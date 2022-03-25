https://ria.ru/20220325/nato-1780151224.html
Эрдоган назвал заявление Макрона о "смерти мозга" НАТО неудачным
Эрдоган назвал заявление Макрона о "смерти мозга" НАТО неудачным - РИА Новости, 25.03.2022
Эрдоган назвал заявление Макрона о "смерти мозга" НАТО неудачным
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что считает заявление французского коллеги Эммануэля Макрона о "состоянии смерти мозга" НАТО неудачным. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T18:50
2022-03-25T18:50
2022-03-25T18:50
в мире
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АНКАРА, 25 мар – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что считает заявление французского коллеги Эммануэля Макрона о "состоянии смерти мозга" НАТО неудачным.Ранее Макрон отметил, что спецоперация ВС России на Украине произвела эффект удара тока для НАТО, вернув альянс из состояния "смерти мозга" к стратегической определенности."У НАТО "не умер" мозг. Такого не было. Это было очень неудачное заявление. После этого неудачного заявления Макрон в настоящее время является одним из лидеров, играющих самую активную роль в НАТО. Довольно старательный. Я вижу, что Макрон очень активен во встречах с Украиной, Россией и другими странами", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Брюсселя.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220317/makron-1778739780.html
https://ria.ru/20220325/nato-1780067512.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, реджеп тайип эрдоган, нато, эммануэль макрон, турция, франция
Эрдоган назвал заявление Макрона о "смерти мозга" НАТО неудачным
Президент Турции Эрдоган назвал заявление Макрона о "смерти мозга" НАТО неудачным