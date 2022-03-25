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Российские ПВО за сутки сбили четыре украинских беспилотника - РИА Новости, 25.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220325/bespilotniki-1780014476.html
Российские ПВО за сутки сбили четыре украинских беспилотника
Российские ПВО за сутки сбили четыре украинских беспилотника - РИА Новости, 25.03.2022
Российские ПВО за сутки сбили четыре украинских беспилотника
Российские средства ПВО за период со вчерашнего дня уничтожили еще четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Украины, сообщил в пятницу журналистам... РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T11:13
2022-03-25T11:13
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
вооруженные силы рф
украина
донбасс
игорь конашенков
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Российские средства ПВО за период со вчерашнего дня уничтожили еще четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Украины, сообщил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Всего за все время с начала спецоперации российскими ВС уничтожен уже 261 украинский БПЛА.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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безопасность, вооруженные силы рф, украина, донбасс, игорь конашенков
11:13 25.03.2022
 
Российские ПВО за сутки сбили четыре украинских беспилотника

С начала спецоперации российские военные уничтожили 261 украинский БПЛА

© Фото : Минобороны РФОдин из сбитых в Киевской области беспилотников "Байрактар ТБ-2"
Один из сбитых в Киевской области беспилотников Байрактар ТБ-2 - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© Фото : Минобороны РФ
Один из сбитых в Киевской области беспилотников "Байрактар ТБ-2"
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Российские средства ПВО за период со вчерашнего дня уничтожили еще четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Украины, сообщил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Российскими средствами ПВО сбиты в воздухе над населенными пунктами Боромля, Борщевая, Олешня и Усоки четыре украинских беспилотных летательных аппарата", - сказал генерал.
Всего за все время с начала спецоперации российскими ВС уничтожен уже 261 украинский БПЛА.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Военнослужащий ВС России на контрольно-пропускном пункте - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
08:00
Россия вступила в схватку с Западом за будущее мира
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРБезопасностьВооруженные силы РФУкраинаДонбассИгорь Конашенков
 
 
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