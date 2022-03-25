https://ria.ru/20220325/moskva-1780001098.html

Вам покороче? Как и зачем в Москве обрезают деревья

Вам покороче? Как и зачем в Москве обрезают деревья - РИА Новости, 25.03.2022

Вам покороче? Как и зачем в Москве обрезают деревья

Зеленые насаждения Москвы обновили "стрижки" к грядущему теплому сезону – в городе завершаются работы по обрезке деревьев в парках, общественных пространствах и РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T10:29

2022-03-25T10:29

2022-03-25T10:29

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

деревья

благоустройство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778661265_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_512bfd39bd267e9dad756808ba6808b6.jpg

Зеленые насаждения Москвы обновили "стрижки" к грядущему теплому сезону – в городе завершаются работы по обрезке деревьев в парках, общественных пространствах и дворах. В РИА Новости узнали, чем омолаживающая обрезка отличается от формовочной и какое применение город находит сухим веткам.– Зачем вообще обрезать деревья? Пусть себе растут!– Обрезка деревьев, растущих в городе – это не прихоть, а необходимость. Во-первых, в городских условиях насаждения, дорастая до определенной высоты, могут блокировать естественный солнечный свет, скрести ветками по окнам жилых домов и коммерческих зданий.Во-вторых, в аномальных погодных условиях (например, при шквальном ветре или урагане) высокие деревья с обилием высохших веток представляют опасность для горожан – как пешеходов, так и автомобилистов. В-третьих, обрезка оздоравливает деревья и улучшает их внешний вид.– И как удаление веток влияет на здоровье деревьев?– Во время санитарной обрезки специалисты городских коммунальных служб удаляют исключительно сухие, сломанные или больные ветви, здоровые части деревьев остаются в полной сохранности. Таким образом насаждение избавляется от "балласта", приобретает красивый вид и может развиваться дальше.– А как же срезы от спиленных веток?– После удаления ветки место среза обрабатывают садовым варом или краской. Они безопасны для дерева, а еще помогают защитить спил от грязи и пыли и заражения насекомыми.– Какая еще бывает обрезка, кроме санитарной?– Всего видов обрезки в Москве три.В рамках санитарной специалисты удаляют сухие и поломанные ветки, а также стволовую и прикорневую поросль – мелкие побеги, отходящие от ствола и корней.С ноября по март в столице проходит омолаживающая обрезка – например, у тополей удаляют часть кроны и ствола.Еще один тип обрезки – формовочная. Как легко судить из названия, ее проводят для придания нужной формы кроне, если дерево, например, сильно разрослось за лето.– А куда потом деваются спиленные ветки?– Большая часть веток, как правило, утилизируется в соответствии с установленными правилами, однако нередко из спиленных частей производят древесную щепу в рамках городских экологических программ.В дальнейшем такую крошку используют для посыпки эко-тропинок в природных заказниках и парках или в качестве подстилки в вольерах с животными.– Кто отвечает за обрезку деревьев в Москве?– Ответственность за состояние зеленых насаждений и уход за ними несет балансодержатель территории – например, за деревьями во дворах жилых домов должны следить специалисты управляющей компании (в том числе ГБУ "Жилищник"). Часть зеленых насаждений на улицах Москвы содержит ГБУ "Автомобильные дороги", всего у предприятия на балансе порядка 170 тысяч деревьев.– Можно ли самому обрезать дерево под окном, если ветки мешают?– Нет, для проведения работ по обрезке и вырубке зеленых насаждений Москвы необходим порубочный билет. Если горожанин вырубит дерево самовольно, это обернется для него штрафом и административной ответственностью.– А куда обратиться с просьбой спилить дерево во дворе?– Сообщить о больном или высохшем дереве, которое необходимо удалить, можно:- в свою управляющую организацию;- на портал "Наш город", приложив фото и адрес.

https://realty.ria.ru/20180710/1524283017.html

https://realty.ria.ru/20211026/derevo-1756257661.html

https://realty.ria.ru/20190227/1551401102.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, деревья, благоустройство