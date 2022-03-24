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Иран обсуждает с Россией возможность признания карт "Мир" - РИА Новости, 24.03.2022
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Иран обсуждает с Россией возможность признания карт "Мир"
Иран обсуждает с Россией возможность признания карт "Мир" - РИА Новости, 24.03.2022
Иран обсуждает с Россией возможность признания карт "Мир"
Иран обсуждает с российской стороной возможность признания карты платежной системы "Мир", сообщил журналистам посол Исламской Республики Иран в России Казем... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T13:31
2022-03-24T13:53
в мире
иран
россия
казем джалали
карта "мир"
платежная система "мир"
новости - туризм
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мар – РИА Новости. Иран обсуждает с российской стороной возможность признания карты платежной системы "Мир", сообщил журналистам посол Исламской Республики Иран в России Казем Джалали."Этот вопрос (полного признания Ираном платежной системы "Мир" - ред.) тоже входит в повестку дня, которую мы обсуждаем с нашими российскими коллегами", - сказал Джалали.
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в мире, иран, россия, казем джалали, карта "мир", платежная система "мир", новости - туризм
13:31 24.03.2022 (обновлено: 13:53 24.03.2022)
 
Иран обсуждает с Россией возможность признания карт "Мир"

Посол Джалали: Иран обсуждает с Россией возможность признания карт "Мир"

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкКарты национальной платежной системы "Мир"
Карты национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Карты национальной платежной системы "Мир"
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мар – РИА Новости. Иран обсуждает с российской стороной возможность признания карты платежной системы "Мир", сообщил журналистам посол Исламской Республики Иран в России Казем Джалали.
"Этот вопрос (полного признания Ираном платежной системы "Мир" - ред.) тоже входит в повестку дня, которую мы обсуждаем с нашими российскими коллегами", - сказал Джалали.
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В миреИранРоссияКазем ДжалалиКарта "Мир"Платежная система "Мир"Новости - Туризм
 
 
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