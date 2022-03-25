https://ria.ru/20220325/iran-1779927474.html

Эксперты оценили выгоду от использования карт "Мир" в Иране

Эксперты оценили выгоду от использования карт "Мир" в Иране - РИА Новости, 25.03.2022

Эксперты оценили выгоду от использования карт "Мир" в Иране

Прием карт "Мир" в Иране может быть потенциально интересен для туристов из России, так как в этой стране не работает "пластик" международных платежных систем... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T14:21

2022-03-25T14:21

2022-03-25T14:21

туризм

туризм

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турция

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санкции в отношении россии

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Прием карт "Мир" в Иране может быть потенциально интересен для туристов из России, так как в этой стране не работает "пластик" международных платежных систем Visa и Mastercard, поделился мнением с РИА Новости исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.Карты "Мир" так тоже пока не работают, но вопрос их признания обсуждается. Туристический поток в эту страну сравнительно небольшой, обращает внимание эксперт. Поэтому маловероятно, что прием карт "Мир" в Иране что-то принципиально поменяет для подавляющего большинства российских пользователей."Туристический поток в допандемийное время составлял около 36 тысяч человек в год (из восьми миллионов въезжающих в Иран путешественников). Это довольно мало: число российских туристов, например, в Турции составляет почти пять миллионов человек", - заключил он.

https://ria.ru/20220324/mir-1779845529.html

турция

иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, турция, иран, туристы, санкции в отношении россии