накануне подписал указ, расширяющий полномочия региональных властей в социально-экономической сфере. Документ также обязывает их повысить социальные выплаты, обеспечить адресную поддержку граждан, обеспечивать стабильность цен на товары первой необходимости, контролировать ситуацию на рынке труда и снизить административные барьеры для частного бизнеса. Также президент анонсировал увеличение пенсий, прожиточного минимума и зарплат для бюджетников.

https://ria.ru/20220324/gaz-1779749576.html

https://ria.ru/20220325/gaz-1780159102.html

https://ria.ru/20220325/skhvatka-1779931923.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, вциом, экономика, общество