https://ria.ru/20220325/ldpr-1780038397.html

ЛДПР подаст заявление в Генпрокуратуру из-за данных о смерти Жириновского

ЛДПР подаст заявление в Генпрокуратуру из-за данных о смерти Жириновского - РИА Новости, 25.03.2022

ЛДПР подаст заявление в Генпрокуратуру из-за данных о смерти Жириновского

ЛДПР подает заявление в Генпрокуратуру РФ в отношении "клеветников", которые "похоронили" лидера партии Владимира Жириновского, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T12:48

2022-03-25T12:48

2022-03-25T12:48

владимир жириновский

лдпр

госдума рф

политика

вячеслав володин

генеральная прокуратура рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/09/1771955453_0:0:2930:1648_1920x0_80_0_0_333a9d59f8df00ea50a827938e2adb05.jpg

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. ЛДПР подает заявление в Генпрокуратуру РФ в отношении "клеветников", которые "похоронили" лидера партии Владимира Жириновского, сообщается в Telegram-канале фракции ЛДПР в Госдуме."ЛДПР приложит все силы к тому, чтобы наказать лжецов, которые "похоронили" Жириновского. Повторяем: его состояния стабильно и не ухудшалось! Мы подаем заявление в Генпрокуратуру и готовим иски в суд против всех клеветников. Мы убеждены, что в период, когда страна в стрессе, когда информационный фон итак накалён до предела, подобные "фейки" - это не просто газетная "утка", а настоящая антигосударственная провокация, которую нельзя спускать с рук", - говорится в сообщении.Жириновский находится в ЦКБ со 2 февраля с коронавирусом.Ранее в пятницу сенатор Александр Пронюшкин в своем Telegram-канале сообщил о кончине Жириновского, а затем удалил свой пост. Спикер Госдумы Вячеслав Володин затем опроверг сообщения о смерти лидера ЛДПР, подчеркнув, что состояние Жириновского действительно тяжёлое, и пожелал выздоровления.

https://ria.ru/20220325/zhirinovskiy-1780027973.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир жириновский, лдпр, госдума рф, политика, вячеслав володин, генеральная прокуратура рф