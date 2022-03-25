https://ria.ru/20220325/gaz-1779977981.html
Глава ЕК заявила, что ЕС не позволит платить за российский газ в рублях
Глава ЕК заявила, что ЕС не позволит платить за российский газ в рублях - РИА Новости, 25.03.2022
Глава ЕК заявила, что ЕС не позволит платить за российский газ в рублях
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС не допустит оплаты российского газа в рублях, передает Reuters. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T05:17
2022-03-25T05:17
2022-03-25T09:29
санкции
санкции в отношении россии
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
россия
владимир путин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152183/87/1521838784_1:0:5046:2838_1920x0_80_0_0_034f668f0a360f24d9d804775dec7141.jpg
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС не допустит оплаты российского газа в рублях, передает Reuters.Чиновница назвала такой вариант неприемлемым, так как, по ее мнению, выплаты в рублях будут нарушением введенных Евросоюзом антироссийских ограниченийПрезидент России Владимир Путин 23 марта на совещании с членами правительства заявил, что Москва переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поскольку поставлять российские товары в Евросоюз и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. При этом глава государства заявил о продолжении поставок голубого топлива в объемах и по ценам, зафиксированным в контрактах, поскольку государство дорожит своей репутацией.Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Страны Запада в ответ утвердили серию новых санкций против России, а в Европе стали громче звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов.
https://ria.ru/20220325/pushkov-1779975101.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152183/87/1521838784_631:0:4415:2838_1920x0_80_0_0_73aab0e38e013679747e027c7f0679bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции, санкции в отношении россии, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, россия, владимир путин, в мире
05:17 25.03.2022 (обновлено: 09:29 25.03.2022)
Глава ЕК заявила, что ЕС не позволит платить за российский газ в рублях
Глава ЕК фон дер Ляйен заявила, что ЕС не позволит платить за газ рублями в обход санкций