https://ria.ru/20220325/domodedovo-1780072021.html
В аэропорту Домодедово рассказали о маршрутах в летнем расписании
В аэропорту Домодедово рассказали о маршрутах в летнем расписании - РИА Новости, 25.03.2022
В аэропорту Домодедово рассказали о маршрутах в летнем расписании
Московский аэропорт Домодедово (DME) в весенне-летнем расписании полетов, на которое переходит с 27 марта, планирует обслуживать 53 внутрироссийских маршрута и... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T18:08
2022-03-25T18:08
2022-03-25T19:11
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ош
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
домодедово (аэропорт)
новости - туризм
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Московский аэропорт Домодедово (DME) в весенне-летнем расписании полетов, на которое переходит с 27 марта, планирует обслуживать 53 внутрироссийских маршрута и 28 международных, сообщает воздушная гавань."Пассажирам воздушной гавани на международных рейсах доступны 28 направлений. Из них в настоящее время наиболее популярными являются Дубай, Ташкент, Минск, Ош и Бишкек", — также отмечает аэропорт.Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа — с 8 марта, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. Рекомендации не касаются российских авиакомпаний, у чьих самолетов нет таких рисков.
https://ria.ru/20220324/samolety-1779741825.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туризм, россия, ош, минск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), домодедово (аэропорт), новости - туризм, туристы, сочи, санкт-петербург, новосибирск, калининград, казань, дубай, ташкент, бишкек, куда можно лететь
18:08 25.03.2022 (обновлено: 19:11 25.03.2022)
В аэропорту Домодедово рассказали о маршрутах в летнем расписании
Домодедово в летнем расписании планирует 53 маршрута по России и 28 международных
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Московский аэропорт Домодедово (DME) в весенне-летнем расписании полетов, на которое переходит с 27 марта, планирует обслуживать 53 внутрироссийских маршрута и 28 международных, сообщает воздушная гавань.
"В этом сезоне на внутренних воздушных линиях авиакомпании-партнеры DME запланировали регулярные рейсы по 53 направлениям. Согласно прогнозам аэропорта, наибольшим спросом в весенне-летний период навигации будут пользоваться такие российские города, как Сочи, Санкт-Петербург, Новосибирск, Калининград и Казань", — говорится в сообщении.
"Пассажирам воздушной гавани на международных рейсах доступны 28 направлений. Из них в настоящее время наиболее популярными являются Дубай, Ташкент, Минск, Ош и Бишкек", — также отмечает аэропорт.
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа — с 8 марта, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. Рекомендации не касаются российских авиакомпаний, у чьих самолетов нет таких рисков.