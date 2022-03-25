https://ria.ru/20220325/opros-1780164567.html
ВЦИОМ: 76% россиян поддержали решение перевести оплату за газ в рубли
ВЦИОМ: 76% россиян поддержали решение перевести оплату за газ в рубли - РИА Новости, 25.03.2022
ВЦИОМ: 76% россиян поддержали решение перевести оплату за газ в рубли
Более трех четвертей россиян (76%) положительно относятся к решению принимать от недружественных стран оплату за российский газ в рублях, следует из результатов РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T20:04
2022-03-25T20:04
2022-03-25T23:05
россия
вциом
экономика
общество
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Более трех четвертей россиян (76%) положительно относятся к решению принимать от недружественных стран оплату за российский газ в рублях, следует из результатов опроса ВЦИОМ, а 27% респондентов считают, что это приведет к укреплению рубля.Большинство россиян (91%) в курсе о переводе оплаты за поставки природного газа для недружественных стран на рубли: 54% — хорошо знают об этом, 37% — что-то слышали, но не знают подробностей. Впервые услышали об этом восемь процентов респондентов.По оценке такого решение респонденты распределились на следующие группы:Последствия этого шага опрошенные также оценили по-разному:Затруднились с ответом 33% участников опроса.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 24 марта. По телефону организаторы пообщались с 1600 человек старше 18 лет, подобранными по стратифицированной двухосновной случайной выборке среди полного списка телефонных номеров, задействованных на территории России. Группа опрошенных подбиралась с учетом социально-демографических параметров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Некоторые бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.Президент Владимир Путин накануне подписал указ, расширяющий полномочия региональных властей в социально-экономической сфере. Документ также обязывает их повысить социальные выплаты, обеспечить адресную поддержку граждан, обеспечивать стабильность цен на товары первой необходимости, контролировать ситуацию на рынке труда и снизить административные барьеры для частного бизнеса. Также президент анонсировал увеличение пенсий, прожиточного минимума и зарплат для бюджетников.
https://ria.ru/20220324/gaz-1779749576.html
https://ria.ru/20220325/gaz-1780159102.html
https://ria.ru/20220325/skhvatka-1779931923.html
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РИА Новости
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россия, вциом, экономика, общество
20:04 25.03.2022 (обновлено: 23:05 25.03.2022)
ВЦИОМ: 76% россиян поддержали решение перевести оплату за газ в рубли
ВЦИОМ: 76% россиян положительно относятся к решению перевести оплату за газ в рубли
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости.
Более трех четвертей россиян (76%) положительно относятся к решению принимать от недружественных стран оплату за российский газ в рублях, следует из результатов опроса
ВЦИОМ, а 27% респондентов считают, что это приведет к укреплению рубля.
Большинство россиян (91%) в курсе о переводе оплаты за поставки природного газа для недружественных стран на рубли: 54% — хорошо знают об этом, 37% — что-то слышали, но не знают подробностей. Впервые услышали об этом восемь процентов респондентов.
По оценке такого решение респонденты распределились на следующие группы:
—положительно этот шаг оценили 76% опрошенных;
—отрицательно — три процента;
—безразличие выразили пять процентов;
—не знают как к относится к такому шагу 14%;
—еще два процента затруднились ответить.
Последствия этого шага опрошенные также оценили по-разному:
—27% респондентов считают, что такое решение приведет к укреплению рубля;
—восемь процентов — к положительным последствиям;
—семь процентов — к подъему и укреплению экономики;
—пять процентов — к независимости от доллара;
—четыре процента — к развитию и усилению России;
—по три процента респондентов полагают, что такое решение может привести к отказу от российского газа, росту авторитета России, изменению финансовой системы с усилением позиций рубля в мировой экономике;
—по два процента участников опроса полагают, что результатом станет конфликт с другими странами, снижение цен, смягчение санкций, нормализация отношений с Западом, укрепление самостоятельности России, повышение уровня жизни, экономический кризису, либо ничего не изменится.
Затруднились с ответом 33% участников опроса.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ
-Спутник" проводился 24 марта. По телефону организаторы пообщались с 1600 человек старше 18 лет, подобранными по стратифицированной двухосновной случайной выборке среди полного списка телефонных номеров, задействованных на территории России. Группа опрошенных подбиралась с учетом социально-демографических параметров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Россия
начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины
. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы
, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Некоторые бренды объявили о прекращении работы в стране.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
Президент Владимир Путин
накануне подписал указ, расширяющий полномочия региональных властей в социально-экономической сфере. Документ также обязывает их повысить социальные выплаты, обеспечить адресную поддержку граждан, обеспечивать стабильность цен на товары первой необходимости, контролировать ситуацию на рынке труда и снизить административные барьеры для частного бизнеса. Также президент анонсировал увеличение пенсий, прожиточного минимума и зарплат для бюджетников.