https://ria.ru/20220325/gaz-1780160863.html

Минфин Германии выступил против отказа от газовых контрактов с Россией

Минфин Германии выступил против отказа от газовых контрактов с Россией - РИА Новости, 25.03.2022

Минфин Германии выступил против отказа от газовых контрактов с Россией

Германия не должна отказываться от газовых договоров с Россией, заявил глава немецкого минфина Германии Кристиан Линднер. РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T19:38

2022-03-25T19:38

2022-03-25T19:58

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германия

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экономика

цены на нефть

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БЕРЛИН, 25 мар — РИА Новости. Германия не должна отказываться от газовых договоров с Россией, заявил глава немецкого минфина Германии Кристиан Линднер. "Мы должны избежать всех решений, которые ослабит нас значительного сильнее, чем его (российского президента Владимира Путина — Прим. ред.)", — отметил министр в эфире телеканала N24.При этом он призвал компании не соглашаться на требования Кремля по оплате поставок топливо рублями."Речь идет о частных операторах, поставщиках энергии, которые платят и должны принять решение, но мы не должны — и это мой совет — идти на условия господина Путина, и придерживаться договоров в том виде, в каком они были заключены", — заявил Линднер.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Некоторые бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.Президент Владимир Путин накануне подписал указ, расширяющий полномочия региональных властей в социально-экономической сфере. Документ также обязывает их повысить социальные выплаты, обеспечить адресную поддержку граждан, обеспечивать стабильность цен на товары первой необходимости, контролировать ситуацию на рынке труда и снизить административные барьеры для частного бизнеса. Также президент анонсировал увеличение пенсий, прожиточного минимума и зарплат для бюджетников.

https://ria.ru/20220323/gaz-1779735067.html

https://ria.ru/20220325/skhvatka-1779931923.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

россия, германия, минфин фрг, экономика, цены на нефть