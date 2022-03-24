04:15 24.03.2022 (обновлено: 04:16 24.03.2022)
Назван локальный эффект глобального потепления в России
Директор климатической программы WWF Кокорин: весна в России потеплела на три градуса
Весенняя погода. Архивное фото
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Весна в России потеплела примерно на три градуса за последние полвека, рассказал в интервью радио Sputnik директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин.
Влияние глобального потепления на климат варьируется в зависимости от стран и регионов, например, в России в течение последних 40-50 лет повышение средней температуры воздуха быстрее всего происходило весной, отметил он.
"Средняя температура воздуха весной (на всей территории страны. — Прим. ред.) увеличивается примерно на 0,6 градуса за десятилетие. То есть, грубо говоря, весна в России потеплела на три градуса только за последние полвека", — сказал Кокорин.
В другие времена года изменение климата на территории России происходит медленнее, продолжил он.
"За десятилетие на 0,6 градуса теплеет весна, на 0,5 — осень и зима, и лишь на 0,4 градуса — лето", — уточнил Кокорин.
По его словам, раньше ученые прогнозировали, что "лидером потепления" в России будет зима, но эти предположения не оправдались.
"То есть весна в целом по России стала лидером потепления. В Арктике, конечно, больше потеплела зима, но в целом по России именно весна быстрее всего теплеет. Это наше региональное проявление глобального потепления, наша особенность", — подчеркнул Кокорин.
Однако глобальное потепление не означает, что весенние месяцы в этом году обязательно будут жаркими, добавил он.
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