https://ria.ru/20220324/zelenskiy-1779862534.html
Зеленский попросил НАТО о военной помощи без ограничений
Зеленский попросил НАТО о военной помощи без ограничений - РИА Новости, 24.03.2022
Зеленский попросил НАТО о военной помощи без ограничений
Украине нужна военная помощь без ограничений, заявил Владимир Зеленский, обращаясь к участникам саммита НАТО. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T14:49
2022-03-24T14:49
2022-03-24T15:08
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
йенс столтенберг
владимир путин
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778281780_0:53:3000:1741_1920x0_80_0_0_cb390ddd2ee11ebdec1b6628f4646716.jpg
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Украине нужна военная помощь без ограничений, заявил Владимир Зеленский, обращаясь к участникам саммита НАТО."Украина обращалась к вам за самолетами. Вы имеете тысячи боевых самолетов, но нам пока не дали ни одного, мы просили о танках <…> Вы имеете не менее 20 тысяч танков, Украина просила 500 — отдать или продать нам. Но мы не имеем ясного ответа", — сказал украинский президент.Он добавил, что альянс не ответит и на просьбы ввести над Украиной бесполетную зону. Тем не менее, уверен Зеленский, НАТО еще может помочь Киеву оружием. Так, он попросил передать Украине по одному проценту от всех танков и самолетов.Кроме того, он призвал еженедельно вводить все новые санкции против России, чтобы не допустить ни одного барреля российской нефти и ни одного захода российских кораблей в порты.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.На фоне боевых действий в многих украинских городах и селах складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это российское Минобороны возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров. Кроме того, по данным военного ведомства, местные националисты зачастую удерживают мирных жителей в качестве живого щита.
https://radiosputnik.ria.ru/20220323/ukraina-1779674257.html
https://ria.ru/20220324/nato-1779862883.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220324/bayden-1779822928.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
донбасс
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778281780_241:0:2908:2000_1920x0_80_0_0_8b53defc7af194e983f7a7f3afefa7d1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, йенс столтенберг, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, нато, донбасс, владимир зеленский, украина
14:49 24.03.2022 (обновлено: 15:08 24.03.2022)
Зеленский попросил НАТО о военной помощи без ограничений
Президент Украины Зеленский в обращении к НАТО попросил о военной помощи без ограничений
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Украине нужна военная помощь без ограничений, заявил Владимир Зеленский, обращаясь к участникам саммита НАТО.
"Украина
обращалась к вам за самолетами. Вы имеете тысячи боевых самолетов, но нам пока не дали ни одного, мы просили о танках <…> Вы имеете не менее 20 тысяч танков, Украина просила 500 — отдать или продать нам. Но мы не имеем ясного ответа", — сказал украинский президент.
Он добавил, что альянс не ответит и на просьбы ввести над Украиной бесполетную зону.
Тем не менее, уверен Зеленский, НАТО еще может помочь Киеву оружием. Так, он попросил передать Украине по одному проценту от всех танков и самолетов.
"Мы не можем это просто купить, такие поставки зависят только от решения НАТО", — объяснил украинский лидер.
Кроме того, он призвал еженедельно вводить все новые санкции против России, чтобы не допустить ни одного барреля российской нефти и ни одного захода российских кораблей в порты.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
На фоне боевых действий в многих украинских городах и селах складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это российское Минобороны возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров. Кроме того, по данным военного ведомства, местные националисты зачастую удерживают мирных жителей в качестве живого щита.