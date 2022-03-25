https://ria.ru/20220325/domodedovo-1780072021.html

В аэропорту Домодедово рассказали о маршрутах в летнем расписании

В аэропорту Домодедово рассказали о маршрутах в летнем расписании - РИА Новости, 25.03.2022

В аэропорту Домодедово рассказали о маршрутах в летнем расписании

Московский аэропорт Домодедово (DME) в весенне-летнем расписании полетов, на которое переходит с 27 марта, планирует обслуживать 53 внутрироссийских маршрута и... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T18:08

2022-03-25T18:08

2022-03-25T19:11

туризм

туризм

россия

ош

минск

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

домодедово (аэропорт)

новости - туризм

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Московский аэропорт Домодедово (DME) в весенне-летнем расписании полетов, на которое переходит с 27 марта, планирует обслуживать 53 внутрироссийских маршрута и 28 международных, сообщает воздушная гавань."Пассажирам воздушной гавани на международных рейсах доступны 28 направлений. Из них в настоящее время наиболее популярными являются Дубай, Ташкент, Минск, Ош и Бишкек", — также отмечает аэропорт.Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа — с 8 марта, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. Рекомендации не касаются российских авиакомпаний, у чьих самолетов нет таких рисков.

https://ria.ru/20220324/samolety-1779741825.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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