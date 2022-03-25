https://ria.ru/20220325/ege-1780135503.html

Школьники из ДНР и ЛНР смогут сдать ЕГЭ на территории республик

Школьники из ДНР и ЛНР смогут сдать ЕГЭ на территории республик - РИА Новости, 25.03.2022

Школьники из ДНР и ЛНР смогут сдать ЕГЭ на территории республик

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова рассказала РИА Новости, что школьники в ЛНР и ДНР в этом году смогут сдавать Единый... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T17:52

2022-03-25T17:52

2022-03-25T18:46

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

донецкая народная республика

луганская народная республика

анзор музаев

леонид пасечник

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова рассказала РИА Новости, что школьники в ЛНР и ДНР в этом году смогут сдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ), не покидая территории республик, в ЛНР будет открыто пять экзаменационных центров.Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев говорил, что ведомство постарается дать выбор формы прохождения ГИА детям из Донбасса. Он отмечал, что в прошлом году в ДНР был открыт первый пункт сдачи экзаменов."У них ЕГЭ проходил в Ростовской области раньше. Формировались бригады, и учеников вывозили в Россию, а сейчас на месте будет проводиться экзамен, не надо никуда ехать", - рассказала она.Политик отметила, что раньше детям было неудобно сдавать экзамены за пределами республик - они уставали и испытывали стресс. Сегодня, добавила она, количество центров по сдаче экзаменов там увеличивается - в ЛНР в этом году будет открыто пять центров для сдачи ЕГЭ."В них уже установлены камеры, компьютеры - все необходимое оборудование. Для тех детей, которые планируют поступить в российские вузы - это безусловно хорошая возможность. Мои собеседники отмечали, что у республик выстроена система поступления в наши вузы через Россотрудничество. Все это говорит об активной унификации наших образовательных программ", - отметила Лантратова.Ранее она говорила, что делегация в составе нескольких депутатов, а также сенатора находится в Донбассе с гуманитарной миссией. Согласно программе посещения республик, были запланированы встречи делегации с главой ЛНР Леонидом Пасечником, посещение больницы с военнослужащими, пунктов приема беженцев.

https://ria.ru/20220321/bumaga-1779255831.html

https://ria.ru/20220319/shkoly-1779060457.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), донецкая народная республика, луганская народная республика, анзор музаев, леонид пасечник, ситуация в днр и лнр