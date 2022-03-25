https://ria.ru/20220325/ipoteka-1780039021.html

Бочкарев: сохранение льготной ипотеки поддержит стройотрасль Москвы

Бочкарев: сохранение льготной ипотеки поддержит стройотрасль Москвы - РИА Новости, 25.03.2022

Бочкарев: сохранение льготной ипотеки поддержит стройотрасль Москвы

Сохранение программы льготной ипотеки поддержит строительную отрасль Москвы и поможет гражданам улучшать свои жилищные условия на адекватных условиях, сказал... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T12:51

2022-03-25T12:51

2022-03-25T12:51

андрей бочкарев

стройкомплекс москвы

московская область (подмосковье)

ипотека

москва

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769485326_0:166:3051:1882_1920x0_80_0_0_63d0cb92a329594ff428aa52b58ed53b.jpg

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Сохранение программы льготной ипотеки поддержит строительную отрасль Москвы и поможет гражданам улучшать свои жилищные условия на адекватных условиях, сказал заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.По словам Бочкарева, программа даже расширяется, хотя ставка по ней будет выше.Заммэра объяснил, что лимиты по сумме кредита будут увеличены для Москвы в четыре раза – с 3 до 12 миллионов рублей, что существенно увеличит возможности для покупки жилья в столице, где цены на него традиционно выше, чем в других регионах страны.Программа льготной ипотеки на новостройки под 6,5% была запущена в апреле 2020 года как антикризисная мера. В июле 2021 года ее параметры скорректировали: ставку повысили до 7%, а максимальную сумму кредита ограничили 3 миллионами рублей. Ряд спикеров тогда отмечал, что параметры делают недоступной программу для заемщиков Москвы. Президент России Владимир Путин в среду поддержал предложение правительства об изменении условий программы. Предельную сумму кредита по ипотеке с господдержкой увеличат до 12 миллионов рублей для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и до 6 миллионов рублей для остальных регионов. Ставку по кредитам поднимут до 12%.

https://ria.ru/20220323/kommunarka-1779584383.html

московская область (подмосковье)

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

андрей бочкарев, стройкомплекс москвы, московская область (подмосковье), ипотека, москва, экономика