Рейтинг@Mail.ru
В бундестаге озвучили условие для поставок газа за рубли - РИА Новости, 25.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220325/gaz-1779982092.html
В бундестаге озвучили условие для поставок газа за рубли
В бундестаге озвучили условие для поставок газа за рубли - РИА Новости, 25.03.2022
В бундестаге озвучили условие для поставок газа за рубли
Глава комитета бундестага Федеративной Республики Германии по климату и энергетике Клаус Эрнст в беседе с РБК допустил оплату поставок газа из России в рублях,... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T07:26
2022-03-25T07:26
экономика
алексей пушков
мария захарова
россия
сша
москва
совет федерации рф
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760658941_0:135:3077:1865_1920x0_80_0_0_cef25e905b64ed545fc8e83eb438fed8.jpg
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Глава комитета бундестага Федеративной Республики Германии по климату и энергетике Клаус Эрнст в беседе с РБК допустил оплату поставок газа из России в рублях, однако, по его словам, это означало бы нарушение ограничительных мер Европейского союза против Центробанка Российской Федерации.Немецкий политик пояснил, что в такой ситуации Берлину пришлось бы нарушить санкции ФРГ в отношении Москвы.Парламентарий предположил, что обязательство оплаты газа в российской валюте может стать нарушением существующих договорам о поставках голубого топлива. В то же время он подчеркнул, что замораживание российских активов за рубежом также следовало бы рассматривать в качестве противоречия этим соглашениям.Как ранее отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, отказ от российских энергоносителей приведет к разбалансировке мировой энергетической системы, последствия чего станут разрушительными для всего мира.Принципиальная позиция РоссииСенатор Алексей Пушков заявил, что Западу придется платить рублями за поставки российского газа, если Москва займет принципиальную позицию по этому вопросу.Член Совета Федерации считает, что западные страны сейчас осмысливают новые условия торговли, выдвинутые Россией.По его словам, решение российской стороны перевести оплату голубого топлива в рубли для недружественных стран приведет к изменению конфигурации мировой экономики.Расчеты за поставки газа в рубляхНакануне президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства заявил, что Москва приняла решение перевести в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поскольку поставлять российские товары в Евросоюз и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. При этом глава государства сообщил о продолжении поставок голубого топлива в объемах и по ценам, зафиксированных в контрактах, поскольку государство дорожит своей репутацией.Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Страны Запада в ответ утвердили серию новых санкций против России, а в Европе стали громче звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов.
https://ria.ru/20220324/sholts-1779927352.html
https://ria.ru/20220324/gaz-1779842463.html
https://ria.ru/20220324/rubl-1779834387.html
россия
сша
москва
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Никита Брыкин
Никита Брыкин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760658941_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_9c1f0b390832bd49ac72a18da0afb98b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, алексей пушков, мария захарова, россия, сша, москва, совет федерации рф, евросоюз, владимир путин, германия, в мире, клаус эрнст
07:26 25.03.2022
 
В бундестаге озвучили условие для поставок газа за рубли

Депутат бундестага Эрнст: оплата газа рублями принуждает к обходу санкций Евросоюза

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция Gascade в Айслебене
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Глава комитета бундестага Федеративной Республики Германии по климату и энергетике Клаус Эрнст в беседе с РБК допустил оплату поставок газа из России в рублях, однако, по его словам, это означало бы нарушение ограничительных мер Европейского союза против Центробанка Российской Федерации.
Немецкий политик пояснил, что в такой ситуации Берлину пришлось бы нарушить санкции ФРГ в отношении Москвы.
"Германии пришлось бы получать рубли от российского Центробанка и тем самым обходить собственные санкции", — сказал Эрнст.
Парламентарий предположил, что обязательство оплаты газа в российской валюте может стать нарушением существующих договорам о поставках голубого топлива. В то же время он подчеркнул, что замораживание российских активов за рубежом также следовало бы рассматривать в качестве противоречия этим соглашениям.
"Проблема в том, что вновь разгораются дебаты о прекращении поставок энергоносителей из России", — заключил член бундестага.
Как ранее отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, отказ от российских энергоносителей приведет к разбалансировке мировой энергетической системы, последствия чего станут разрушительными для всего мира.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
Вчера, 19:02
Шольц ответил на решение России перевести расчеты за газ в рубли

Принципиальная позиция России

Сенатор Алексей Пушков заявил, что Западу придется платить рублями за поставки российского газа, если Москва займет принципиальную позицию по этому вопросу.
Член Совета Федерации считает, что западные страны сейчас осмысливают новые условия торговли, выдвинутые Россией.
"Кто-то будет готов перейти на оплату газа рублями, а кто-то станет настаивать на расчетах в евро и долларах. Соответственно, если Россия будет последовательно отстаивать свою позицию, то у наших контрагентов просто не останется выбора", — высказался Пушков в беседе с "Парламентской газетой".
По его словам, решение российской стороны перевести оплату голубого топлива в рубли для недружественных стран приведет к изменению конфигурации мировой экономики.
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
Вчера, 13:17
Песков призвал дождаться позиции покупателей российского газа по оплате

Расчеты за поставки газа в рублях

Накануне президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства заявил, что Москва приняла решение перевести в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поскольку поставлять российские товары в Евросоюз и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. При этом глава государства сообщил о продолжении поставок голубого топлива в объемах и по ценам, зафиксированных в контрактах, поскольку государство дорожит своей репутацией.
Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Страны Запада в ответ утвердили серию новых санкций против России, а в Европе стали громче звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов.
Газораспределительная станция ОАО Газпром - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
Вчера, 13:41
Газ за рубли: что изменит новый порядок расчетов с Европой
 
ЭкономикаАлексей ПушковМария ЗахароваРоссияСШАМоскваСовет Федерации РФЕвросоюзВладимир ПутинГерманияВ миреКлаус Эрнст
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала