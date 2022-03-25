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Песков опроверг сообщения об ограничениях на выезд IT-специалистов - РИА Новости, 25.03.2022
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Песков опроверг сообщения об ограничениях на выезд IT-специалистов
Песков опроверг сообщения об ограничениях на выезд IT-специалистов - РИА Новости, 25.03.2022
Песков опроверг сообщения об ограничениях на выезд IT-специалистов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал очередной "уткой" сообщения в социальных сетях о якобы имеющей место подготовке ограничений на выезд из... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T14:44
2022-03-25T14:44
общество
россия
дмитрий песков
it-компании
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал очередной "уткой" сообщения в социальных сетях о якобы имеющей место подготовке ограничений на выезд из страны специалистов IТ-отрасли или дополнительных проверок в их адрес."Никаких подобных законопроектов нет и не может быть", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, действительно ли существует законопроект, который предполагает дополнительные проверки IТ-специалистов в ФСБ России в случае их желания выехать за рубеж или ограничения выезда. "Попросту говоря, об этом не может быть и речи. Это было бы нарушением конституционных прав граждан, будь они сотрудниками IТ-отрасли или нет", - подчеркнул он.По словам Пескова, в этом контексте уместно напомнить о недавних инициативах и принятых актах по поддержке сотрудников IТ-сферы на фоне кризисных явлений, эти меры говорят об обратном. "Короче говоря, речь идет об очередной "утке", - отметил пресс-секретарь президента России.
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общество, россия, дмитрий песков, it-компании
14:44 25.03.2022
 
Песков опроверг сообщения об ограничениях на выезд IT-специалистов

Пресс-секретарь Песков назвал "уткой" сообщения об ограничениях на выезд IT-специалистов

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал очередной "уткой" сообщения в социальных сетях о якобы имеющей место подготовке ограничений на выезд из страны специалистов IТ-отрасли или дополнительных проверок в их адрес.
"Никаких подобных законопроектов нет и не может быть", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, действительно ли существует законопроект, который предполагает дополнительные проверки IТ-специалистов в ФСБ России в случае их желания выехать за рубеж или ограничения выезда. "Попросту говоря, об этом не может быть и речи. Это было бы нарушением конституционных прав граждан, будь они сотрудниками IТ-отрасли или нет", - подчеркнул он.
По словам Пескова, в этом контексте уместно напомнить о недавних инициативах и принятых актах по поддержке сотрудников IТ-сферы на фоне кризисных явлений, эти меры говорят об обратном. "Короче говоря, речь идет об очередной "утке", - отметил пресс-секретарь президента России.
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