https://ria.ru/20220324/ssha-1779906206.html

США "разбомбили" международное право при ударе по Югославии, заявили в МИД

США "разбомбили" международное право при ударе по Югославии, заявили в МИД - РИА Новости, 24.03.2022

США "разбомбили" международное право при ударе по Югославии, заявили в МИД

США "разбомбили" международное право еще в 1999 году, когда начались бомбардировки Югославии силами НАТО, и не имеют права читать другим мораль, заявила... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T17:37

2022-03-24T17:37

2022-03-24T17:48

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. США "разбомбили" международное право еще в 1999 году, когда начались бомбардировки Югославии силами НАТО, и не имеют права читать другим мораль, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В Сербии 24 марта вспоминают трагические события - бомбардировки НАТО Союзной республики Югославии. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года и привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов."В течение 78 суток СШИ и их союзники бомбили города и села, гражданскую инфраструктуру, больницы, взрывали мосты, пассажирские поезда и автобусы, убивали женщин, детей и стариков. Сотни сотрудников югославских силовых структур погибли, мужественно защищая свою страну. Именно тогда Запад собственными руками разрушил тот фундамент, на котором базировалась безопасность в Европе в послевоенный период. Когда мы слышим о том, что Европа, как сейчас нам говорят, ничего подобного не видела, приводя примеры Украины или других государств, хочется напомнить: да неужели, неужели вы забыли себя самих в 90-е годы в Восточной Европе и в частности в Югославии?" - сказала Захарова на брифинге в четверг.Представитель МИД добавила, что, возможно, Европа забыла, но помнят в России, и мир не забудет. "Вашингтон и его сателлиты высокомерно, в одностороннем порядке присвоили себе право применять силу, просто когда им вздумается, просто потому что их геополитический эксперимент начал тогда давать сбой", - отметила Захарова.Она напомнила, что никакие иски так и не были глобально удовлетворены. "Никто не понес никакого наказания, никогда, ни по одному из упомянутых случаев - просто "сопутствующие потери", потери, которые сопутствуют реализации геополитических амбиций США, Лондона и их сателлитов. Лишь после некоторых наиболее вопиющих случаев убийств гражданского населения американские военные нехотя принесли извинения, и это все", - уточнила представитель МИД."В нынешних обстоятельствах, когда речь идет о защите людей, которые в течение 8 лет, 8 долгих лет на Украине подвергались геноциду, издевательствам, пыткам, угнетению, США и их союзники лицемерно пытаются изобразить праведный гнев, цинично рассуждают о якобы имеющих место нарушениях международного права, так вы же его сами разбомбили - в 1999 году, а потом неоднократно повторяли для вас успешный опыт в 2000-х. Не вам читать другим мораль", - заключила Захарова.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово", армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ), в то время состоявшей из Сербии и Черногории, силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу.По данным медиков, применение авиацией НАТО в 1999 году бомб с обедненным ураном и разрушение при авиаударах экологически опасных объектов привели к тому, что сейчас Сербия является лидером по смертности от онкологических заболеваний в Европе с почти 60 тысячами новых выявляемых раковых больных ежегодно.

https://ria.ru/20220324/yugoslaviya-1779658740.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, россия, восточная европа, черногория, освободительная армия косово, оон, нато, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии