https://ria.ru/20220325/mash-1780134426.html

ЛДПР попросит Генпрокуратуру признать Mash нежелательной организацией

ЛДПР попросит Генпрокуратуру признать Mash нежелательной организацией - РИА Новости, 25.03.2022

ЛДПР попросит Генпрокуратуру признать Mash нежелательной организацией

Фракция ЛДПР инициирует обращение Госдумы в Генпрокуратуру о признании нежелательной организацией редакцию Mash, заявили РИА Новости в пресс-службе фракции. РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T17:47

2022-03-25T17:47

2022-03-25T17:47

политика

владимир жириновский

вячеслав володин

россия

госдума рф

лдпр

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Фракция ЛДПР инициирует обращение Госдумы в Генпрокуратуру о признании нежелательной организацией редакцию Mash, заявили РИА Новости в пресс-службе фракции.Ранее в пятницу Telegram-канал Mash сообщил о кончине лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Новость о том, что политик скончался, появилась и в Telegram-канале сенатора Александра Пронюшкина, который затем удалил свой пост. Спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг сообщения о смерти лидера ЛДПР, подчеркнув, что состояние Жириновского действительно тяжелое, и пожелал выздоровления.Глава ЛДПР находится в ЦКБ со 2 февраля с коронавирусом. Состояние Жириновского оценивается как стабильное, врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь, заявили в пятницу в Минздраве РФ.

https://ria.ru/20220325/zhirinovskiy-1780033792.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

политика, владимир жириновский, вячеслав володин, россия, госдума рф, лдпр, генеральная прокуратура рф