15:47 25.03.2022 (обновлено: 16:49 25.03.2022)
В Белом доме не видят военной помощи России от Китая
В Белом доме заявили, что не видят военной помощи России со стороны Китая
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на основном боевом танке Type 99 НОАК на забайкальском полигоне "Цугол" во время военных маневров российских и китайских вооруженных сил "Восток-2018"
© Министерство обороны РФ
Военнослужащие на основном боевом танке Type 99 НОАК на забайкальском полигоне "Цугол" во время военных маневров российских и китайских вооруженных сил "Восток-2018"
ВАШИНГТОН, 25 мар – РИА Новости. Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США не видят военной помощи России со стороны Китая, но держат вопрос на ежедневном контроле.
"На сегодня остается верным то, что я сказал пару дней назад. Со времени разговора президента (Джо Байдена – ред.) с Си Цзиньпином... мы не видели, чтобы Китай продвинулся вперед с предоставлением военного оборудования России. Но мы продолжаем за этим следить ежедневно", - сказал Салливан журналистам.
Ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Россия якобы запросила у Китая военную помощь для проведения специальной военной операции на Украине. Эти сообщения опровергли как в Москве, так и в Пекине. Позже издание сообщило, что США проинформировали союзников, что Китай якобы сигнализировал о готовности оказать военную помощь России в связи со спецоперацией на Украине. Заявление, что Россия якобы просила Китай оказать ей военную помощь на Украине, являются ложной информацией, указывал официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.