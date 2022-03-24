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Назван локальный эффект глобального потепления в России - РИА Новости, 24.03.2022
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Назван локальный эффект глобального потепления в России
Назван локальный эффект глобального потепления в России - РИА Новости, 24.03.2022
Назван локальный эффект глобального потепления в России
Весна в России потеплела примерно на три градуса за последние полвека, рассказал в интервью радио Sputnik директор климатической программы Всемирного фонда... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T04:15
2022-03-24T04:16
общество
россия
погода
алексей кокорин
всемирный фонд дикой природы
весна
климат
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Весна в России потеплела примерно на три градуса за последние полвека, рассказал в интервью радио Sputnik директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин.Влияние глобального потепления на климат варьируется в зависимости от стран и регионов, например, в России в течение последних 40-50 лет повышение средней температуры воздуха быстрее всего происходило весной, отметил он.В другие времена года изменение климата на территории России происходит медленнее, продолжил он."За десятилетие на 0,6 градуса теплеет весна, на 0,5 — осень и зима, и лишь на 0,4 градуса — лето", — уточнил Кокорин.По его словам, раньше ученые прогнозировали, что "лидером потепления" в России будет зима, но эти предположения не оправдались.Однако глобальное потепление не означает, что весенние месяцы в этом году обязательно будут жаркими, добавил он.
https://ria.ru/20220323/klimat-1779625391.html
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общество, россия, погода, алексей кокорин, всемирный фонд дикой природы, весна, климат
04:15 24.03.2022 (обновлено: 04:16 24.03.2022)
 
Назван локальный эффект глобального потепления в России

Директор климатической программы WWF Кокорин: весна в России потеплела на три градуса

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВесенняя погода
Весенняя погода - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Весна в России потеплела примерно на три градуса за последние полвека, рассказал в интервью радио Sputnik директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин.
Влияние глобального потепления на климат варьируется в зависимости от стран и регионов, например, в России в течение последних 40-50 лет повышение средней температуры воздуха быстрее всего происходило весной, отметил он.
"Средняя температура воздуха весной (на всей территории страны. — Прим. ред.) увеличивается примерно на 0,6 градуса за десятилетие. То есть, грубо говоря, весна в России потеплела на три градуса только за последние полвека", — сказал Кокорин.
В другие времена года изменение климата на территории России происходит медленнее, продолжил он.
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"За десятилетие на 0,6 градуса теплеет весна, на 0,5 — осень и зима, и лишь на 0,4 градуса — лето", — уточнил Кокорин.
По его словам, раньше ученые прогнозировали, что "лидером потепления" в России будет зима, но эти предположения не оправдались.
"То есть весна в целом по России стала лидером потепления. В Арктике, конечно, больше потеплела зима, но в целом по России именно весна быстрее всего теплеет. Это наше региональное проявление глобального потепления, наша особенность", — подчеркнул Кокорин.
Однако глобальное потепление не означает, что весенние месяцы в этом году обязательно будут жаркими, добавил он.
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ОбществоРоссияПогодаАлексей КокоринВсемирный фонд дикой природыВеснаКлимат
 
 
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