Нарушение международного права: бомбардировки НАТО в Югославии
Югославия оказалась в центре внимания международного сообщества из-за ситуации в автономной области Косово и Метохия. Косовские албанцы требовали расширения автономии края. В 1990-е годы для борьбы за независимость была создана "Освободительная армия Косова".
Югославия оказалась в центре внимания международного сообщества из-за ситуации в автономной области Косово и Метохия. Косовские албанцы требовали расширения автономии края. В 1990-е годы для борьбы за независимость была создана "Освободительная армия Косова".
Белград ввел в край полицейские части, а затем и армию. В январе 1999 года югославская полиция провела рейд в косовском селе Речак и уничтожила 45 боевиков. После этого инцидента США потребовали от Белграда отдать спорный край албанцам. Президент Слободан Милошевич отказал, и тогда на Западе решили оторвать Косово силой.
Белград ввел в край полицейские части, а затем и армию. В январе 1999 года югославская полиция провела рейд в косовском селе Речак и уничтожила 45 боевиков. После этого инцидента США потребовали от Белграда отдать спорный край албанцам. Президент Слободан Милошевич отказал, и тогда на Западе решили оторвать Косово силой.
Совет Безопасности ООН не давал санкции на военную операцию. По нормам международного права она была незаконной. Россия призывала Совет Безопасности ООН рассмотреть проект резолюции с требованием немедленно прекратить применение силы против Югославии, однако за проголосовали только три страны из 15.
Совет Безопасности ООН не давал санкции на военную операцию. По нормам международного права она была незаконной. Россия призывала Совет Безопасности ООН рассмотреть проект резолюции с требованием немедленно прекратить применение силы против Югославии, однако за проголосовали только три страны из 15.
Авиаудары Североатлантического альянса продолжались 78 дней — c 24 марта по 10 июня 1999 года. В результате погибли, по разным данным, от 2,5 до четырех тысяч человек.
Авиаудары Североатлантического альянса продолжались 78 дней — c 24 марта по 10 июня 1999 года. В результате погибли, по разным данным, от 2,5 до четырех тысяч человек.
Почти 650 самолетов, в основном ударных, сосредоточили на 59 авиабазах в 12 странах альянса. Палубная авиация базировалась на американском и французском авианосцах USS Enterprise и Foch.
Почти 650 самолетов, в основном ударных, сосредоточили на 59 авиабазах в 12 странах альянса. Палубная авиация базировалась на американском и французском авианосцах USS Enterprise и Foch.
Во время воздушной наступательной операции "Союзная сила" (Allied Force) американцы и их союзники совершили почти 40 тысяч боевых вылетов. Авиация НАТО применяла бомбы с обедненным ураном.
Во время воздушной наступательной операции "Союзная сила" (Allied Force) американцы и их союзники совершили почти 40 тысяч боевых вылетов. Авиация НАТО применяла бомбы с обедненным ураном.
На Сербию было сброшено по меньшей мере 15 тонн обедненного урана. Кроме того, авиаудары разрушили несколько экологически опасных объектов, в том числе азотный завод и нефтехимический комплекс в Панчево.
На Сербию было сброшено по меньшей мере 15 тонн обедненного урана. Кроме того, авиаудары разрушили несколько экологически опасных объектов, в том числе азотный завод и нефтехимический комплекс в Панчево.
Сейчас Сербия занимает первое место по смертности от онкологических заболеваний в Европе —ежегодно выявляется до 60 тысяч новых пациентов.
Сейчас Сербия занимает первое место по смертности от онкологических заболеваний в Европе —ежегодно выявляется до 60 тысяч новых пациентов.
Албанские беженцы из Косово направляются к македонской границе. 29 марта 1999
Албанские беженцы из Косово направляются к македонской границе. 29 марта 1999
Первыми от бомбардировок пострадали Белград, Приштина, Нови-Сад, Крагуевац, Панчево, Подгорица. Потом под авиаударами оказалась вся Югославия.
Первыми от бомбардировок пострадали Белград, Приштина, Нови-Сад, Крагуевац, Панчево, Подгорица. Потом под авиаударами оказалась вся Югославия.
Бывшее здание Министерства обороны Югославии, пострадавшее от бомбежек НАТО. 24 марта 2010
Бывшее здание Министерства обороны Югославии, пострадавшее от бомбежек НАТО. 24 марта 2010
Самолеты НАТО наносили удары не только по военной инфраструктуре, хотя в альянсе заявляли о цели уничтожить и деморализовать югославскую армию. Бомбили и гражданские объекты, и даже жилые районы. В НАТО гибель сотен мирных жителей назвали "сопутствующим ущербом".
Самолеты НАТО наносили удары не только по военной инфраструктуре, хотя в альянсе заявляли о цели уничтожить и деморализовать югославскую армию. Бомбили и гражданские объекты, и даже жилые районы. В НАТО гибель сотен мирных жителей назвали "сопутствующим ущербом".
Военная операция "Союзная сила" завершилась 10 июня 1999 года. Югославия и НАТО подписали соглашение, согласно которому с территории Косова начался вывод югославских войск.
Военная операция "Союзная сила" завершилась 10 июня 1999 года. Югославия и НАТО подписали соглашение, согласно которому с территории Косова начался вывод югославских войск.
Ущерб от бомбардировок Югославии составил до ста миллиардов долларов. Страна полностью лишилась военно-промышленной инфраструктуры. Полмиллиона человек лишились работы, десятки тысяч остались бездомными.
Ущерб от бомбардировок Югославии составил до ста миллиардов долларов. Страна полностью лишилась военно-промышленной инфраструктуры. Полмиллиона человек лишились работы, десятки тысяч остались бездомными.