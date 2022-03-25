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Бочкарев: сохранение льготной ипотеки поддержит стройотрасль Москвы - РИА Новости, 25.03.2022
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Бочкарев: сохранение льготной ипотеки поддержит стройотрасль Москвы
Бочкарев: сохранение льготной ипотеки поддержит стройотрасль Москвы - РИА Новости, 25.03.2022
Бочкарев: сохранение льготной ипотеки поддержит стройотрасль Москвы
Сохранение программы льготной ипотеки поддержит строительную отрасль Москвы и поможет гражданам улучшать свои жилищные условия на адекватных условиях, сказал... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T12:51
2022-03-25T12:51
андрей бочкарев
стройкомплекс москвы
московская область (подмосковье)
ипотека
москва
экономика
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Сохранение программы льготной ипотеки поддержит строительную отрасль Москвы и поможет гражданам улучшать свои жилищные условия на адекватных условиях, сказал заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.По словам Бочкарева, программа даже расширяется, хотя ставка по ней будет выше.Заммэра объяснил, что лимиты по сумме кредита будут увеличены для Москвы в четыре раза – с 3 до 12 миллионов рублей, что существенно увеличит возможности для покупки жилья в столице, где цены на него традиционно выше, чем в других регионах страны.Программа льготной ипотеки на новостройки под 6,5% была запущена в апреле 2020 года как антикризисная мера. В июле 2021 года ее параметры скорректировали: ставку повысили до 7%, а максимальную сумму кредита ограничили 3 миллионами рублей. Ряд спикеров тогда отмечал, что параметры делают недоступной программу для заемщиков Москвы. Президент России Владимир Путин в среду поддержал предложение правительства об изменении условий программы. Предельную сумму кредита по ипотеке с господдержкой увеличат до 12 миллионов рублей для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и до 6 миллионов рублей для остальных регионов. Ставку по кредитам поднимут до 12%.
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андрей бочкарев, стройкомплекс москвы, московская область (подмосковье), ипотека, москва, экономика
12:51 25.03.2022
 

Бочкарев: сохранение льготной ипотеки поддержит стройотрасль Москвы

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкКлюч, деньги и домик, сложенный из банковских карт
Ключ, деньги и домик, сложенный из банковских карт - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Сохранение программы льготной ипотеки поддержит строительную отрасль Москвы и поможет гражданам улучшать свои жилищные условия на адекватных условиях, сказал заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"Сохранение программы льготной ипотеки в меняющихся экономических условиях – очень важный шаг, который поддержит строительную отрасль и застройщиков, не дав упасть спросу на жилье, а самое главное – даст жителям возможность не откладывать и не пересматривать свои планы на покупку жилья в новостройках", – отметил он.
По словам Бочкарева, программа даже расширяется, хотя ставка по ней будет выше.
"Если при ключевой ставке Центробанка в 9,5% льготная ипотека выдавалась под 7%, то при повышении ключевой ставки почти в два раза, до 20%, ставка льготной ипотеки повысилась лишь до 12%. Немаловажно, что все ранее оформившие льготную ипотеку продолжат платить по прежней ставке", – уточнил он, напомнив, что программа льготной ипотеки уже доказала свою эффективность в условиях пандемии COVID-19.
Заммэра объяснил, что лимиты по сумме кредита будут увеличены для Москвы в четыре раза – с 3 до 12 миллионов рублей, что существенно увеличит возможности для покупки жилья в столице, где цены на него традиционно выше, чем в других регионах страны.
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Программа льготной ипотеки на новостройки под 6,5% была запущена в апреле 2020 года как антикризисная мера. В июле 2021 года ее параметры скорректировали: ставку повысили до 7%, а максимальную сумму кредита ограничили 3 миллионами рублей. Ряд спикеров тогда отмечал, что параметры делают недоступной программу для заемщиков Москвы. Президент России Владимир Путин в среду поддержал предложение правительства об изменении условий программы. Предельную сумму кредита по ипотеке с господдержкой увеличат до 12 миллионов рублей для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и до 6 миллионов рублей для остальных регионов. Ставку по кредитам поднимут до 12%.
 
Андрей БочкаревСтройкомплекс МосквыМосковская область (Подмосковье)ИпотекаМоскваЭкономика
 
 
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