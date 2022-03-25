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Вам покороче? Как и зачем в Москве обрезают деревья - РИА Новости, 25.03.2022
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Вам покороче? Как и зачем в Москве обрезают деревья
Вам покороче? Как и зачем в Москве обрезают деревья - РИА Новости, 25.03.2022
Вам покороче? Как и зачем в Москве обрезают деревья
Зеленые насаждения Москвы обновили "стрижки" к грядущему теплому сезону – в городе завершаются работы по обрезке деревьев в парках, общественных пространствах и РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T10:29
2022-03-25T10:29
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
деревья
благоустройство
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Зеленые насаждения Москвы обновили "стрижки" к грядущему теплому сезону – в городе завершаются работы по обрезке деревьев в парках, общественных пространствах и дворах. В РИА Новости узнали, чем омолаживающая обрезка отличается от формовочной и какое применение город находит сухим веткам.– Зачем вообще обрезать деревья? Пусть себе растут!– Обрезка деревьев, растущих в городе – это не прихоть, а необходимость. Во-первых, в городских условиях насаждения, дорастая до определенной высоты, могут блокировать естественный солнечный свет, скрести ветками по окнам жилых домов и коммерческих зданий.Во-вторых, в аномальных погодных условиях (например, при шквальном ветре или урагане) высокие деревья с обилием высохших веток представляют опасность для горожан – как пешеходов, так и автомобилистов. В-третьих, обрезка оздоравливает деревья и улучшает их внешний вид.– И как удаление веток влияет на здоровье деревьев?– Во время санитарной обрезки специалисты городских коммунальных служб удаляют исключительно сухие, сломанные или больные ветви, здоровые части деревьев остаются в полной сохранности. Таким образом насаждение избавляется от "балласта", приобретает красивый вид и может развиваться дальше.– А как же срезы от спиленных веток?– После удаления ветки место среза обрабатывают садовым варом или краской. Они безопасны для дерева, а еще помогают защитить спил от грязи и пыли и заражения насекомыми.– Какая еще бывает обрезка, кроме санитарной?– Всего видов обрезки в Москве три.В рамках санитарной специалисты удаляют сухие и поломанные ветки, а также стволовую и прикорневую поросль – мелкие побеги, отходящие от ствола и корней.С ноября по март в столице проходит омолаживающая обрезка – например, у тополей удаляют часть кроны и ствола.Еще один тип обрезки – формовочная. Как легко судить из названия, ее проводят для придания нужной формы кроне, если дерево, например, сильно разрослось за лето.– А куда потом деваются спиленные ветки?– Большая часть веток, как правило, утилизируется в соответствии с установленными правилами, однако нередко из спиленных частей производят древесную щепу в рамках городских экологических программ.В дальнейшем такую крошку используют для посыпки эко-тропинок в природных заказниках и парках или в качестве подстилки в вольерах с животными.– Кто отвечает за обрезку деревьев в Москве?– Ответственность за состояние зеленых насаждений и уход за ними несет балансодержатель территории – например, за деревьями во дворах жилых домов должны следить специалисты управляющей компании (в том числе ГБУ "Жилищник"). Часть зеленых насаждений на улицах Москвы содержит ГБУ "Автомобильные дороги", всего у предприятия на балансе порядка 170 тысяч деревьев.– Можно ли самому обрезать дерево под окном, если ветки мешают?– Нет, для проведения работ по обрезке и вырубке зеленых насаждений Москвы необходим порубочный билет. Если горожанин вырубит дерево самовольно, это обернется для него штрафом и административной ответственностью.– А куда обратиться с просьбой спилить дерево во дворе?– Сообщить о больном или высохшем дереве, которое необходимо удалить, можно:- в свою управляющую организацию;- на портал "Наш город", приложив фото и адрес.
https://realty.ria.ru/20180710/1524283017.html
https://realty.ria.ru/20211026/derevo-1756257661.html
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москва, деревья, благоустройство
10:29 25.03.2022
 

