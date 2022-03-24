https://ria.ru/20220324/vesna-1779768160.html

Назван локальный эффект глобального потепления в России

Назван локальный эффект глобального потепления в России - РИА Новости, 24.03.2022

Назван локальный эффект глобального потепления в России

Весна в России потеплела примерно на три градуса за последние полвека, рассказал в интервью радио Sputnik директор климатической программы Всемирного фонда... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T04:15

2022-03-24T04:15

2022-03-24T04:16

общество

россия

погода

алексей кокорин

всемирный фонд дикой природы

весна

климат

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Весна в России потеплела примерно на три градуса за последние полвека, рассказал в интервью радио Sputnik директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин.Влияние глобального потепления на климат варьируется в зависимости от стран и регионов, например, в России в течение последних 40-50 лет повышение средней температуры воздуха быстрее всего происходило весной, отметил он.В другие времена года изменение климата на территории России происходит медленнее, продолжил он."За десятилетие на 0,6 градуса теплеет весна, на 0,5 — осень и зима, и лишь на 0,4 градуса — лето", — уточнил Кокорин.По его словам, раньше ученые прогнозировали, что "лидером потепления" в России будет зима, но эти предположения не оправдались.Однако глобальное потепление не означает, что весенние месяцы в этом году обязательно будут жаркими, добавил он.

https://ria.ru/20220323/klimat-1779625391.html

https://ria.ru/20220203/klimat-1770837495.html

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общество, россия, погода, алексей кокорин, всемирный фонд дикой природы, весна, климат