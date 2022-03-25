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ЛДПР подаст заявление в Генпрокуратуру из-за данных о смерти Жириновского - РИА Новости, 25.03.2022
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ЛДПР подаст заявление в Генпрокуратуру из-за данных о смерти Жириновского
ЛДПР подаст заявление в Генпрокуратуру из-за данных о смерти Жириновского - РИА Новости, 25.03.2022
ЛДПР подаст заявление в Генпрокуратуру из-за данных о смерти Жириновского
ЛДПР подает заявление в Генпрокуратуру РФ в отношении "клеветников", которые "похоронили" лидера партии Владимира Жириновского, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T12:48
2022-03-25T12:48
владимир жириновский
лдпр
госдума рф
политика
вячеслав володин
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. ЛДПР подает заявление в Генпрокуратуру РФ в отношении "клеветников", которые "похоронили" лидера партии Владимира Жириновского, сообщается в Telegram-канале фракции ЛДПР в Госдуме."ЛДПР приложит все силы к тому, чтобы наказать лжецов, которые "похоронили" Жириновского. Повторяем: его состояния стабильно и не ухудшалось! Мы подаем заявление в Генпрокуратуру и готовим иски в суд против всех клеветников. Мы убеждены, что в период, когда страна в стрессе, когда информационный фон итак накалён до предела, подобные "фейки" - это не просто газетная "утка", а настоящая антигосударственная провокация, которую нельзя спускать с рук", - говорится в сообщении.Жириновский находится в ЦКБ со 2 февраля с коронавирусом.Ранее в пятницу сенатор Александр Пронюшкин в своем Telegram-канале сообщил о кончине Жириновского, а затем удалил свой пост. Спикер Госдумы Вячеслав Володин затем опроверг сообщения о смерти лидера ЛДПР, подчеркнув, что состояние Жириновского действительно тяжёлое, и пожелал выздоровления.
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владимир жириновский, лдпр, госдума рф, политика, вячеслав володин, генеральная прокуратура рф
12:48 25.03.2022
 
ЛДПР подаст заявление в Генпрокуратуру из-за данных о смерти Жириновского

ЛДПР: партия подает заявление в Генпрокуратуру из-за сообщений о смерти Жириновского

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. ЛДПР подает заявление в Генпрокуратуру РФ в отношении "клеветников", которые "похоронили" лидера партии Владимира Жириновского, сообщается в Telegram-канале фракции ЛДПР в Госдуме.
"ЛДПР приложит все силы к тому, чтобы наказать лжецов, которые "похоронили" Жириновского. Повторяем: его состояния стабильно и не ухудшалось! Мы подаем заявление в Генпрокуратуру и готовим иски в суд против всех клеветников. Мы убеждены, что в период, когда страна в стрессе, когда информационный фон итак накалён до предела, подобные "фейки" - это не просто газетная "утка", а настоящая антигосударственная провокация, которую нельзя спускать с рук", - говорится в сообщении.
Жириновский находится в ЦКБ со 2 февраля с коронавирусом.
Ранее в пятницу сенатор Александр Пронюшкин в своем Telegram-канале сообщил о кончине Жириновского, а затем удалил свой пост. Спикер Госдумы Вячеслав Володин затем опроверг сообщения о смерти лидера ЛДПР, подчеркнув, что состояние Жириновского действительно тяжёлое, и пожелал выздоровления.
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
12:07
Губернатор Дегтярев подтвердил, что Жириновский жив
 
Владимир ЖириновскийЛДПРГосдума РФПолитикаВячеслав ВолодинГенеральная прокуратура РФ
 
 
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