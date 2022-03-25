https://ria.ru/20220325/it-1780072991.html

Песков опроверг сообщения об ограничениях на выезд IT-специалистов

Песков опроверг сообщения об ограничениях на выезд IT-специалистов - РИА Новости, 25.03.2022

Песков опроверг сообщения об ограничениях на выезд IT-специалистов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал очередной "уткой" сообщения в социальных сетях о якобы имеющей место подготовке ограничений на выезд из... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T14:44

2022-03-25T14:44

2022-03-25T14:44

общество

россия

дмитрий песков

it-компании

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751616055_0:147:3050:1863_1920x0_80_0_0_225629dbed7d99c2055654d3e8aa0bde.jpg

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал очередной "уткой" сообщения в социальных сетях о якобы имеющей место подготовке ограничений на выезд из страны специалистов IТ-отрасли или дополнительных проверок в их адрес."Никаких подобных законопроектов нет и не может быть", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, действительно ли существует законопроект, который предполагает дополнительные проверки IТ-специалистов в ФСБ России в случае их желания выехать за рубеж или ограничения выезда. "Попросту говоря, об этом не может быть и речи. Это было бы нарушением конституционных прав граждан, будь они сотрудниками IТ-отрасли или нет", - подчеркнул он.По словам Пескова, в этом контексте уместно напомнить о недавних инициативах и принятых актах по поддержке сотрудников IТ-сферы на фоне кризисных явлений, эти меры говорят об обратном. "Короче говоря, речь идет об очередной "утке", - отметил пресс-секретарь президента России.

https://ria.ru/20220325/rossiya-1780011542.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, дмитрий песков, it-компании