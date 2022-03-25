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ЛДПР попросит Генпрокуратуру признать Mash нежелательной организацией - РИА Новости, 25.03.2022
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ЛДПР попросит Генпрокуратуру признать Mash нежелательной организацией
ЛДПР попросит Генпрокуратуру признать Mash нежелательной организацией - РИА Новости, 25.03.2022
ЛДПР попросит Генпрокуратуру признать Mash нежелательной организацией
Фракция ЛДПР инициирует обращение Госдумы в Генпрокуратуру о признании нежелательной организацией редакцию Mash, заявили РИА Новости в пресс-службе фракции. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T17:47
2022-03-25T17:47
политика
владимир жириновский
вячеслав володин
россия
госдума рф
лдпр
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Фракция ЛДПР инициирует обращение Госдумы в Генпрокуратуру о признании нежелательной организацией редакцию Mash, заявили РИА Новости в пресс-службе фракции.Ранее в пятницу Telegram-канал Mash сообщил о кончине лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Новость о том, что политик скончался, появилась и в Telegram-канале сенатора Александра Пронюшкина, который затем удалил свой пост. Спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг сообщения о смерти лидера ЛДПР, подчеркнув, что состояние Жириновского действительно тяжелое, и пожелал выздоровления.Глава ЛДПР находится в ЦКБ со 2 февраля с коронавирусом. Состояние Жириновского оценивается как стабильное, врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь, заявили в пятницу в Минздраве РФ.
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политика, владимир жириновский, вячеслав володин, россия, госдума рф, лдпр, генеральная прокуратура рф
17:47 25.03.2022
 
ЛДПР попросит Генпрокуратуру признать Mash нежелательной организацией

ЛДПР обратится в Генпрокуратуру с просьбой признать Mash нежелательной организацией

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкНа съезде партии ЛДПР в Москве
На съезде партии ЛДПР в Москве - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
На съезде партии ЛДПР в Москве
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Фракция ЛДПР инициирует обращение Госдумы в Генпрокуратуру о признании нежелательной организацией редакцию Mash, заявили РИА Новости в пресс-службе фракции.

"Фракция ЛДПР инициирует обращение Госдумы в Генпрокуратуру с требованием признать нежелательной организацией редакцию Mash и все связанные с ним страницы в интернете и соцсетях", - сообщили во фракции.

Ранее в пятницу Telegram-канал Mash сообщил о кончине лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Новость о том, что политик скончался, появилась и в Telegram-канале сенатора Александра Пронюшкина, который затем удалил свой пост. Спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг сообщения о смерти лидера ЛДПР, подчеркнув, что состояние Жириновского действительно тяжелое, и пожелал выздоровления.
Глава ЛДПР находится в ЦКБ со 2 февраля с коронавирусом. Состояние Жириновского оценивается как стабильное, врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь, заявили в пятницу в Минздраве РФ.
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ПолитикаВладимир ЖириновскийВячеслав ВолодинРоссияГосдума РФЛДПРГенеральная прокуратура РФ
 
 
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