https://ria.ru/20220325/mash-1780134426.html
ЛДПР попросит Генпрокуратуру признать Mash нежелательной организацией
ЛДПР попросит Генпрокуратуру признать Mash нежелательной организацией - РИА Новости, 25.03.2022
ЛДПР попросит Генпрокуратуру признать Mash нежелательной организацией
Фракция ЛДПР инициирует обращение Госдумы в Генпрокуратуру о признании нежелательной организацией редакцию Mash, заявили РИА Новости в пресс-службе фракции. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T17:47
2022-03-25T17:47
2022-03-25T17:47
политика
владимир жириновский
вячеслав володин
россия
госдума рф
лдпр
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Фракция ЛДПР инициирует обращение Госдумы в Генпрокуратуру о признании нежелательной организацией редакцию Mash, заявили РИА Новости в пресс-службе фракции.Ранее в пятницу Telegram-канал Mash сообщил о кончине лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Новость о том, что политик скончался, появилась и в Telegram-канале сенатора Александра Пронюшкина, который затем удалил свой пост. Спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг сообщения о смерти лидера ЛДПР, подчеркнув, что состояние Жириновского действительно тяжелое, и пожелал выздоровления.Глава ЛДПР находится в ЦКБ со 2 февраля с коронавирусом. Состояние Жириновского оценивается как стабильное, врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь, заявили в пятницу в Минздраве РФ.
https://ria.ru/20220325/zhirinovskiy-1780033792.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир жириновский, вячеслав володин, россия, госдума рф, лдпр, генеральная прокуратура рф
ЛДПР попросит Генпрокуратуру признать Mash нежелательной организацией
ЛДПР обратится в Генпрокуратуру с просьбой признать Mash нежелательной организацией