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Россия начала выплаты пенсионерам на освобожденных территориях Украины

Россия начала выплаты пенсионерам на освобожденных территориях Украины - РИА Новости, 24.03.2022

Россия начала выплаты пенсионерам на освобожденных территориях Украины

Москва материально поможет людям на освобожденных территориях Украины, сообщает пресс-служба МЧС России."Единовременные выплаты в размере десяти тысяч рублей... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T16:35

2022-03-24T16:35

2022-03-24T16:57

общество

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Москва материально поможет людям на освобожденных территориях Украины, сообщает пресс-служба МЧС России."Единовременные выплаты в размере десяти тысяч рублей направлены на поддержку наиболее социально незащищенных групп населения — пенсионеров и работников бюджетной сферы", — указали в ведомстве.Подчеркивается, что сейчас там начинают работать пункты выдачи финансовой помощи, безопасность которых обеспечивает Росгвардия."Приняты первые заявления. Людей информируют через СМИ, а далее они передают информацию родственникам, соседям. Хочу отметить, что работа только начинается, но поставленная нам задача будет выполнена в полном объеме", — приводятся слова врио главы МЧС Александра Чуприяна.Россия начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)