Вам покороче? Как и зачем в Москве обрезают деревья
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСотрудник коммунальной службы занимается санитарной обрезкой деревьев
Зеленые насаждения Москвы обновили "стрижки" к грядущему теплому сезону – в городе завершаются работы по обрезке деревьев в парках, общественных пространствах и дворах. В РИА Новости узнали, чем омолаживающая обрезка отличается от формовочной и какое применение город находит сухим веткам.
– Зачем вообще обрезать деревья? Пусть себе растут!
– Обрезка деревьев, растущих в городе – это не прихоть, а необходимость. Во-первых, в городских условиях насаждения, дорастая до определенной высоты, могут блокировать естественный солнечный свет, скрести ветками по окнам жилых домов и коммерческих зданий.
Во-вторых, в аномальных погодных условиях (например, при шквальном ветре или урагане) высокие деревья с обилием высохших веток представляют опасность для горожан – как пешеходов, так и автомобилистов. В-третьих, обрезка оздоравливает деревья и улучшает их внешний вид.
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– И как удаление веток влияет на здоровье деревьев?
– Во время санитарной обрезки специалисты городских коммунальных служб удаляют исключительно сухие, сломанные или больные ветви, здоровые части деревьев остаются в полной сохранности. Таким образом насаждение избавляется от "балласта", приобретает красивый вид и может развиваться дальше.
– А как же срезы от спиленных веток?
– После удаления ветки место среза обрабатывают садовым варом или краской. Они безопасны для дерева, а еще помогают защитить спил от грязи и пыли и заражения насекомыми.
– Какая еще бывает обрезка, кроме санитарной?
– Всего видов обрезки в Москве три.
В рамках санитарной специалисты удаляют сухие и поломанные ветки, а также стволовую и прикорневую поросль – мелкие побеги, отходящие от ствола и корней.
С ноября по март в столице проходит омолаживающая обрезка – например, у тополей удаляют часть кроны и ствола.
Еще один тип обрезки – формовочная. Как легко судить из названия, ее проводят для придания нужной формы кроне, если дерево, например, сильно разрослось за лето.
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– А куда потом деваются спиленные ветки?
– Большая часть веток, как правило, утилизируется в соответствии с установленными правилами, однако нередко из спиленных частей производят древесную щепу в рамках городских экологических программ.
В дальнейшем такую крошку используют для посыпки эко-тропинок в природных заказниках и парках или в качестве подстилки в вольерах с животными.
– Кто отвечает за обрезку деревьев в Москве?
– Ответственность за состояние зеленых насаждений и уход за ними несет балансодержатель территории – например, за деревьями во дворах жилых домов должны следить специалисты управляющей компании (в том числе ГБУ "Жилищник"). Часть зеленых насаждений на улицах Москвы содержит ГБУ "Автомобильные дороги", всего у предприятия на балансе порядка 170 тысяч деревьев.
– Можно ли самому обрезать дерево под окном, если ветки мешают?
– Нет, для проведения работ по обрезке и вырубке зеленых насаждений Москвы необходим порубочный билет. Если горожанин вырубит дерево самовольно, это обернется для него штрафом и административной ответственностью.
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– А куда обратиться с просьбой спилить дерево во дворе?
– Сообщить о больном или высохшем дереве, которое необходимо удалить, можно:
- в свою управляющую организацию;
- на портал "Наш город", приложив фото и адрес.