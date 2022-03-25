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Романтический период в отношениях России и НАТО позади, заявил Песков - РИА Новости, 25.03.2022
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Романтический период в отношениях России и НАТО позади, заявил Песков
Романтический период в отношениях России и НАТО позади, заявил Песков - РИА Новости, 25.03.2022
Романтический период в отношениях России и НАТО позади, заявил Песков
Романтический период в отношениях России с НАТО позади, наступили рутина и трудовые будни, сам же альянс изначально был создан для конфронтации, таким и... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T13:13
2022-03-25T13:13
в мире
нато
сша
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Романтический период в отношениях России с НАТО позади, наступили рутина и трудовые будни, сам же альянс изначально был создан для конфронтации, таким и остается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Президент США Джо Байден в четверг заявил, что российский лидер Владимир Путин пытается развалить НАТО, утверждая, что "таковым было его намерение с самого начала"."Был у нас романтический период в отношениях с НАТО... Но этот романтический период позади, и на смену романтике пришли трудовые будни, рутинные отношения", - сказал Песков журналистам."А трудовые будни заключаются в том, что НАТО - она как была создана и задумана как инструмент конфронтации, она так и выполняет эти функции. Никаких других функций НАТО выполнять не может просто по своей сути. Как мы к НАТО относились, так мы к НАТО и относимся", – добавил он.
https://ria.ru/20220324/isteriya-1779945837.html
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в мире, нато, сша, дмитрий песков, россия
13:13 25.03.2022
 
Романтический период в отношениях России и НАТО позади, заявил Песков

Пресс-секретарь президента Песков: романтический период в отношениях России и НАТО позади

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Романтический период в отношениях России с НАТО позади, наступили рутина и трудовые будни, сам же альянс изначально был создан для конфронтации, таким и остается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент США Джо Байден в четверг заявил, что российский лидер Владимир Путин пытается развалить НАТО, утверждая, что "таковым было его намерение с самого начала".
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
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МИД объяснил причины раздувания антироссийской истерии на Западе
"Был у нас романтический период в отношениях с НАТО... Но этот романтический период позади, и на смену романтике пришли трудовые будни, рутинные отношения", - сказал Песков журналистам.
"А трудовые будни заключаются в том, что НАТО - она как была создана и задумана как инструмент конфронтации, она так и выполняет эти функции. Никаких других функций НАТО выполнять не может просто по своей сути. Как мы к НАТО относились, так мы к НАТО и относимся", – добавил он.
Военнослужащий ВС России на контрольно-пропускном пункте - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
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В миреНАТОСШАДмитрий ПесковРоссия
 
 
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