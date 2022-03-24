https://ria.ru/20220324/ukraina-1779839183.html
В Кремле назвали видение Западом ситуации на Украине малоадекватным
В Кремле назвали видение Западом ситуации на Украине малоадекватным - РИА Новости, 24.03.2022
В Кремле назвали видение Западом ситуации на Украине малоадекватным
В Кремле сожалеют об истеричном и малоадекватном видении происходящего вокруг Украины у многих стран, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T13:05
2022-03-24T13:05
2022-03-24T13:25
обострение ситуации в днр и лнр
украина
в мире
россия
нато
дмитрий песков
ситуация в днр и лнр
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751617248_0:106:3267:1944_1920x0_80_0_0_7e6cd2c72f40cd045cd1a7e57fb625da.jpg
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. В Кремле сожалеют об истеричном и малоадекватном видении происходящего вокруг Украины у многих стран, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков."Есть страны, которые занимают гораздо более конструктивную и трезвую позицию, более самостоятельную позицию. Мы не будем их называть, они есть. При этом, конечно, большинство стран все-таки подвержены такому истеричному и малоадекватному видению сущности происходящего, что вызывает сожаление", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, есть ли в НАТО и в ЕС страны, которые Кремль считает по-прежнему партнерами РФ, и которые могли бы представить ее позицию на предстоящих саммитах.Песков добавил, что "специалисты все знают эти страны", поэтому он не хочет их называть.
https://ria.ru/20220308/rossiya-1777078309.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751617248_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_de6a162923f704a209f663fca31c6dd5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, россия, нато, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр, санкции в отношении россии
13:05 24.03.2022 (обновлено: 13:25 24.03.2022)
В Кремле назвали видение Западом ситуации на Украине малоадекватным
Пресс-секретарь Путина Песков назвал видение Западом ситуации на Украине малоадекватным