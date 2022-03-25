В Кремле прокомментировали усиление восточного фланга НАТО
Песков: усиление восточного фланга НАТО началось раньше укрепления западных рубежей России
© AP Photo / Czarek SokolowskiАмериканские военнослужащие во время учений НАТО в Польше
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Американские военнослужащие во время учений НАТО в Польше. Архивное фото
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя тему усиления восточного фланга НАТО, заявил, что этот процесс был запущен до объявления соответствующего решения, глава государства Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу представить предложения о мерах по укреплению западного фланга страны.
"Еще до принятия решения об усилении восточного фланга НАТО де-факто это усиление уже проводилось. Там образовывался достаточно мощный такой кулак, мощная военная инфраструктура НАТО. У нас на этот счет есть действующее поручение – вы наверняка его помните - президента России Владимира Путина, которое он дал министру обороны Сергею Шойгу, который должен проработать и представить предложения верховному главнокомандующему о мерах по укреплению нашего западного фланга", - сказал Песков журналистам, отметив, что два этих процесса можно рассматривать в одной плоскости.
"К нашему сожалению, Россия не была никогда инициатором: не мы двигались в сторону НАТО, НАТО двигалась в сторону нас, тем самым создавая для нас опасность и вызывая нашу обеспокоенность", - подчеркнул пресс-секретарь главы российского государства.