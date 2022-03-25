https://ria.ru/20220325/kitay-1780090684.html

В Белом доме не видят военной помощи России от Китая

В Белом доме не видят военной помощи России от Китая - РИА Новости, 25.03.2022

В Белом доме не видят военной помощи России от Китая

Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США не видят военной помощи России со стороны Китая, но держат вопрос... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T15:47

2022-03-25T15:47

2022-03-25T16:49

китай

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сша

россия

украина

вооруженные силы рф

минобороны китая

ситуация в днр и лнр

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ВАШИНГТОН, 25 мар – РИА Новости. Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США не видят военной помощи России со стороны Китая, но держат вопрос на ежедневном контроле."На сегодня остается верным то, что я сказал пару дней назад. Со времени разговора президента (Джо Байдена – ред.) с Си Цзиньпином... мы не видели, чтобы Китай продвинулся вперед с предоставлением военного оборудования России. Но мы продолжаем за этим следить ежедневно", - сказал Салливан журналистам.Ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Россия якобы запросила у Китая военную помощь для проведения специальной военной операции на Украине. Эти сообщения опровергли как в Москве, так и в Пекине. Позже издание сообщило, что США проинформировали союзников, что Китай якобы сигнализировал о готовности оказать военную помощь России в связи со спецоперацией на Украине. Заявление, что Россия якобы просила Китай оказать ей военную помощь на Украине, являются ложной информацией, указывал официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220324/kitay-1779896837.html

https://ria.ru/20220318/krizis-1778899599.html

китай

сша

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

китай, в мире, сша, россия, украина, вооруженные силы рф, минобороны китая, ситуация в днр и лнр