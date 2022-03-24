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Зеленский попросил НАТО о военной помощи без ограничений - РИА Новости, 24.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220324/zelenskiy-1779862534.html
Зеленский попросил НАТО о военной помощи без ограничений
Зеленский попросил НАТО о военной помощи без ограничений - РИА Новости, 24.03.2022
Зеленский попросил НАТО о военной помощи без ограничений
Украине нужна военная помощь без ограничений, заявил Владимир Зеленский, обращаясь к участникам саммита НАТО. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T14:49
2022-03-24T15:08
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
йенс столтенберг
владимир путин
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Украине нужна военная помощь без ограничений, заявил Владимир Зеленский, обращаясь к участникам саммита НАТО."Украина обращалась к вам за самолетами. Вы имеете тысячи боевых самолетов, но нам пока не дали ни одного, мы просили о танках &lt;…&gt; Вы имеете не менее 20 тысяч танков, Украина просила 500 — отдать или продать нам. Но мы не имеем ясного ответа", — сказал украинский президент.Он добавил, что альянс не ответит и на просьбы ввести над Украиной бесполетную зону. Тем не менее, уверен Зеленский, НАТО еще может помочь Киеву оружием. Так, он попросил передать Украине по одному проценту от всех танков и самолетов.Кроме того, он призвал еженедельно вводить все новые санкции против России, чтобы не допустить ни одного барреля российской нефти и ни одного захода российских кораблей в порты.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.На фоне боевых действий в многих украинских городах и селах складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это российское Минобороны возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров. Кроме того, по данным военного ведомства, местные националисты зачастую удерживают мирных жителей в качестве живого щита.
https://radiosputnik.ria.ru/20220323/ukraina-1779674257.html
https://ria.ru/20220324/nato-1779862883.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220324/bayden-1779822928.html
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в мире, йенс столтенберг, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, нато, донбасс, владимир зеленский, украина
14:49 24.03.2022 (обновлено: 15:08 24.03.2022)
 
Зеленский попросил НАТО о военной помощи без ограничений

Президент Украины Зеленский в обращении к НАТО попросил о военной помощи без ограничений

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Украине нужна военная помощь без ограничений, заявил Владимир Зеленский, обращаясь к участникам саммита НАТО.
"Украина обращалась к вам за самолетами. Вы имеете тысячи боевых самолетов, но нам пока не дали ни одного, мы просили о танках <…> Вы имеете не менее 20 тысяч танков, Украина просила 500 — отдать или продать нам. Но мы не имеем ясного ответа", — сказал украинский президент.
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Он добавил, что альянс не ответит и на просьбы ввести над Украиной бесполетную зону.
Тем не менее, уверен Зеленский, НАТО еще может помочь Киеву оружием. Так, он попросил передать Украине по одному проценту от всех танков и самолетов.
"Мы не можем это просто купить, такие поставки зависят только от решения НАТО", — объяснил украинский лидер.
Кроме того, он призвал еженедельно вводить все новые санкции против России, чтобы не допустить ни одного барреля российской нефти и ни одного захода российских кораблей в порты.
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Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
На фоне боевых действий в многих украинских городах и селах складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это российское Минобороны возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров. Кроме того, по данным военного ведомства, местные националисты зачастую удерживают мирных жителей в качестве живого щита.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЙенс СтолтенбергВладимир ПутинРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФНАТОДонбассВладимир ЗеленскийУкраина
 
 
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