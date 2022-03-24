https://ria.ru/20220324/ukraina-1779895556.html

НАТО повысит защиту от химических и ядерных угроз из-за ситуации на Украине

НАТО повысит защиту от химических и ядерных угроз из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 24.03.2022

НАТО повысит защиту от химических и ядерных угроз из-за ситуации на Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что союзники усилили собственную защиту против потенциальных химических, биологических и ядерных угроз в связи с ситуацией РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T16:55

2022-03-24T16:55

2022-03-24T16:55

в мире

нато

йенс столтенберг

украина

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БРЮССЕЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что союзники усилили собственную защиту против потенциальных химических, биологических и ядерных угроз в связи с ситуацией на Украине."Мы также повысили готовность союзников к химическим, биологическим и ядерным угрозам. Наш главный военный командующий генерал Волтерс активировал химическую, биологическую, радиологическую, ядерную оборонительные элементы НАТО. Союзники разместят дополнительные химические, биологические, ядерные оборонительные элементы, чтобы усилить наши новые и существующие боевые группы", - сообщил он на пресс-конференции по итогам внеочередного саммита альянса в Брюсселе.

https://ria.ru/20220324/ssha-1779890204.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, нато, йенс столтенберг, украина