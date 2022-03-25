https://ria.ru/20220325/nato-1780151224.html

Эрдоган назвал заявление Макрона о "смерти мозга" НАТО неудачным

Эрдоган назвал заявление Макрона о "смерти мозга" НАТО неудачным - РИА Новости, 25.03.2022

Эрдоган назвал заявление Макрона о "смерти мозга" НАТО неудачным

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что считает заявление французского коллеги Эммануэля Макрона о "состоянии смерти мозга" НАТО неудачным. РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T18:50

2022-03-25T18:50

2022-03-25T18:50

в мире

реджеп тайип эрдоган

нато

эммануэль макрон

турция

франция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779945290_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9c247512ac81269d17c9fdc3fdd2d26b.jpg

АНКАРА, 25 мар – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что считает заявление французского коллеги Эммануэля Макрона о "состоянии смерти мозга" НАТО неудачным.Ранее Макрон отметил, что спецоперация ВС России на Украине произвела эффект удара тока для НАТО, вернув альянс из состояния "смерти мозга" к стратегической определенности."У НАТО "не умер" мозг. Такого не было. Это было очень неудачное заявление. После этого неудачного заявления Макрон в настоящее время является одним из лидеров, играющих самую активную роль в НАТО. Довольно старательный. Я вижу, что Макрон очень активен во встречах с Украиной, Россией и другими странами", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Брюсселя.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220317/makron-1778739780.html

https://ria.ru/20220325/nato-1780067512.html

турция

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, реджеп тайип эрдоган, нато, эммануэль макрон, турция, франция