17:52 25.03.2022 (обновлено: 18:46 25.03.2022)
Школьники из ДНР и ЛНР смогут сдать ЕГЭ на территории республик
Депутат Госдумы Лантратова: школьники из ДНР и ЛНР смогут сдать ЕГЭ, не покидая республик
© РИА Новости / Александр КряжевУчитель держит конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ, перед началом единого государственного экзамена по информатике
Учитель держит конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ, перед началом единого государственного экзамена по информатике
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова рассказала РИА Новости, что школьники в ЛНР и ДНР в этом году смогут сдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ), не покидая территории республик, в ЛНР будет открыто пять экзаменационных центров.
Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев говорил, что ведомство постарается дать выбор формы прохождения ГИА детям из Донбасса. Он отмечал, что в прошлом году в ДНР был открыт первый пункт сдачи экзаменов.
"У них ЕГЭ проходил в Ростовской области раньше. Формировались бригады, и учеников вывозили в Россию, а сейчас на месте будет проводиться экзамен, не надо никуда ехать", - рассказала она.
Политик отметила, что раньше детям было неудобно сдавать экзамены за пределами республик - они уставали и испытывали стресс. Сегодня, добавила она, количество центров по сдаче экзаменов там увеличивается - в ЛНР в этом году будет открыто пять центров для сдачи ЕГЭ.
"В них уже установлены камеры, компьютеры - все необходимое оборудование. Для тех детей, которые планируют поступить в российские вузы - это безусловно хорошая возможность. Мои собеседники отмечали, что у республик выстроена система поступления в наши вузы через Россотрудничество. Все это говорит об активной унификации наших образовательных программ", - отметила Лантратова.
Ранее она говорила, что делегация в составе нескольких депутатов, а также сенатора находится в Донбассе с гуманитарной миссией. Согласно программе посещения республик, были запланированы встречи делегации с главой ЛНР Леонидом Пасечником, посещение больницы с военнослужащими, пунктов приема беженцев.