https://ria.ru/20220325/iran-1779927474.html
Эксперты оценили выгоду от использования карт "Мир" в Иране
Эксперты оценили выгоду от использования карт "Мир" в Иране - РИА Новости, 25.03.2022
Эксперты оценили выгоду от использования карт "Мир" в Иране
Прием карт "Мир" в Иране может быть потенциально интересен для туристов из России, так как в этой стране не работает "пластик" международных платежных систем... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T14:21
2022-03-25T14:21
2022-03-25T14:21
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турция
иран
туристы
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Прием карт "Мир" в Иране может быть потенциально интересен для туристов из России, так как в этой стране не работает "пластик" международных платежных систем Visa и Mastercard, поделился мнением с РИА Новости исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.Карты "Мир" так тоже пока не работают, но вопрос их признания обсуждается. Туристический поток в эту страну сравнительно небольшой, обращает внимание эксперт. Поэтому маловероятно, что прием карт "Мир" в Иране что-то принципиально поменяет для подавляющего большинства российских пользователей."Туристический поток в допандемийное время составлял около 36 тысяч человек в год (из восьми миллионов въезжающих в Иран путешественников). Это довольно мало: число российских туристов, например, в Турции составляет почти пять миллионов человек", - заключил он.
https://ria.ru/20220324/mir-1779845529.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, турция, иран, туристы, санкции в отношении россии
Эксперты оценили выгоду от использования карт "Мир" в Иране
Эксперт: прием карт "Мир" в Иране может быть интересен российским туристам
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Прием карт "Мир" в Иране может быть потенциально интересен для туристов из России, так как в этой стране не работает "пластик" международных платежных систем Visa и Mastercard, поделился мнением с РИА Новости исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.
"В Иране сейчас Visa и Mastercard не работают. Поэтому, наверное, карты "Мир" могут быть альтернативой для прибывающих с туристическими целями. Но только для приезжающих из России – вряд ли иностранные туристы будут оформлять российскую карту специально для поездки в Иран", — полагает он.
Карты "Мир" так тоже пока не работают, но вопрос их признания обсуждается
.
Туристический поток в эту страну сравнительно небольшой, обращает внимание эксперт. Поэтому маловероятно, что прием карт "Мир" в Иране что-то принципиально поменяет для подавляющего большинства российских пользователей.
"Туристический поток в допандемийное время составлял около 36 тысяч человек в год (из восьми миллионов въезжающих в Иран путешественников). Это довольно мало: число российских туристов, например, в Турции составляет почти пять миллионов человек", - заключил он.