https://ria.ru/20220325/gaz-1780171881.html

Перевод тарифов за газ в рубли не отразится на бюджете, заявил Силуанов

Перевод тарифов за газ в рубли не отразится на бюджете, заявил Силуанов - РИА Новости, 25.03.2022

Перевод тарифов за газ в рубли не отразится на бюджете, заявил Силуанов

Перевод расчетов за газ с иностранными партнерами в рубли не скажется на бюджете, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-Заде на канале... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T21:20

2022-03-25T21:20

2022-03-25T23:00

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россия

европа

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Перевод расчетов за газ с иностранными партнерами в рубли не скажется на бюджете, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-Заде на канале "Россия 1"."На бюджете это никоим образом не отразится, поскольку все налоговые платежи выплачиваются в рублях. Поэтому бюджет как получал нефтегазовые доходы, столько же и будет получать", — отметил он.По его словам, это укрепит стабильность расчетов, поскольку проводить их в российской валюте сегодня гораздо надежнее, чем в иностранных. "Второе — это решение положительно сказалось на курсе рубля по отношению к другим валютам. Рубль укрепился, доверие к рублю укрепилось, поскольку рубль сегодня обеспечен, в том числе и нашими экспортными товарами", — сказал Силуанов.Министр отметил, что такое решение также снижает риски для товарных обменов, логистики и расчетов.В связи с этим он выразил надежду на понимание этого шага западными партнерами."Наши западные партнеры подстроятся под это решение и поймут, что рубль — это не менее надежная валюта, чем другие резервные валюты", — резюмировал Силуанов.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Некоторые бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.Президент Владимир Путин накануне подписал указ, расширяющий полномочия региональных властей в социально-экономической сфере. Документ также обязывает их повысить социальные выплаты, обеспечить адресную поддержку граждан, обеспечивать стабильность цен на товары первой необходимости, контролировать ситуацию на рынке труда и снизить административные барьеры для частного бизнеса. Также президент анонсировал увеличение пенсий, прожиточного минимума и зарплат для бюджетников.

https://ria.ru/20220325/gaz-1780160863.html

https://ria.ru/20220323/gaz-1779735067.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, россия, европа