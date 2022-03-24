https://ria.ru/20220324/mir-1779845529.html

Иран обсуждает с Россией возможность признания карт "Мир"

Иран обсуждает с Россией возможность признания карт "Мир" - РИА Новости, 24.03.2022

Иран обсуждает с Россией возможность признания карт "Мир"

Иран обсуждает с российской стороной возможность признания карты платежной системы "Мир", сообщил журналистам посол Исламской Республики Иран в России Казем... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T13:31

2022-03-24T13:31

2022-03-24T13:53

в мире

иран

россия

казем джалали

карта "мир"

платежная система "мир"

новости - туризм

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мар – РИА Новости. Иран обсуждает с российской стороной возможность признания карты платежной системы "Мир", сообщил журналистам посол Исламской Республики Иран в России Казем Джалали."Этот вопрос (полного признания Ираном платежной системы "Мир" - ред.) тоже входит в повестку дня, которую мы обсуждаем с нашими российскими коллегами", - сказал Джалали.

https://ria.ru/20220321/venesuela-1779201873.html

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россия

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, иран, россия, казем джалали, карта "мир", платежная система "мир", новости - туризм