https://ria.ru/20220324/ukraina-1779839183.html

В Кремле назвали видение Западом ситуации на Украине малоадекватным

В Кремле назвали видение Западом ситуации на Украине малоадекватным - РИА Новости, 24.03.2022

В Кремле назвали видение Западом ситуации на Украине малоадекватным

В Кремле сожалеют об истеричном и малоадекватном видении происходящего вокруг Украины у многих стран, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T13:05

2022-03-24T13:05

2022-03-24T13:25

обострение ситуации в днр и лнр

украина

в мире

россия

нато

дмитрий песков

ситуация в днр и лнр

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. В Кремле сожалеют об истеричном и малоадекватном видении происходящего вокруг Украины у многих стран, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков."Есть страны, которые занимают гораздо более конструктивную и трезвую позицию, более самостоятельную позицию. Мы не будем их называть, они есть. При этом, конечно, большинство стран все-таки подвержены такому истеричному и малоадекватному видению сущности происходящего, что вызывает сожаление", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, есть ли в НАТО и в ЕС страны, которые Кремль считает по-прежнему партнерами РФ, и которые могли бы представить ее позицию на предстоящих саммитах.Песков добавил, что "специалисты все знают эти страны", поэтому он не хочет их называть.

https://ria.ru/20220308/rossiya-1777078309.html

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, россия, нато, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр, санкции в отношении россии