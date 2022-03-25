Песков опроверг сообщения об ограничениях на выезд IT-специалистов
Пресс-секретарь Песков назвал "уткой" сообщения об ограничениях на выезд IT-специалистов
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал очередной "уткой" сообщения в социальных сетях о якобы имеющей место подготовке ограничений на выезд из страны специалистов IТ-отрасли или дополнительных проверок в их адрес.
"Никаких подобных законопроектов нет и не может быть", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, действительно ли существует законопроект, который предполагает дополнительные проверки IТ-специалистов в ФСБ России в случае их желания выехать за рубеж или ограничения выезда. "Попросту говоря, об этом не может быть и речи. Это было бы нарушением конституционных прав граждан, будь они сотрудниками IТ-отрасли или нет", - подчеркнул он.
По словам Пескова, в этом контексте уместно напомнить о недавних инициативах и принятых актах по поддержке сотрудников IТ-сферы на фоне кризисных явлений, эти меры говорят об обратном. "Короче говоря, речь идет об очередной "утке", - отметил пресс-секретарь президента России.