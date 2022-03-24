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В Киеве возбудили дела против 161 российского сенатора - РИА Новости, 24.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220324/ukraina-1779888499.html
В Киеве возбудили дела против 161 российского сенатора
В Киеве возбудили дела против 161 российского сенатора - РИА Новости, 24.03.2022
В Киеве возбудили дела против 161 российского сенатора
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что 161 сенатору Совета Федерации РФ предъявлено обвинение в посягательстве на территориальную целостность после... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T16:31
2022-03-24T16:56
обострение ситуации в днр и лнр
украина
генеральная прокуратура украины
в мире
россия
совет федерации рф
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что 161 сенатору Совета Федерации РФ предъявлено обвинение в посягательстве на территориальную целостность после поддержки ими начала спецоперации России и решения о признании Донецкой и Луганской народных республик."Сто шестьдесят один сенатор Совета Федерации Федерального Собрания государства-агрессора - в списке подозреваемых по магистральному делу об агрессии РФ. Прокуроры офиса генпрокурора совместно со следователями СБУ сообщили им о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", - написала Венедиктова в Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская организация). По ее словам, на заседании Совета федерации сенаторы поддержали ратификацию договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ДНР, ЛНР, а также спецоперацию России.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 23 марта, уничтожены свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 246 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2, 184 самолета и вертолета, 156 установок реактивных систем залпового огня и так далее.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20220316/ukraina-1778532079.html
https://ria.ru/20220311/oshibka-1777733144.html
украина
россия
донецкая народная республика
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украина, генеральная прокуратура украины, в мире, россия, совет федерации рф, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, ирина венедиктова
16:31 24.03.2022 (обновлено: 16:56 24.03.2022)
 
В Киеве возбудили дела против 161 российского сенатора

Генпрокуратура Украины возбудила дела против 161 российского сенатора

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Внеплановое заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
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Внеплановое заседание Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что 161 сенатору Совета Федерации РФ предъявлено обвинение в посягательстве на территориальную целостность после поддержки ими начала спецоперации России и решения о признании Донецкой и Луганской народных республик.
"Сто шестьдесят один сенатор Совета Федерации Федерального Собрания государства-агрессора - в списке подозреваемых по магистральному делу об агрессии РФ. Прокуроры офиса генпрокурора совместно со следователями СБУ сообщили им о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", - написала Венедиктова в Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская организация). По ее словам, на заседании Совета федерации сенаторы поддержали ратификацию договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ДНР, ЛНР, а также спецоперацию России.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 18:53
Рогозин пообещал приехать к генпрокурору Украины вместе с Бастрыкиным
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 23 марта, уничтожены свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 246 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2, 184 самолета и вертолета, 156 установок реактивных систем залпового огня и так далее.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 18:15
Симоньян указала на ошибку в объявлении о ее заочном аресте на Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаГенеральная прокуратура УкраиныВ миреРоссияСовет Федерации РФДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРИрина Венедиктова
 
 
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