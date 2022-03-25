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Глава ЕК заявила, что ЕС не позволит платить за российский газ в рублях - РИА Новости, 25.03.2022
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Глава ЕК заявила, что ЕС не позволит платить за российский газ в рублях
Глава ЕК заявила, что ЕС не позволит платить за российский газ в рублях - РИА Новости, 25.03.2022
Глава ЕК заявила, что ЕС не позволит платить за российский газ в рублях
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС не допустит оплаты российского газа в рублях, передает Reuters. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T05:17
2022-03-25T09:29
санкции
санкции в отношении россии
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
россия
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС не допустит оплаты российского газа в рублях, передает Reuters.Чиновница назвала такой вариант неприемлемым, так как, по ее мнению, выплаты в рублях будут нарушением введенных Евросоюзом антироссийских ограниченийПрезидент России Владимир Путин 23 марта на совещании с членами правительства заявил, что Москва переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поскольку поставлять российские товары в Евросоюз и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. При этом глава государства заявил о продолжении поставок голубого топлива в объемах и по ценам, зафиксированным в контрактах, поскольку государство дорожит своей репутацией.Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Страны Запада в ответ утвердили серию новых санкций против России, а в Европе стали громче звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов.
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санкции, санкции в отношении россии, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, россия, владимир путин, в мире
05:17 25.03.2022 (обновлено: 09:29 25.03.2022)
 
Глава ЕК заявила, что ЕС не позволит платить за российский газ в рублях

Глава ЕК фон дер Ляйен заявила, что ЕС не позволит платить за газ рублями в обход санкций

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС не допустит оплаты российского газа в рублях, передает Reuters.
Чиновница назвала такой вариант неприемлемым, так как, по ее мнению, выплаты в рублях будут нарушением введенных Евросоюзом антироссийских ограничений

"Это было бы попыткой обойти санкции. Мы не позволим обойти наши ограничения", — заявила фон дер Ляйен.

Президент России Владимир Путин 23 марта на совещании с членами правительства заявил, что Москва переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поскольку поставлять российские товары в Евросоюз и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. При этом глава государства заявил о продолжении поставок голубого топлива в объемах и по ценам, зафиксированным в контрактах, поскольку государство дорожит своей репутацией.
Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Страны Запада в ответ утвердили серию новых санкций против России, а в Европе стали громче звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов.
Сенатор Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
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Пушков заявил о безвыходном положении Запада в ситуации с газом
 
СанкцииСанкции в отношении РоссииУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюзРоссияВладимир ПутинВ мире
 
 
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