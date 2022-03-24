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Запад совершил все ошибки и предался всем предрассудкам, заявил Песков - РИА Новости, 24.03.2022
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Запад совершил все ошибки и предался всем предрассудкам, заявил Песков
Запад совершил все ошибки и предался всем предрассудкам, заявил Песков - РИА Новости, 24.03.2022
Запад совершил все ошибки и предался всем предрассудкам, заявил Песков
Коллективный Запад совершил уже все ошибки, которых нельзя было делать, и предался всем предрассудкам, которым не стоило предаваться, заявил РИА Новости... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T14:22
2022-03-24T14:28
дмитрий песков
в мире
россия
нато
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Коллективный Запад совершил уже все ошибки, которых нельзя было делать, и предался всем предрассудкам, которым не стоило предаваться, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Так называемый коллективный Запад совершил уже все ошибки, которые нельзя было совершать. И, наверное, предался всем предрассудкам, которым нельзя было предаваться", - сказал Песков на просьбу прокомментировать слова британского премьера Бориса Джонсона, заявившего о пересечении президентом РФ "красной черты", и отвечая на вопрос, пересек ли красные линии Запад.
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дмитрий песков, в мире, россия, нато
14:22 24.03.2022 (обновлено: 14:28 24.03.2022)
 
Запад совершил все ошибки и предался всем предрассудкам, заявил Песков

Пресс-секретарь Путина Песков: Запад совершил все ошибки и предался всем предрассудкам

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Коллективный Запад совершил уже все ошибки, которых нельзя было делать, и предался всем предрассудкам, которым не стоило предаваться, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Так называемый коллективный Запад совершил уже все ошибки, которые нельзя было совершать. И, наверное, предался всем предрассудкам, которым нельзя было предаваться", - сказал Песков на просьбу прокомментировать слова британского премьера Бориса Джонсона, заявившего о пересечении президентом РФ "красной черты", и отвечая на вопрос, пересек ли красные линии Запад.
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
Вчера, 08:00
Газовый ультиматум Путина. У Европы нет вариантов
 
Дмитрий ПесковВ миреРоссияНАТО
 
 
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