https://ria.ru/20220325/batman-1780057610.html

В Сети появилась удаленная сцена из "Бэтмена" с Паттинсоном

В Сети появилась удаленная сцена из "Бэтмена" с Паттинсоном - РИА Новости, 25.03.2022

В Сети появилась удаленная сцена из "Бэтмена" с Паттинсоном

Компания Warner Bros. на своем YouTube-канале опубликовала удаленную сцену из "Бэтмена", сообщает Independent. РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T17:25

2022-03-25T17:25

2022-03-25T17:36

культура

новости культуры

бэтмен

роберт паттинсон

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Компания Warner Bros. на своем YouTube-канале опубликовала удаленную сцену из "Бэтмена", сообщает Independent. В ролике показано, как супергерой впервые встречается с Джокером. Последний находится в лечебнице для душевнобольных преступников. Бэтмен (Роберт Паттинсон) обращается к нему за помощью, чтобы понять, как мыслит другой злодей — Загадочник (Пол Дано). Джокера сыграл Барри Кеоган — звезда "Вечных" и "Убийства священного оленя". В удаленной сцене из "Бэтмена" он предстает в гриме, который создает видимость страшных шрамов на черепе, руках и лице его персонажа. Фанатам игра Кеогана понравилась. "Его Джокер — просто принц преступного мира. Ужасающий и тревожный. Таким и должен быть этот персонаж", — цитирует Independent одного из пользователей.Релиз "Бэтмена" в России был запланирован на 3 марта. Но компания Warner Bros. приостановила его на фоне ситуации на Украине.

https://ria.ru/20220310/naemnik-1777431351.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, бэтмен, роберт паттинсон