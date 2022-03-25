ЛДПР подаст заявление в Генпрокуратуру из-за данных о смерти Жириновского
ЛДПР: партия подает заявление в Генпрокуратуру из-за сообщений о смерти Жириновского
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. ЛДПР подает заявление в Генпрокуратуру РФ в отношении "клеветников", которые "похоронили" лидера партии Владимира Жириновского, сообщается в Telegram-канале фракции ЛДПР в Госдуме.
"ЛДПР приложит все силы к тому, чтобы наказать лжецов, которые "похоронили" Жириновского. Повторяем: его состояния стабильно и не ухудшалось! Мы подаем заявление в Генпрокуратуру и готовим иски в суд против всех клеветников. Мы убеждены, что в период, когда страна в стрессе, когда информационный фон итак накалён до предела, подобные "фейки" - это не просто газетная "утка", а настоящая антигосударственная провокация, которую нельзя спускать с рук", - говорится в сообщении.
Жириновский находится в ЦКБ со 2 февраля с коронавирусом.
Ранее в пятницу сенатор Александр Пронюшкин в своем Telegram-канале сообщил о кончине Жириновского, а затем удалил свой пост. Спикер Госдумы Вячеслав Володин затем опроверг сообщения о смерти лидера ЛДПР, подчеркнув, что состояние Жириновского действительно тяжёлое, и пожелал выздоровления.