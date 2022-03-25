https://ria.ru/20220325/gaz-1779982092.html

В бундестаге озвучили условие для поставок газа за рубли

В бундестаге озвучили условие для поставок газа за рубли - РИА Новости, 25.03.2022

В бундестаге озвучили условие для поставок газа за рубли

Глава комитета бундестага Федеративной Республики Германии по климату и энергетике Клаус Эрнст в беседе с РБК допустил оплату поставок газа из России в рублях,... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T07:26

2022-03-25T07:26

2022-03-25T07:26

экономика

алексей пушков

мария захарова

россия

сша

москва

совет федерации рф

евросоюз

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Глава комитета бундестага Федеративной Республики Германии по климату и энергетике Клаус Эрнст в беседе с РБК допустил оплату поставок газа из России в рублях, однако, по его словам, это означало бы нарушение ограничительных мер Европейского союза против Центробанка Российской Федерации.Немецкий политик пояснил, что в такой ситуации Берлину пришлось бы нарушить санкции ФРГ в отношении Москвы.Парламентарий предположил, что обязательство оплаты газа в российской валюте может стать нарушением существующих договорам о поставках голубого топлива. В то же время он подчеркнул, что замораживание российских активов за рубежом также следовало бы рассматривать в качестве противоречия этим соглашениям.Как ранее отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, отказ от российских энергоносителей приведет к разбалансировке мировой энергетической системы, последствия чего станут разрушительными для всего мира.Принципиальная позиция РоссииСенатор Алексей Пушков заявил, что Западу придется платить рублями за поставки российского газа, если Москва займет принципиальную позицию по этому вопросу.Член Совета Федерации считает, что западные страны сейчас осмысливают новые условия торговли, выдвинутые Россией.По его словам, решение российской стороны перевести оплату голубого топлива в рубли для недружественных стран приведет к изменению конфигурации мировой экономики.Расчеты за поставки газа в рубляхНакануне президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства заявил, что Москва приняла решение перевести в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поскольку поставлять российские товары в Евросоюз и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. При этом глава государства сообщил о продолжении поставок голубого топлива в объемах и по ценам, зафиксированных в контрактах, поскольку государство дорожит своей репутацией.Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Страны Запада в ответ утвердили серию новых санкций против России, а в Европе стали громче звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов.

https://ria.ru/20220324/sholts-1779927352.html

https://ria.ru/20220324/gaz-1779842463.html

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Никита Брыкин

экономика, алексей пушков, мария захарова, россия, сша, москва, совет федерации рф, евросоюз, владимир путин, германия, в мире, клаус эрнст