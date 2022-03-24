https://ria.ru/20220324/yugoslaviya-1779864145.html

Нарушение международного права: бомбардировки НАТО в Югославии

Нарушение международного права: бомбардировки НАТО в Югославии - РИА Новости, 24.03.2022

Нарушение международного права: бомбардировки НАТО в Югославии

Ровно 23 года назад на территорию Югославии были сброшены бомбы НАТО. Фотографии трагических событий, начавшихся в марте 1999 года с авиаударов альянса по... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T16:53

2022-03-24T16:53

2022-03-24T19:21

фото

югославия

нато

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779856038_0:173:1992:1294_1920x0_80_0_0_ec3ef6d40625dec22352ede1b889a038.jpg

Ровно 23 года назад на территорию Югославии были сброшены бомбы НАТО. Фотографии трагических событий, начавшихся в марте 1999 года с авиаударов альянса по Союзной Республике Югославия, — в фотоленте Ria.ru.

югославия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

фото, фото, югославия, нато, в мире