https://ria.ru/20220325/batman-1780057610.html
В Сети появилась удаленная сцена из "Бэтмена" с Паттинсоном
В Сети появилась удаленная сцена из "Бэтмена" с Паттинсоном - РИА Новости, 25.03.2022
В Сети появилась удаленная сцена из "Бэтмена" с Паттинсоном
Компания Warner Bros. на своем YouTube-канале опубликовала удаленную сцену из "Бэтмена", сообщает Independent. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T17:25
2022-03-25T17:25
2022-03-25T17:36
культура
новости культуры
бэтмен
роберт паттинсон
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Компания Warner Bros. на своем YouTube-канале опубликовала удаленную сцену из "Бэтмена", сообщает Independent. В ролике показано, как супергерой впервые встречается с Джокером. Последний находится в лечебнице для душевнобольных преступников. Бэтмен (Роберт Паттинсон) обращается к нему за помощью, чтобы понять, как мыслит другой злодей — Загадочник (Пол Дано). Джокера сыграл Барри Кеоган — звезда "Вечных" и "Убийства священного оленя". В удаленной сцене из "Бэтмена" он предстает в гриме, который создает видимость страшных шрамов на черепе, руках и лице его персонажа. Фанатам игра Кеогана понравилась. "Его Джокер — просто принц преступного мира. Ужасающий и тревожный. Таким и должен быть этот персонаж", — цитирует Independent одного из пользователей.Релиз "Бэтмена" в России был запланирован на 3 марта. Но компания Warner Bros. приостановила его на фоне ситуации на Украине.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, бэтмен, роберт паттинсон
17:25 25.03.2022 (обновлено: 17:36 25.03.2022)
В Сети появилась удаленная сцена из "Бэтмена" с Паттинсоном
Warner Bros. опубликовала удаленную сцену из "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости.
Компания Warner Bros. на своем YouTube-канале опубликовала удаленную сцену из "Бэтмена", сообщает
Independent.
В ролике показано, как супергерой впервые встречается с Джокером. Последний находится в лечебнице для душевнобольных преступников. Бэтмен (Роберт Паттинсон) обращается к нему за помощью, чтобы понять, как мыслит другой злодей — Загадочник (Пол Дано).
Джокера сыграл Барри Кеоган — звезда "Вечных" и "Убийства священного оленя". В удаленной сцене из "Бэтмена" он предстает в гриме, который создает видимость страшных шрамов на черепе, руках и лице его персонажа.
Фанатам игра Кеогана понравилась. "Его Джокер — просто принц преступного мира. Ужасающий и тревожный. Таким и должен быть этот персонаж", — цитирует Independent одного из пользователей.
Релиз "Бэтмена" в России был запланирован на 3 марта. Но компания Warner Bros. приостановила
его на фоне ситуации на Украине.