В бундестаге озвучили условие для поставок газа за рубли
Депутат бундестага Эрнст: оплата газа рублями принуждает к обходу санкций Евросоюза
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене. Архивное фото
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Глава комитета бундестага Федеративной Республики Германии по климату и энергетике Клаус Эрнст в беседе с РБК допустил оплату поставок газа из России в рублях, однако, по его словам, это означало бы нарушение ограничительных мер Европейского союза против Центробанка Российской Федерации.
"Германии пришлось бы получать рубли от российского Центробанка и тем самым обходить собственные санкции", — сказал Эрнст.
Парламентарий предположил, что обязательство оплаты газа в российской валюте может стать нарушением существующих договорам о поставках голубого топлива. В то же время он подчеркнул, что замораживание российских активов за рубежом также следовало бы рассматривать в качестве противоречия этим соглашениям.
"Проблема в том, что вновь разгораются дебаты о прекращении поставок энергоносителей из России", — заключил член бундестага.
Как ранее отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, отказ от российских энергоносителей приведет к разбалансировке мировой энергетической системы, последствия чего станут разрушительными для всего мира.
Принципиальная позиция России
Сенатор Алексей Пушков заявил, что Западу придется платить рублями за поставки российского газа, если Москва займет принципиальную позицию по этому вопросу.
Член Совета Федерации считает, что западные страны сейчас осмысливают новые условия торговли, выдвинутые Россией.
"Кто-то будет готов перейти на оплату газа рублями, а кто-то станет настаивать на расчетах в евро и долларах. Соответственно, если Россия будет последовательно отстаивать свою позицию, то у наших контрагентов просто не останется выбора", — высказался Пушков в беседе с "Парламентской газетой".
По его словам, решение российской стороны перевести оплату голубого топлива в рубли для недружественных стран приведет к изменению конфигурации мировой экономики.
Расчеты за поставки газа в рублях
Накануне президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства заявил, что Москва приняла решение перевести в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поскольку поставлять российские товары в Евросоюз и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. При этом глава государства сообщил о продолжении поставок голубого топлива в объемах и по ценам, зафиксированных в контрактах, поскольку государство дорожит своей репутацией.
Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Страны Запада в ответ утвердили серию новых санкций против России, а в Европе стали громче звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов.