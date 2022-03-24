Рейтинг@Mail.ru
США "разбомбили" международное право при ударе по Югославии, заявили в МИД - РИА Новости, 24.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220324/ssha-1779906206.html
США "разбомбили" международное право при ударе по Югославии, заявили в МИД
США "разбомбили" международное право при ударе по Югославии, заявили в МИД - РИА Новости, 24.03.2022
США "разбомбили" международное право при ударе по Югославии, заявили в МИД
США "разбомбили" международное право еще в 1999 году, когда начались бомбардировки Югославии силами НАТО, и не имеют права читать другим мораль, заявила... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T17:37
2022-03-24T17:48
в мире
россия
восточная европа
черногория
освободительная армия косово
оон
нато
признание днр и лнр в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155163/25/1551632567_0:210:2894:1838_1920x0_80_0_0_68800c02f647e8d8a68e50e87a2d0d04.jpg
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. США "разбомбили" международное право еще в 1999 году, когда начались бомбардировки Югославии силами НАТО, и не имеют права читать другим мораль, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В Сербии 24 марта вспоминают трагические события - бомбардировки НАТО Союзной республики Югославии. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года и привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов."В течение 78 суток СШИ и их союзники бомбили города и села, гражданскую инфраструктуру, больницы, взрывали мосты, пассажирские поезда и автобусы, убивали женщин, детей и стариков. Сотни сотрудников югославских силовых структур погибли, мужественно защищая свою страну. Именно тогда Запад собственными руками разрушил тот фундамент, на котором базировалась безопасность в Европе в послевоенный период. Когда мы слышим о том, что Европа, как сейчас нам говорят, ничего подобного не видела, приводя примеры Украины или других государств, хочется напомнить: да неужели, неужели вы забыли себя самих в 90-е годы в Восточной Европе и в частности в Югославии?" - сказала Захарова на брифинге в четверг.Представитель МИД добавила, что, возможно, Европа забыла, но помнят в России, и мир не забудет. "Вашингтон и его сателлиты высокомерно, в одностороннем порядке присвоили себе право применять силу, просто когда им вздумается, просто потому что их геополитический эксперимент начал тогда давать сбой", - отметила Захарова.Она напомнила, что никакие иски так и не были глобально удовлетворены. "Никто не понес никакого наказания, никогда, ни по одному из упомянутых случаев - просто "сопутствующие потери", потери, которые сопутствуют реализации геополитических амбиций США, Лондона и их сателлитов. Лишь после некоторых наиболее вопиющих случаев убийств гражданского населения американские военные нехотя принесли извинения, и это все", - уточнила представитель МИД."В нынешних обстоятельствах, когда речь идет о защите людей, которые в течение 8 лет, 8 долгих лет на Украине подвергались геноциду, издевательствам, пыткам, угнетению, США и их союзники лицемерно пытаются изобразить праведный гнев, цинично рассуждают о якобы имеющих место нарушениях международного права, так вы же его сами разбомбили - в 1999 году, а потом неоднократно повторяли для вас успешный опыт в 2000-х. Не вам читать другим мораль", - заключила Захарова.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово", армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ), в то время состоявшей из Сербии и Черногории, силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу.По данным медиков, применение авиацией НАТО в 1999 году бомб с обедненным ураном и разрушение при авиаударах экологически опасных объектов привели к тому, что сейчас Сербия является лидером по смертности от онкологических заболеваний в Европе с почти 60 тысячами новых выявляемых раковых больных ежегодно.
https://ria.ru/20220324/yugoslaviya-1779658740.html
россия
восточная европа
черногория
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155163/25/1551632567_82:0:2813:2048_1920x0_80_0_0_b8ac745c41af3242a91fe867ce31d56f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, восточная европа, черногория, освободительная армия косово, оон, нато, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
17:37 24.03.2022 (обновлено: 17:48 24.03.2022)
 
США "разбомбили" международное право при ударе по Югославии, заявили в МИД

Захарова: США "разбомбили" международное право еще в 1999 году при ударе по Югославии

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБелград
Белград - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Белград
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. США "разбомбили" международное право еще в 1999 году, когда начались бомбардировки Югославии силами НАТО, и не имеют права читать другим мораль, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В Сербии 24 марта вспоминают трагические события - бомбардировки НАТО Союзной республики Югославии. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года и привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов.
"В течение 78 суток СШИ и их союзники бомбили города и села, гражданскую инфраструктуру, больницы, взрывали мосты, пассажирские поезда и автобусы, убивали женщин, детей и стариков. Сотни сотрудников югославских силовых структур погибли, мужественно защищая свою страну. Именно тогда Запад собственными руками разрушил тот фундамент, на котором базировалась безопасность в Европе в послевоенный период. Когда мы слышим о том, что Европа, как сейчас нам говорят, ничего подобного не видела, приводя примеры Украины или других государств, хочется напомнить: да неужели, неужели вы забыли себя самих в 90-е годы в Восточной Европе и в частности в Югославии?" - сказала Захарова на брифинге в четверг.
Представитель МИД добавила, что, возможно, Европа забыла, но помнят в России, и мир не забудет. "Вашингтон и его сателлиты высокомерно, в одностороннем порядке присвоили себе право применять силу, просто когда им вздумается, просто потому что их геополитический эксперимент начал тогда давать сбой", - отметила Захарова.
Она напомнила, что никакие иски так и не были глобально удовлетворены. "Никто не понес никакого наказания, никогда, ни по одному из упомянутых случаев - просто "сопутствующие потери", потери, которые сопутствуют реализации геополитических амбиций США, Лондона и их сателлитов. Лишь после некоторых наиболее вопиющих случаев убийств гражданского населения американские военные нехотя принесли извинения, и это все", - уточнила представитель МИД.
Нарушение международного права: бомбардировки НАТО в Югославии
© AP Photo / David Brauchli

Югославия оказалась в центре внимания международного сообщества из-за ситуации в автономной области Косово и Метохия. Косовские албанцы требовали расширения автономии края. В 1990-е годы для борьбы за независимость была создана "Освободительная армия Косова".

Беженцы из Косово, Югославия. 1999 год
1 из 14

Югославия оказалась в центре внимания международного сообщества из-за ситуации в автономной области Косово и Метохия. Косовские албанцы требовали расширения автономии края. В 1990-е годы для борьбы за независимость была создана "Освободительная армия Косова".

© AP Photo / David Brauchli
© AP Photo / Dimitri Messinis

Белград ввел в край полицейские части, а затем и армию. В январе 1999 года югославская полиция провела рейд в косовском селе Речак и уничтожила 45 боевиков. После этого инцидента США потребовали от Белграда отдать спорный край албанцам. Президент Слободан Милошевич отказал, и тогда на Западе решили оторвать Косово силой.

Взрыв возле электростанции Белграда от крылатых ракет НАТО. 24 марта 1999 года
2 из 14

Белград ввел в край полицейские части, а затем и армию. В январе 1999 года югославская полиция провела рейд в косовском селе Речак и уничтожила 45 боевиков. После этого инцидента США потребовали от Белграда отдать спорный край албанцам. Президент Слободан Милошевич отказал, и тогда на Западе решили оторвать Косово силой.

© AP Photo / Dimitri Messinis
© AP Photo / Andrei Isakovic

Совет Безопасности ООН не давал санкции на военную операцию. По нормам международного права она была незаконной. Россия призывала Совет Безопасности ООН рассмотреть проект резолюции с требованием немедленно прекратить применение силы против Югославии, однако за проголосовали только три страны из 15.

Очередь на автозаправочную станцию в Белграде. 24 марта 1999 года
3 из 14

Совет Безопасности ООН не давал санкции на военную операцию. По нормам международного права она была незаконной. Россия призывала Совет Безопасности ООН рассмотреть проект резолюции с требованием немедленно прекратить применение силы против Югославии, однако за проголосовали только три страны из 15.

© AP Photo / Andrei Isakovic
© AP Photo / STR

Авиаудары Североатлантического альянса продолжались 78 дней — c 24 марта по 10 июня 1999 года. В результате погибли, по разным данным, от 2,5 до четырех тысяч человек.

Мужчина возле поврежденного завода в Панчево, Белград. 25 марта 1999 год
4 из 14

Авиаудары Североатлантического альянса продолжались 78 дней — c 24 марта по 10 июня 1999 года. В результате погибли, по разным данным, от 2,5 до четырех тысяч человек.

© AP Photo / STR
© AFP 2022 / US NAVY/Renso Amariz

Почти 650 самолетов, в основном ударных, сосредоточили на 59 авиабазах в 12 странах альянса. Палубная авиация базировалась на американском и французском авианосцах USS Enterprise и Foch.

Запуск крылатой ракеты Томагавк с крейсера ВМС США USS Philippine Sea по целям на территории Югославии и Косово. 24 марта 1999 года
5 из 14

Почти 650 самолетов, в основном ударных, сосредоточили на 59 авиабазах в 12 странах альянса. Палубная авиация базировалась на американском и французском авианосцах USS Enterprise и Foch.

© AFP 2022 / US NAVY/Renso Amariz
© AP Photo / David Brauchli

Во время воздушной наступательной операции "Союзная сила" (Allied Force) американцы и их союзники совершили почти 40 тысяч боевых вылетов. Авиация НАТО применяла бомбы с обедненным ураном.

Беженцы из Косово в Черногории. 30 марта 1999 года
6 из 14

Во время воздушной наступательной операции "Союзная сила" (Allied Force) американцы и их союзники совершили почти 40 тысяч боевых вылетов. Авиация НАТО применяла бомбы с обедненным ураном.

© AP Photo / David Brauchli
© AP Photo / Alastair Grant

На Сербию было сброшено по меньшей мере 15 тонн обедненного урана. Кроме того, авиаудары разрушили несколько экологически опасных объектов, в том числе азотный завод и нефтехимический комплекс в Панчево.

Бомбардировщик ВВС США B52 на военной авиабазе Королевских ВВС в Фэрфорде. 29 марта 1999 года
7 из 14

На Сербию было сброшено по меньшей мере 15 тонн обедненного урана. Кроме того, авиаудары разрушили несколько экологически опасных объектов, в том числе азотный завод и нефтехимический комплекс в Панчево.

© AP Photo / Alastair Grant
© AP Photo / APTN

Сейчас Сербия занимает первое место по смертности от онкологических заболеваний в Европе —ежегодно выявляется до 60 тысяч новых пациентов.

Горящий дом в косовской деревне Jankovic. 24 марта 1999 года
8 из 14

Сейчас Сербия занимает первое место по смертности от онкологических заболеваний в Европе —ежегодно выявляется до 60 тысяч новых пациентов.

© AP Photo / APTN
© AP Photo

Албанские беженцы из Косово направляются к македонской границе. 29 марта 1999

Албанские беженцы из Косово направляются к македонской границе. 29 марта 1999 года
9 из 14

Албанские беженцы из Косово направляются к македонской границе. 29 марта 1999

© AP Photo
© AP Photo / Vladimir Dimitrijevic

Первыми от бомбардировок пострадали Белград, Приштина, Нови-Сад, Крагуевац, Панчево, Подгорица. Потом под авиаударами оказалась вся Югославия.

Эксперты югославской армии проверяют обломки сбитого F-117 Stealth в деревне Budjanovci, Белград. 28 марта 1999 года
10 из 14

Первыми от бомбардировок пострадали Белград, Приштина, Нови-Сад, Крагуевац, Панчево, Подгорица. Потом под авиаударами оказалась вся Югославия.

© AP Photo / Vladimir Dimitrijevic
© AFP 2022 / Andrej Isakovic

Бывшее здание Министерства обороны Югославии, пострадавшее от бомбежек НАТО. 24 марта 2010

Мужчина проходит мимо здания бывшего федерального военного штаба в Белграде, разрушенного во время воздушной кампании НАТО. 24 марта 2010 года
11 из 14

Бывшее здание Министерства обороны Югославии, пострадавшее от бомбежек НАТО. 24 марта 2010

© AFP 2022 / Andrej Isakovic
© AP Photo / Dimitri Messinis

Самолеты НАТО наносили удары не только по военной инфраструктуре, хотя в альянсе заявляли о цели уничтожить и деморализовать югославскую армию. Бомбили и гражданские объекты, и даже жилые районы. В НАТО гибель сотен мирных жителей назвали "сопутствующим ущербом".

Пламя от югославской военной ракеты в Белграде. 24 марта 1999 года
12 из 14

Самолеты НАТО наносили удары не только по военной инфраструктуре, хотя в альянсе заявляли о цели уничтожить и деморализовать югославскую армию. Бомбили и гражданские объекты, и даже жилые районы. В НАТО гибель сотен мирных жителей назвали "сопутствующим ущербом".

© AP Photo / Dimitri Messinis
© AP Photo / JRT, Serb Controlled Television

Военная операция "Союзная сила" завершилась 10 июня 1999 года. Югославия и НАТО подписали соглашение, согласно которому с территории Косова начался вывод югославских войск.

Разрушенный заводской комплекс после бомбардировки в сербском городе Чачак. 30 марта 1999 года
13 из 14

Военная операция "Союзная сила" завершилась 10 июня 1999 года. Югославия и НАТО подписали соглашение, согласно которому с территории Косова начался вывод югославских войск.

© AP Photo / JRT, Serb Controlled Television
© AP Photo / Frank Boxler

Ущерб от бомбардировок Югославии составил до ста миллиардов долларов. Страна полностью лишилась военно-промышленной инфраструктуры. Полмиллиона человек лишились работы, десятки тысяч остались бездомными.

Протесты против бомбардировок Югославии НАТО в центре Нюрнберга, Германия. 27 марта 1999 года
14 из 14

Ущерб от бомбардировок Югославии составил до ста миллиардов долларов. Страна полностью лишилась военно-промышленной инфраструктуры. Полмиллиона человек лишились работы, десятки тысяч остались бездомными.

© AP Photo / Frank Boxler
1 из 14

Югославия оказалась в центре внимания международного сообщества из-за ситуации в автономной области Косово и Метохия. Косовские албанцы требовали расширения автономии края. В 1990-е годы для борьбы за независимость была создана "Освободительная армия Косова".

© AP Photo / David Brauchli
2 из 14

Белград ввел в край полицейские части, а затем и армию. В январе 1999 года югославская полиция провела рейд в косовском селе Речак и уничтожила 45 боевиков. После этого инцидента США потребовали от Белграда отдать спорный край албанцам. Президент Слободан Милошевич отказал, и тогда на Западе решили оторвать Косово силой.

© AP Photo / Dimitri Messinis
3 из 14

Совет Безопасности ООН не давал санкции на военную операцию. По нормам международного права она была незаконной. Россия призывала Совет Безопасности ООН рассмотреть проект резолюции с требованием немедленно прекратить применение силы против Югославии, однако за проголосовали только три страны из 15.

© AP Photo / Andrei Isakovic
4 из 14

Авиаудары Североатлантического альянса продолжались 78 дней — c 24 марта по 10 июня 1999 года. В результате погибли, по разным данным, от 2,5 до четырех тысяч человек.

© AP Photo / STR
5 из 14

Почти 650 самолетов, в основном ударных, сосредоточили на 59 авиабазах в 12 странах альянса. Палубная авиация базировалась на американском и французском авианосцах USS Enterprise и Foch.

© AFP 2022 / US NAVY/Renso Amariz
6 из 14

Во время воздушной наступательной операции "Союзная сила" (Allied Force) американцы и их союзники совершили почти 40 тысяч боевых вылетов. Авиация НАТО применяла бомбы с обедненным ураном.

© AP Photo / David Brauchli
7 из 14

На Сербию было сброшено по меньшей мере 15 тонн обедненного урана. Кроме того, авиаудары разрушили несколько экологически опасных объектов, в том числе азотный завод и нефтехимический комплекс в Панчево.

© AP Photo / Alastair Grant
8 из 14

Сейчас Сербия занимает первое место по смертности от онкологических заболеваний в Европе —ежегодно выявляется до 60 тысяч новых пациентов.

© AP Photo / APTN
9 из 14

Албанские беженцы из Косово направляются к македонской границе. 29 марта 1999

© AP Photo
10 из 14

Первыми от бомбардировок пострадали Белград, Приштина, Нови-Сад, Крагуевац, Панчево, Подгорица. Потом под авиаударами оказалась вся Югославия.

© AP Photo / Vladimir Dimitrijevic
11 из 14

Бывшее здание Министерства обороны Югославии, пострадавшее от бомбежек НАТО. 24 марта 2010

© AFP 2022 / Andrej Isakovic
12 из 14

Самолеты НАТО наносили удары не только по военной инфраструктуре, хотя в альянсе заявляли о цели уничтожить и деморализовать югославскую армию. Бомбили и гражданские объекты, и даже жилые районы. В НАТО гибель сотен мирных жителей назвали "сопутствующим ущербом".

© AP Photo / Dimitri Messinis
13 из 14

Военная операция "Союзная сила" завершилась 10 июня 1999 года. Югославия и НАТО подписали соглашение, согласно которому с территории Косова начался вывод югославских войск.

© AP Photo / JRT, Serb Controlled Television
14 из 14

Ущерб от бомбардировок Югославии составил до ста миллиардов долларов. Страна полностью лишилась военно-промышленной инфраструктуры. Полмиллиона человек лишились работы, десятки тысяч остались бездомными.

© AP Photo / Frank Boxler
"В нынешних обстоятельствах, когда речь идет о защите людей, которые в течение 8 лет, 8 долгих лет на Украине подвергались геноциду, издевательствам, пыткам, угнетению, США и их союзники лицемерно пытаются изобразить праведный гнев, цинично рассуждают о якобы имеющих место нарушениях международного права, так вы же его сами разбомбили - в 1999 году, а потом неоднократно повторяли для вас успешный опыт в 2000-х. Не вам читать другим мораль", - заключила Захарова.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово", армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ), в то время состоявшей из Сербии и Черногории, силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу.
По данным медиков, применение авиацией НАТО в 1999 году бомб с обедненным ураном и разрушение при авиаударах экологически опасных объектов привели к тому, что сейчас Сербия является лидером по смертности от онкологических заболеваний в Европе с почти 60 тысячами новых выявляемых раковых больных ежегодно.
Пилот в кабине американского бомбардировщика В-52 Stratofortress во время операции НАТО в Косово, Югославия. 1999 год - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
Вчера, 08:00
"Мирных не жалеть". Что НАТО устроила в Европе
 
В миреРоссияВосточная ЕвропаЧерногорияОсвободительная армия КосовоООННАТОПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала