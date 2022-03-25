https://ria.ru/20220325/knigi-1780020806.html
Минцифры разрабатывают план по выведению книжной индустрии из кризиса
Минцифры разрабатывают план по выведению книжной индустрии из кризиса - РИА Новости, 25.03.2022
Минцифры разрабатывают план по выведению книжной индустрии из кризиса
Разработка предложения к правительству РФ для выведения книжной индустрии из потенциального кризиса уже ведется с привлечением финансово-экономического блока,... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T11:37
2022-03-25T11:37
2022-03-25T11:37
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
экономика
россия
книги
владимир григорьев (чиновник)
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Разработка предложения к правительству РФ для выведения книжной индустрии из потенциального кризиса уже ведется с привлечением финансово-экономического блока, заявил директор департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры РФ Владимир Григорьев."Издатели нервничают из-за текущей экономической ситуации. Мы ведем работу по разработке предложения для правительства РФ, как вывести из кризиса книжную индустрию", - сказал Григорьев в ходе заседания организационного комитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в РФ в 2016-2024 годах.Он отметил, что к консультации "привлечен финансово-экономический блок", и выразил надежду на то, что получится оказать реальную поддержку издателям и типографиям. "Это вопросы сейчас обсуждаются", - заключил директор департамента.
https://ria.ru/20220317/knigi-1778334761.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), экономика, россия, книги, владимир григорьев (чиновник)
Минцифры разрабатывают план по выведению книжной индустрии из кризиса
Минцифры ведут разработку предложений по выведению книжной индустрии из кризиса