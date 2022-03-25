https://ria.ru/20220325/nato-1780046382.html

Романтический период в отношениях России и НАТО позади, заявил Песков

Романтический период в отношениях России и НАТО позади, заявил Песков - РИА Новости, 25.03.2022

Романтический период в отношениях России и НАТО позади, заявил Песков

Романтический период в отношениях России с НАТО позади, наступили рутина и трудовые будни, сам же альянс изначально был создан для конфронтации, таким и... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T13:13

2022-03-25T13:13

2022-03-25T13:13

в мире

нато

сша

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Романтический период в отношениях России с НАТО позади, наступили рутина и трудовые будни, сам же альянс изначально был создан для конфронтации, таким и остается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Президент США Джо Байден в четверг заявил, что российский лидер Владимир Путин пытается развалить НАТО, утверждая, что "таковым было его намерение с самого начала"."Был у нас романтический период в отношениях с НАТО... Но этот романтический период позади, и на смену романтике пришли трудовые будни, рутинные отношения", - сказал Песков журналистам."А трудовые будни заключаются в том, что НАТО - она как была создана и задумана как инструмент конфронтации, она так и выполняет эти функции. Никаких других функций НАТО выполнять не может просто по своей сути. Как мы к НАТО относились, так мы к НАТО и относимся", – добавил он.

https://ria.ru/20220324/isteriya-1779945837.html

https://ria.ru/20220325/skhvatka-1779931923.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, нато, сша, дмитрий песков, россия