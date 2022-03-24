16:31 24.03.2022 (обновлено: 16:56 24.03.2022)
В Киеве возбудили дела против 161 российского сенатора
Генпрокуратура Украины возбудила дела против 161 российского сенатора
Внеплановое заседание Совета Федерации РФ
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что 161 сенатору Совета Федерации РФ предъявлено обвинение в посягательстве на территориальную целостность после поддержки ими начала спецоперации России и решения о признании Донецкой и Луганской народных республик.
"Сто шестьдесят один сенатор Совета Федерации Федерального Собрания государства-агрессора - в списке подозреваемых по магистральному делу об агрессии РФ. Прокуроры офиса генпрокурора совместно со следователями СБУ сообщили им о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", - написала Венедиктова в Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская организация). По ее словам, на заседании Совета федерации сенаторы поддержали ратификацию договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ДНР, ЛНР, а также спецоперацию России.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 23 марта, уничтожены свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 246 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2, 184 самолета и вертолета, 156 установок реактивных систем залпового огня и так далее.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская