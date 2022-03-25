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В Кремле прокомментировали усиление восточного фланга НАТО - РИА Новости, 25.03.2022
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В Кремле прокомментировали усиление восточного фланга НАТО
В Кремле прокомментировали усиление восточного фланга НАТО - РИА Новости, 25.03.2022
В Кремле прокомментировали усиление восточного фланга НАТО
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя тему усиления восточного фланга НАТО, заявил, что этот процесс был запущен до объявления... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T14:23
2022-03-25T14:23
безопасность
дмитрий песков
россия
нато
сша
украина
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя тему усиления восточного фланга НАТО, заявил, что этот процесс был запущен до объявления соответствующего решения, глава государства Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу представить предложения о мерах по укреплению западного фланга страны.Накануне в заявлении по итогам внеочередного саммита блока в Брюсселе, посвященного Украине, сообщалось, что лидеры НАТО договорились усилить восточное крыло альянса, разместив четыре тактические группы в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии."Еще до принятия решения об усилении восточного фланга НАТО де-факто это усиление уже проводилось. Там образовывался достаточно мощный такой кулак, мощная военная инфраструктура НАТО. У нас на этот счет есть действующее поручение – вы наверняка его помните - президента России Владимира Путина, которое он дал министру обороны Сергею Шойгу, который должен проработать и представить предложения верховному главнокомандующему о мерах по укреплению нашего западного фланга", - сказал Песков журналистам, отметив, что два этих процесса можно рассматривать в одной плоскости."К нашему сожалению, Россия не была никогда инициатором: не мы двигались в сторону НАТО, НАТО двигалась в сторону нас, тем самым создавая для нас опасность и вызывая нашу обеспокоенность", - подчеркнул пресс-секретарь главы российского государства.
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безопасность, дмитрий песков, россия, нато, сша, украина
14:23 25.03.2022
 
В Кремле прокомментировали усиление восточного фланга НАТО

Песков: усиление восточного фланга НАТО началось раньше укрепления западных рубежей России

© AP Photo / Czarek SokolowskiАмериканские военнослужащие во время учений НАТО в Польше
Американские военнослужащие во время учений НАТО в Польше - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Американские военнослужащие во время учений НАТО в Польше. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя тему усиления восточного фланга НАТО, заявил, что этот процесс был запущен до объявления соответствующего решения, глава государства Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу представить предложения о мерах по укреплению западного фланга страны.
Накануне в заявлении по итогам внеочередного саммита блока в Брюсселе, посвященного Украине, сообщалось, что лидеры НАТО договорились усилить восточное крыло альянса, разместив четыре тактические группы в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии.
"Еще до принятия решения об усилении восточного фланга НАТО де-факто это усиление уже проводилось. Там образовывался достаточно мощный такой кулак, мощная военная инфраструктура НАТО. У нас на этот счет есть действующее поручение – вы наверняка его помните - президента России Владимира Путина, которое он дал министру обороны Сергею Шойгу, который должен проработать и представить предложения верховному главнокомандующему о мерах по укреплению нашего западного фланга", - сказал Песков журналистам, отметив, что два этих процесса можно рассматривать в одной плоскости.
"К нашему сожалению, Россия не была никогда инициатором: не мы двигались в сторону НАТО, НАТО двигалась в сторону нас, тем самым создавая для нас опасность и вызывая нашу обеспокоенность", - подчеркнул пресс-секретарь главы российского государства.
Военнослужащий ВС России на контрольно-пропускном пункте - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
08:00
Россия вступила в схватку с Западом за будущее мира
 
БезопасностьДмитрий ПесковРоссияНАТОСШАУкраина
 
 
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