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Российские военные передали 20 тонн гумпомощи жителям Херсонской области

Российские военные передали 20 тонн гумпомощи жителям Херсонской области - РИА Новости, 25.03.2022

Российские военные передали 20 тонн гумпомощи жителям Херсонской области

Российские военнослужащие передали более 20 тонн гуманитарной помощи жителям Херсонской области, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T05:05

2022-03-25T05:05

2022-03-25T05:05

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УКРАИНА (Херсонская обл.), 25 мар — РИА Новости. Российские военнослужащие передали более 20 тонн гуманитарной помощи жителям Херсонской области, сообщило Минобороны России.Выдача продуктовых наборов была организована в населенных пунктах Чернобаевка и Антоновка недалеко от Херсона. В настоящее время в данных населенных пунктах проживают более двух тысяч человек. Большую часть населения составляют пожилые люди и дети."Вооруженные Силы Российской Федерации обеспечили выдачу гуманитарной помощи в населенном пункте Чернобаевка... Как видите — люди нуждаются в продовольствии. Продуктовые наборы включают в себя различные крупы, сахар, тушенку, подсолнечное масло и другие продукты первой необходимости", — сказал военнослужащий ВС РФ Александр Петров.Как сообщили в военной комендатуре Херсонской области, российские военнослужащие продолжат расширять географию оказания гуманитарной помощи жителям Херсонщины.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, россия, херсон, херсонская область , вооруженные силы рф, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)