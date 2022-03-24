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НАТО повысит защиту от химических и ядерных угроз из-за ситуации на Украине
НАТО повысит защиту от химических и ядерных угроз из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 24.03.2022
НАТО повысит защиту от химических и ядерных угроз из-за ситуации на Украине
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что союзники усилили собственную защиту против потенциальных химических, биологических и ядерных угроз в связи с ситуацией РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T16:55
2022-03-24T16:55
2022-03-24T16:55
в мире
нато
йенс столтенберг
украина
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БРЮССЕЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что союзники усилили собственную защиту против потенциальных химических, биологических и ядерных угроз в связи с ситуацией на Украине."Мы также повысили готовность союзников к химическим, биологическим и ядерным угрозам. Наш главный военный командующий генерал Волтерс активировал химическую, биологическую, радиологическую, ядерную оборонительные элементы НАТО. Союзники разместят дополнительные химические, биологические, ядерные оборонительные элементы, чтобы усилить наши новые и существующие боевые группы", - сообщил он на пресс-конференции по итогам внеочередного саммита альянса в Брюсселе.
https://ria.ru/20220324/ssha-1779890204.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нато, йенс столтенберг, украина
НАТО повысит защиту от химических и ядерных угроз из-за ситуации на Украине
Столтенберг: НАТО повысила защиту от химических и ядерных угроз из-за ситуации на Украине