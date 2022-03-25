https://ria.ru/20220325/gaz-1780171881.html
Перевод тарифов за газ в рубли не отразится на бюджете, заявил Силуанов
Перевод тарифов за газ в рубли не отразится на бюджете, заявил Силуанов - РИА Новости, 25.03.2022
Перевод тарифов за газ в рубли не отразится на бюджете, заявил Силуанов
Перевод расчетов за газ с иностранными партнерами в рубли не скажется на бюджете, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-Заде на канале... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T21:20
2022-03-25T21:20
2022-03-25T23:00
экономика
россия
европа
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Перевод расчетов за газ с иностранными партнерами в рубли не скажется на бюджете, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-Заде на канале "Россия 1"."На бюджете это никоим образом не отразится, поскольку все налоговые платежи выплачиваются в рублях. Поэтому бюджет как получал нефтегазовые доходы, столько же и будет получать", — отметил он.По его словам, это укрепит стабильность расчетов, поскольку проводить их в российской валюте сегодня гораздо надежнее, чем в иностранных. "Второе — это решение положительно сказалось на курсе рубля по отношению к другим валютам. Рубль укрепился, доверие к рублю укрепилось, поскольку рубль сегодня обеспечен, в том числе и нашими экспортными товарами", — сказал Силуанов.Министр отметил, что такое решение также снижает риски для товарных обменов, логистики и расчетов.В связи с этим он выразил надежду на понимание этого шага западными партнерами."Наши западные партнеры подстроятся под это решение и поймут, что рубль — это не менее надежная валюта, чем другие резервные валюты", — резюмировал Силуанов.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Некоторые бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.Президент Владимир Путин накануне подписал указ, расширяющий полномочия региональных властей в социально-экономической сфере. Документ также обязывает их повысить социальные выплаты, обеспечить адресную поддержку граждан, обеспечивать стабильность цен на товары первой необходимости, контролировать ситуацию на рынке труда и снизить административные барьеры для частного бизнеса. Также президент анонсировал увеличение пенсий, прожиточного минимума и зарплат для бюджетников.
https://ria.ru/20220325/gaz-1780160863.html
https://ria.ru/20220323/gaz-1779735067.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, европа
21:20 25.03.2022 (обновлено: 23:00 25.03.2022)
Перевод тарифов за газ в рубли не отразится на бюджете, заявил Силуанов
Глава Минфина Силуанов: перевод расчетов с Европой за газ в рубли не отразится на бюджете
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости.
Перевод расчетов за газ с иностранными партнерами в рубли не скажется на бюджете, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью
Наиле Аскер-Заде на канале "Россия 1".
"На бюджете это никоим образом не отразится, поскольку все налоговые платежи выплачиваются в рублях. Поэтому бюджет как получал нефтегазовые доходы, столько же и будет получать", — отметил он.
По его словам, это укрепит стабильность расчетов, поскольку проводить их в российской валюте сегодня гораздо надежнее, чем в иностранных.
"Второе — это решение положительно сказалось на курсе рубля по отношению к другим валютам. Рубль укрепился, доверие к рублю укрепилось, поскольку рубль сегодня обеспечен, в том числе и нашими экспортными товарами", — сказал Силуанов.
Министр отметил, что такое решение также снижает риски для товарных обменов, логистики и расчетов.
В связи с этим он выразил надежду на понимание этого шага западными партнерами.
"Наши западные партнеры подстроятся под это решение и поймут, что рубль — это не менее надежная валюта, чем другие резервные валюты", — резюмировал Силуанов.
Россия
начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины
. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы
, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Некоторые бренды объявили о прекращении работы в стране.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
Президент Владимир Путин
накануне подписал указ, расширяющий полномочия региональных властей в социально-экономической сфере. Документ также обязывает их повысить социальные выплаты, обеспечить адресную поддержку граждан, обеспечивать стабильность цен на товары первой необходимости, контролировать ситуацию на рынке труда и снизить административные барьеры для частного бизнеса. Также президент анонсировал увеличение пенсий, прожиточного минимума и зарплат для бюджетников.