Вам покороче? Как и зачем в Москве обрезают деревья

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСотрудник коммунальной службы занимается санитарной обрезкой деревьев
Сотрудник коммунальной службы занимается санитарной обрезкой деревьев - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Зеленые насаждения Москвы обновили "стрижки" к грядущему теплому сезону – в городе завершаются работы по обрезке деревьев в парках, общественных пространствах и дворах. В РИА Новости узнали, чем омолаживающая обрезка отличается от формовочной и какое применение город находит сухим веткам.
Зачем вообще обрезать деревья? Пусть себе растут!
– Обрезка деревьев, растущих в городе – это не прихоть, а необходимость. Во-первых, в городских условиях насаждения, дорастая до определенной высоты, могут блокировать естественный солнечный свет, скрести ветками по окнам жилых домов и коммерческих зданий.
Во-вторых, в аномальных погодных условиях (например, при шквальном ветре или урагане) высокие деревья с обилием высохших веток представляют опасность для горожан – как пешеходов, так и автомобилистов. В-третьих, обрезка оздоравливает деревья и улучшает их внешний вид.
Леди и Бродяга - РИА Новости, 1920, 10.07.2018
10 июля 2018, 11:05
Всегда в форме: как кусты и деревья сохраняют "фигуру" в городах мираФантазия ландшафтных дизайнеров не знает границ. Будь то мировая столица или европейская провинция, необычные "зеленые" объекты можно встретить везде. Сайт "РИА Недвижимость" составил подборку высокохудожественных кустарников всех форм и размеров и узнал, кто и как поддерживает московские деревья в форме.
И как удаление веток влияет на здоровье деревьев?
– Во время санитарной обрезки специалисты городских коммунальных служб удаляют исключительно сухие, сломанные или больные ветви, здоровые части деревьев остаются в полной сохранности. Таким образом насаждение избавляется от "балласта", приобретает красивый вид и может развиваться дальше.
А как же срезы от спиленных веток?
– После удаления ветки место среза обрабатывают садовым варом или краской. Они безопасны для дерева, а еще помогают защитить спил от грязи и пыли и заражения насекомыми.
Какая еще бывает обрезка, кроме санитарной?
– Всего видов обрезки в Москве три.
В рамках санитарной специалисты удаляют сухие и поломанные ветки, а также стволовую и прикорневую поросль – мелкие побеги, отходящие от ствола и корней.
С ноября по март в столице проходит омолаживающая обрезка – например, у тополей удаляют часть кроны и ствола.
Еще один тип обрезки – формовочная. Как легко судить из названия, ее проводят для придания нужной формы кроне, если дерево, например, сильно разрослось за лето.
Осень в Москве - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
26 октября 2021, 11:07Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Что делать, если хочешь высадить дерево в Москве?
А куда потом деваются спиленные ветки?
– Большая часть веток, как правило, утилизируется в соответствии с установленными правилами, однако нередко из спиленных частей производят древесную щепу в рамках городских экологических программ.
В дальнейшем такую крошку используют для посыпки эко-тропинок в природных заказниках и парках или в качестве подстилки в вольерах с животными.
Кто отвечает за обрезку деревьев в Москве?
– Ответственность за состояние зеленых насаждений и уход за ними несет балансодержатель территории – например, за деревьями во дворах жилых домов должны следить специалисты управляющей компании (в том числе ГБУ "Жилищник"). Часть зеленых насаждений на улицах Москвы содержит ГБУ "Автомобильные дороги", всего у предприятия на балансе порядка 170 тысяч деревьев.
Можно ли самому обрезать дерево под окном, если ветки мешают?
– Нет, для проведения работ по обрезке и вырубке зеленых насаждений Москвы необходим порубочный билет. Если горожанин вырубит дерево самовольно, это обернется для него штрафом и административной ответственностью.
Общегородской субботник в Москве - РИА Новости, 1920, 27.02.2019
27 февраля 2019, 11:10
Как жильцы могут влиять на благоустройство двора
А куда обратиться с просьбой спилить дерево во дворе?
– Сообщить о больном или высохшем дереве, которое необходимо удалить, можно:
- в свою управляющую организацию;
- на портал "Наш город", приложив фото и адрес.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваДеревьяБлагоустройство
 
 
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