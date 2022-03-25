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Захарова прокомментировала голосование в ООН по резолюции по Украине - РИА Новости, 25.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220325/oon-1780136392.html
Захарова прокомментировала голосование в ООН по резолюции по Украине
Захарова прокомментировала голосование в ООН по резолюции по Украине - РИА Новости, 25.03.2022
Захарова прокомментировала голосование в ООН по резолюции по Украине
Исход голосования в Совбезе ООН по проекту резолюции РФ по Украине показал циничный подход Запада, который ищет любой повод для давления на Россию, заявила... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T17:56
2022-03-25T18:09
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
россия
оон
совет безопасности оон
украина
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Исход голосования в Совбезе ООН по проекту резолюции РФ по Украине показал циничный подход Запада, который ищет любой повод для давления на Россию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Двадцать третьего марта в Совете Безопасности ООН состоялось голосование по российскому проекту резолюции по гуманитарной ситуации на Украине, в ходе которого большинство государств-членов СБ воздержались, тем самым воспрепятствовав его принятию. Выражаем признательность Китаю, проголосовавшему в поддержку нашего проекта, а также странам, вошедшим в число его соавторов", - говорится в ее комментарии, размещенном на сайте министерства."Исход голосования в Совете в очередной раз продемонстрировал циничный подход западных коллег, которых заботит не судьба украинцев "на земле", а стремление использовать любой, даже сугубо гуманитарный, повод в целях оказания давления на Россию", - отметила она.В среду СБ ООН не поддержал российский проект гуманитарной резолюции по Украине, призывавший к прекращению огня, достигнутому на основе переговоров, с целью вывода мирных жителей. Ряд западных представителей аргументировали свою позицию тем, что резолюция не признает Москву причиной гуманитарного кризиса на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220325/skhvatka-1779931923.html
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в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, россия, оон, совет безопасности оон, украина, ситуация в днр и лнр
17:56 25.03.2022 (обновлено: 18:09 25.03.2022)
 
Захарова прокомментировала голосование в ООН по резолюции по Украине

Представитель МИД Захарова: Запад цинично ищет любой повод для давления на Россию

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Исход голосования в Совбезе ООН по проекту резолюции РФ по Украине показал циничный подход Запада, который ищет любой повод для давления на Россию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Двадцать третьего марта в Совете Безопасности ООН состоялось голосование по российскому проекту резолюции по гуманитарной ситуации на Украине, в ходе которого большинство государств-членов СБ воздержались, тем самым воспрепятствовав его принятию. Выражаем признательность Китаю, проголосовавшему в поддержку нашего проекта, а также странам, вошедшим в число его соавторов", - говорится в ее комментарии, размещенном на сайте министерства.
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"Исход голосования в Совете в очередной раз продемонстрировал циничный подход западных коллег, которых заботит не судьба украинцев "на земле", а стремление использовать любой, даже сугубо гуманитарный, повод в целях оказания давления на Россию", - отметила она.
В среду СБ ООН не поддержал российский проект гуманитарной резолюции по Украине, призывавший к прекращению огня, достигнутому на основе переговоров, с целью вывода мирных жителей. Ряд западных представителей аргументировали свою позицию тем, что резолюция не признает Москву причиной гуманитарного кризиса на Украине.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваРоссияООНСовет Безопасности ООНУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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