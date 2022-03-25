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Минцифры разрабатывают план по выведению книжной индустрии из кризиса - РИА Новости, 25.03.2022
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Минцифры разрабатывают план по выведению книжной индустрии из кризиса
Минцифры разрабатывают план по выведению книжной индустрии из кризиса - РИА Новости, 25.03.2022
Минцифры разрабатывают план по выведению книжной индустрии из кризиса
Разработка предложения к правительству РФ для выведения книжной индустрии из потенциального кризиса уже ведется с привлечением финансово-экономического блока,... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T11:37
2022-03-25T11:37
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
экономика
россия
книги
владимир григорьев (чиновник)
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Разработка предложения к правительству РФ для выведения книжной индустрии из потенциального кризиса уже ведется с привлечением финансово-экономического блока, заявил директор департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры РФ Владимир Григорьев."Издатели нервничают из-за текущей экономической ситуации. Мы ведем работу по разработке предложения для правительства РФ, как вывести из кризиса книжную индустрию", - сказал Григорьев в ходе заседания организационного комитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в РФ в 2016-2024 годах.Он отметил, что к консультации "привлечен финансово-экономический блок", и выразил надежду на то, что получится оказать реальную поддержку издателям и типографиям. "Это вопросы сейчас обсуждаются", - заключил директор департамента.
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министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), экономика, россия, книги, владимир григорьев (чиновник)
11:37 25.03.2022
 
Минцифры разрабатывают план по выведению книжной индустрии из кризиса

Минцифры ведут разработку предложений по выведению книжной индустрии из кризиса

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПокупатели в книжном магазине
Покупатели в книжном магазине - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Покупатели в книжном магазине
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Разработка предложения к правительству РФ для выведения книжной индустрии из потенциального кризиса уже ведется с привлечением финансово-экономического блока, заявил директор департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры РФ Владимир Григорьев.
"Издатели нервничают из-за текущей экономической ситуации. Мы ведем работу по разработке предложения для правительства РФ, как вывести из кризиса книжную индустрию", - сказал Григорьев в ходе заседания организационного комитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в РФ в 2016-2024 годах.
Он отметил, что к консультации "привлечен финансово-экономический блок", и выразил надежду на то, что получится оказать реальную поддержку издателям и типографиям. "Это вопросы сейчас обсуждаются", - заключил директор департамента.
Покупатели в книжном магазине - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
17 марта, 08:00Культура
Читать — дорого? Как санкции изменят книжный рынок
 
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)ЭкономикаРоссияКнигиВладимир Григорьев (чиновник)
 
 
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