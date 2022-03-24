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В Кремле назвали видение Западом ситуации на Украине малоадекватным - РИА Новости, 24.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220324/ukraina-1779839183.html
В Кремле назвали видение Западом ситуации на Украине малоадекватным
В Кремле назвали видение Западом ситуации на Украине малоадекватным - РИА Новости, 24.03.2022
В Кремле назвали видение Западом ситуации на Украине малоадекватным
В Кремле сожалеют об истеричном и малоадекватном видении происходящего вокруг Украины у многих стран, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T13:05
2022-03-24T13:25
обострение ситуации в днр и лнр
украина
в мире
россия
нато
дмитрий песков
ситуация в днр и лнр
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. В Кремле сожалеют об истеричном и малоадекватном видении происходящего вокруг Украины у многих стран, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков."Есть страны, которые занимают гораздо более конструктивную и трезвую позицию, более самостоятельную позицию. Мы не будем их называть, они есть. При этом, конечно, большинство стран все-таки подвержены такому истеричному и малоадекватному видению сущности происходящего, что вызывает сожаление", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, есть ли в НАТО и в ЕС страны, которые Кремль считает по-прежнему партнерами РФ, и которые могли бы представить ее позицию на предстоящих саммитах.Песков добавил, что "специалисты все знают эти страны", поэтому он не хочет их называть.
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украина, в мире, россия, нато, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр, санкции в отношении россии
13:05 24.03.2022 (обновлено: 13:25 24.03.2022)
 
В Кремле назвали видение Западом ситуации на Украине малоадекватным

Пресс-секретарь Путина Песков назвал видение Западом ситуации на Украине малоадекватным

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. В Кремле сожалеют об истеричном и малоадекватном видении происходящего вокруг Украины у многих стран, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.
"Есть страны, которые занимают гораздо более конструктивную и трезвую позицию, более самостоятельную позицию. Мы не будем их называть, они есть. При этом, конечно, большинство стран все-таки подвержены такому истеричному и малоадекватному видению сущности происходящего, что вызывает сожаление", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, есть ли в НАТО и в ЕС страны, которые Кремль считает по-прежнему партнерами РФ, и которые могли бы представить ее позицию на предстоящих саммитах.
Песков добавил, что "специалисты все знают эти страны", поэтому он не хочет их называть.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаВ миреРоссияНАТОДмитрий ПесковСитуация в ДНР и ЛНРСанкции в отношении России
 
 
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