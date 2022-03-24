https://ria.ru/20220324/ukraina-1779888499.html

В Киеве возбудили дела против 161 российского сенатора

В Киеве возбудили дела против 161 российского сенатора - РИА Новости, 24.03.2022

В Киеве возбудили дела против 161 российского сенатора

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что 161 сенатору Совета Федерации РФ предъявлено обвинение в посягательстве на территориальную целостность после... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T16:31

2022-03-24T16:31

2022-03-24T16:56

обострение ситуации в днр и лнр

украина

генеральная прокуратура украины

в мире

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что 161 сенатору Совета Федерации РФ предъявлено обвинение в посягательстве на территориальную целостность после поддержки ими начала спецоперации России и решения о признании Донецкой и Луганской народных республик."Сто шестьдесят один сенатор Совета Федерации Федерального Собрания государства-агрессора - в списке подозреваемых по магистральному делу об агрессии РФ. Прокуроры офиса генпрокурора совместно со следователями СБУ сообщили им о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", - написала Венедиктова в Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская организация). По ее словам, на заседании Совета федерации сенаторы поддержали ратификацию договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ДНР, ЛНР, а также спецоперацию России.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 23 марта, уничтожены свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 246 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2, 184 самолета и вертолета, 156 установок реактивных систем залпового огня и так далее.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20220316/ukraina-1778532079.html

https://ria.ru/20220311/oshibka-1777733144.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, генеральная прокуратура украины, в мире, россия, совет федерации рф, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, ирина венедиктова