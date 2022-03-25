Бочкарев: сохранение льготной ипотеки поддержит стройотрасль Москвы
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкКлюч, деньги и домик, сложенный из банковских карт
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Сохранение программы льготной ипотеки поддержит строительную отрасль Москвы и поможет гражданам улучшать свои жилищные условия на адекватных условиях, сказал заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"Сохранение программы льготной ипотеки в меняющихся экономических условиях – очень важный шаг, который поддержит строительную отрасль и застройщиков, не дав упасть спросу на жилье, а самое главное – даст жителям возможность не откладывать и не пересматривать свои планы на покупку жилья в новостройках", – отметил он.
По словам Бочкарева, программа даже расширяется, хотя ставка по ней будет выше.
"Если при ключевой ставке Центробанка в 9,5% льготная ипотека выдавалась под 7%, то при повышении ключевой ставки почти в два раза, до 20%, ставка льготной ипотеки повысилась лишь до 12%. Немаловажно, что все ранее оформившие льготную ипотеку продолжат платить по прежней ставке", – уточнил он, напомнив, что программа льготной ипотеки уже доказала свою эффективность в условиях пандемии COVID-19.
Заммэра объяснил, что лимиты по сумме кредита будут увеличены для Москвы в четыре раза – с 3 до 12 миллионов рублей, что существенно увеличит возможности для покупки жилья в столице, где цены на него традиционно выше, чем в других регионах страны.
Программа льготной ипотеки на новостройки под 6,5% была запущена в апреле 2020 года как антикризисная мера. В июле 2021 года ее параметры скорректировали: ставку повысили до 7%, а максимальную сумму кредита ограничили 3 миллионами рублей. Ряд спикеров тогда отмечал, что параметры делают недоступной программу для заемщиков Москвы. Президент России Владимир Путин в среду поддержал предложение правительства об изменении условий программы. Предельную сумму кредита по ипотеке с господдержкой увеличат до 12 миллионов рублей для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и до 6 миллионов рублей для остальных регионов. Ставку по кредитам поднимут до 12%.