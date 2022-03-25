https://ria.ru/20220325/makgregor-1780172230.html

"Они не украинцы". Американский полковник сделал заявление о Донбассе

"Они не украинцы". Американский полковник сделал заявление о Донбассе - РИА Новости, 25.03.2022

"Они не украинцы". Американский полковник сделал заявление о Донбассе

Киеву не следовало пытаться проводить в Донбассе украинизацию и мешать региону отстаивать свою автономию, считает бывший советник министра обороны США,... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T21:23

2022-03-25T21:23

2022-03-25T21:23

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донбасс

россия

луганская народная республика

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Киеву не следовало пытаться проводить в Донбассе украинизацию и мешать региону отстаивать свою автономию, считает бывший советник министра обороны США, полковник в отставке Дуглас Макгрегор. Об этом он заявил в эфире Youtube-шоу Judging Freedom."Это республики, фундаментально настроенные пророссийски. И вообще, по большей части на востоке Украины живут русские. <…> Их нельзя было заставлять говорить по-украински, писать по-украински — потому что они не украинцы. Они действительно во многом отличаются", — сказал Макгрегор.Россия признала независимость Луганской и Донецкой народных республик 21 февраля 2022 года. Специальная военная операция по защите жителей республик Донбасса, а также демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам президента Владимира Путина, ее целью стала "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В Минобороны подчеркивали, что удары наносятся только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Группировки ДНР и ЛНР также развивают наступление при поддержке российских Вооруженных сил.

https://ria.ru/20220325/skhvatka-1779931923.html

донбасс

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

сша

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Александра Покровская

Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, донбасс, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, украина, владимир путин, сша