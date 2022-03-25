https://ria.ru/20220325/bespilotniki-1780014476.html

Российские ПВО за сутки сбили четыре украинских беспилотника

Российские ПВО за сутки сбили четыре украинских беспилотника - РИА Новости, 25.03.2022

Российские ПВО за сутки сбили четыре украинских беспилотника

Российские средства ПВО за период со вчерашнего дня уничтожили еще четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Украины, сообщил в пятницу журналистам... РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T11:13

2022-03-25T11:13

2022-03-25T11:13

обострение ситуации в днр и лнр

безопасность

вооруженные силы рф

украина

донбасс

игорь конашенков

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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Российские средства ПВО за период со вчерашнего дня уничтожили еще четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Украины, сообщил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Всего за все время с начала спецоперации российскими ВС уничтожен уже 261 украинский БПЛА.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220325/skhvatka-1779931923.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы рф, украина, донбасс, игорь конашенков