https://ria.ru/20220324/zelenskiy-1779862534.html

Зеленский попросил НАТО о военной помощи без ограничений

Зеленский попросил НАТО о военной помощи без ограничений - РИА Новости, 24.03.2022

Зеленский попросил НАТО о военной помощи без ограничений

Украине нужна военная помощь без ограничений, заявил Владимир Зеленский, обращаясь к участникам саммита НАТО. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T14:49

2022-03-24T14:49

2022-03-24T15:08

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Украине нужна военная помощь без ограничений, заявил Владимир Зеленский, обращаясь к участникам саммита НАТО."Украина обращалась к вам за самолетами. Вы имеете тысячи боевых самолетов, но нам пока не дали ни одного, мы просили о танках <…> Вы имеете не менее 20 тысяч танков, Украина просила 500 — отдать или продать нам. Но мы не имеем ясного ответа", — сказал украинский президент.Он добавил, что альянс не ответит и на просьбы ввести над Украиной бесполетную зону. Тем не менее, уверен Зеленский, НАТО еще может помочь Киеву оружием. Так, он попросил передать Украине по одному проценту от всех танков и самолетов.Кроме того, он призвал еженедельно вводить все новые санкции против России, чтобы не допустить ни одного барреля российской нефти и ни одного захода российских кораблей в порты.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.На фоне боевых действий в многих украинских городах и селах складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это российское Минобороны возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров. Кроме того, по данным военного ведомства, местные националисты зачастую удерживают мирных жителей в качестве живого щита.

https://radiosputnik.ria.ru/20220323/ukraina-1779674257.html

https://ria.ru/20220324/nato-1779862883.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220324/bayden-1779822928.html

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Владимир Лаврентьев

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