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В Кремле прокомментировали санкции против главы Сбербанка
В Кремле прокомментировали санкции против главы Сбербанка - РИА Новости, 25.03.2022
В Кремле прокомментировали санкции против главы Сбербанка
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал санкции США против главы Сбербанка Германа Грефа, отметив, что угрозы банковскому развитию России... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T13:06
2022-03-25T13:06
2022-03-25T13:06
герман греф
экономика
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сбербанк россии
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санкции
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал санкции США против главы Сбербанка Германа Грефа, отметив, что угрозы банковскому развитию России нет, это лишь отчаянные действия по ковровому метанию санкций.О введении новых санкций в отношении России заявил накануне Минфин США, новые рестрикции затронули главу Сбербанка."Нет, Кремль не видит в этом угрозу банковскому сектору России. Кремль видит совершенно такие отчаянные действия по такому, знаете, ковровому санкциеметанию. Есть ковровое бомбометание, а это ковровое санкциеметание. когда мы видим наших предпринимателей известных, наших визионеров известных, на которых вводятся санкции", - сказал Песков, отвечая на вопрос, видит ли Кремль в этом угрозу банковскому сектору России.Он отметил, что это "трудно понять умом, трудно обосновать с точки зрения какого-то права"."Мы убеждены, что это никоим образом не скажется на Сбербанке... Это в любом случае один из мировых банков, банков мирового уровня, и даже в условиях санкций, которые есть, он все равно в масштабе России будет продолжать свою деятельность. И мы надеемся, будет продолжать также свою инновационную деятельность, коей знамениты и Греф лично, и Сбербанк", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20220325/sanktsii-1780036171.html
https://ria.ru/20220325/skhvatka-1779931923.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
герман греф, экономика, россия, министерство финансов сша, сбербанк россии, сша, в мире, санкции, санкции в отношении россии, дмитрий песков, банки
В Кремле прокомментировали санкции против главы Сбербанка
Песков: угрозы банковскому развитию из-за санкций против главы Сбербанка Грефа нет
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал санкции США против главы Сбербанка Германа Грефа, отметив, что угрозы банковскому развитию России нет, это лишь отчаянные действия по ковровому метанию санкций.
О введении новых санкций в отношении России
заявил накануне Минфин США
, новые рестрикции затронули главу Сбербанка
.
"Нет, Кремль не видит в этом угрозу банковскому сектору России. Кремль видит совершенно такие отчаянные действия по такому, знаете, ковровому санкциеметанию. Есть ковровое бомбометание, а это ковровое санкциеметание. когда мы видим наших предпринимателей известных, наших визионеров известных, на которых вводятся санкции", - сказал Песков, отвечая на вопрос, видит ли Кремль в этом угрозу банковскому сектору России.
Он отметил, что это "трудно понять умом, трудно обосновать с точки зрения какого-то права".
"Мы убеждены, что это никоим образом не скажется на Сбербанке... Это в любом случае один из мировых банков, банков мирового уровня, и даже в условиях санкций, которые есть, он все равно в масштабе России будет продолжать свою деятельность. И мы надеемся, будет продолжать также свою инновационную деятельность, коей знамениты и Греф лично, и Сбербанк", - сказал Песков журналистам.