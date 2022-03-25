https://ria.ru/20220325/noutbuki-1780049516.html
Ретейлер сообщил о падении цен на ноутбуки до 20%
Ретейлер сообщил о падении цен на ноутбуки до 20% - РИА Новости, 25.03.2022
Ретейлер сообщил о падении цен на ноутбуки до 20%
Стоимость ноутбуков в России снижается на фоне стабилизации курса рубля, падение цен на некоторые позиции доходит до 20%, сообщил РИА Новости один из крупнейших РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T13:24
2022-03-25T13:24
2022-03-25T13:24
экономика
россия
цены
ноутбуки
электроника
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Стоимость ноутбуков в России снижается на фоне стабилизации курса рубля, падение цен на некоторые позиции доходит до 20%, сообщил РИА Новости один из крупнейших российских интернет-ретейлеров "Ситилинк".Накануне сообщалось, что официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, понизился на 7,116 рубля - до 96,0458 рубля, курс евро - на 7,7934 рубля, до 105,4679 рубля."Ситуация с курсом валюты стабилизировалась и мы пересчитали цены. Сейчас можно найти более 2000 моделей ноутбуков по сниженным ценам, цены снизились до 20%", - отметили в компании.Так, например, сейчас на сайте ритейлера 15-дюймовый ноутбук Acer Aspire стоит 47 тысяч рублей, хотя в начале недели цена составляла порядка 60 тысяч рублей, а игровой ноутбук ASUS TUF стоит почти 96 тысяч рублей, хотя еще в начале недели его цена была порядка 120 тысяч рублей.Ранее в среду Росстат сообщал, что рост цен на бытовую технику и электронику замедлился.
https://ria.ru/20220323/tekhnika-1779666912.html
https://ria.ru/20220325/tseny-1779973095.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, цены, ноутбуки, электроника
Ретейлер сообщил о падении цен на ноутбуки до 20%
"Ситилинк": цены на ноутбуки в России упали до 20% на фоне укрепления курса рубля