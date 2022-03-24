https://ria.ru/20220324/zapad-1779856746.html
Запад совершил все ошибки и предался всем предрассудкам, заявил Песков
Запад совершил все ошибки и предался всем предрассудкам, заявил Песков - РИА Новости, 24.03.2022
Запад совершил все ошибки и предался всем предрассудкам, заявил Песков
Коллективный Запад совершил уже все ошибки, которых нельзя было делать, и предался всем предрассудкам, которым не стоило предаваться, заявил РИА Новости... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T14:22
2022-03-24T14:22
2022-03-24T14:28
дмитрий песков
в мире
россия
нато
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Коллективный Запад совершил уже все ошибки, которых нельзя было делать, и предался всем предрассудкам, которым не стоило предаваться, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Так называемый коллективный Запад совершил уже все ошибки, которые нельзя было совершать. И, наверное, предался всем предрассудкам, которым нельзя было предаваться", - сказал Песков на просьбу прокомментировать слова британского премьера Бориса Джонсона, заявившего о пересечении президентом РФ "красной черты", и отвечая на вопрос, пересек ли красные линии Запад.
https://ria.ru/20220324/gaz-1779749576.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дмитрий песков, в мире, россия, нато
14:22 24.03.2022 (обновлено: 14:28 24.03.2022)
Запад совершил все ошибки и предался всем предрассудкам, заявил Песков
Пресс-секретарь Путина Песков: Запад совершил все ошибки и предался всем предрассудкам