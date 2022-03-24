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Нарушение международного права: бомбардировки НАТО в Югославии - РИА Новости, 24.03.2022
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Нарушение международного права: бомбардировки НАТО в Югославии
Нарушение международного права: бомбардировки НАТО в Югославии - РИА Новости, 24.03.2022
Нарушение международного права: бомбардировки НАТО в Югославии
Ровно 23 года назад на территорию Югославии были сброшены бомбы НАТО. Фотографии трагических событий, начавшихся в марте 1999 года с авиаударов альянса по... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T16:53
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фото
югославия
нато
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Ровно 23 года назад на территорию Югославии были сброшены бомбы НАТО. Фотографии трагических событий, начавшихся в марте 1999 года с авиаударов альянса по Союзной Республике Югославия, — в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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фото, фото, югославия, нато, в мире
16:53 24.03.2022 (обновлено: 19:21 24.03.2022)
 

Нарушение международного права: бомбардировки НАТО в Югославии

Читать ria.ru в
Ровно 23 года назад на территорию Югославии были сброшены бомбы НАТО. Фотографии трагических событий, начавшихся в марте 1999 года с авиаударов альянса по Союзной Республике Югославия, — в фотоленте Ria.ru.
© AP Photo / David Brauchli

Югославия оказалась в центре внимания международного сообщества из-за ситуации в автономной области Косово и Метохия. Косовские албанцы требовали расширения автономии края. В 1990-е годы для борьбы за независимость была создана "Освободительная армия Косова".

Беженцы из Косово, Югославия. 1999 год
1 из 14

Югославия оказалась в центре внимания международного сообщества из-за ситуации в автономной области Косово и Метохия. Косовские албанцы требовали расширения автономии края. В 1990-е годы для борьбы за независимость была создана "Освободительная армия Косова".

© AP Photo / David Brauchli
© AP Photo / Dimitri Messinis

Белград ввел в край полицейские части, а затем и армию. В январе 1999 года югославская полиция провела рейд в косовском селе Речак и уничтожила 45 боевиков. После этого инцидента США потребовали от Белграда отдать спорный край албанцам. Президент Слободан Милошевич отказал, и тогда на Западе решили оторвать Косово силой.

Взрыв возле электростанции Белграда от крылатых ракет НАТО. 24 марта 1999 года
2 из 14

Белград ввел в край полицейские части, а затем и армию. В январе 1999 года югославская полиция провела рейд в косовском селе Речак и уничтожила 45 боевиков. После этого инцидента США потребовали от Белграда отдать спорный край албанцам. Президент Слободан Милошевич отказал, и тогда на Западе решили оторвать Косово силой.

© AP Photo / Dimitri Messinis
© AP Photo / Andrei Isakovic

Совет Безопасности ООН не давал санкции на военную операцию. По нормам международного права она была незаконной. Россия призывала Совет Безопасности ООН рассмотреть проект резолюции с требованием немедленно прекратить применение силы против Югославии, однако за проголосовали только три страны из 15.

Очередь на автозаправочную станцию в Белграде. 24 марта 1999 года
3 из 14

Совет Безопасности ООН не давал санкции на военную операцию. По нормам международного права она была незаконной. Россия призывала Совет Безопасности ООН рассмотреть проект резолюции с требованием немедленно прекратить применение силы против Югославии, однако за проголосовали только три страны из 15.

© AP Photo / Andrei Isakovic
© AP Photo / STR

Авиаудары Североатлантического альянса продолжались 78 дней — c 24 марта по 10 июня 1999 года. В результате погибли, по разным данным, от 2,5 до четырех тысяч человек.

Мужчина возле поврежденного завода в Панчево, Белград. 25 марта 1999 год
4 из 14

Авиаудары Североатлантического альянса продолжались 78 дней — c 24 марта по 10 июня 1999 года. В результате погибли, по разным данным, от 2,5 до четырех тысяч человек.

© AP Photo / STR
© AFP 2022 / US NAVY/Renso Amariz

Почти 650 самолетов, в основном ударных, сосредоточили на 59 авиабазах в 12 странах альянса. Палубная авиация базировалась на американском и французском авианосцах USS Enterprise и Foch.

Запуск крылатой ракеты Томагавк с крейсера ВМС США USS Philippine Sea по целям на территории Югославии и Косово. 24 марта 1999 года
5 из 14

Почти 650 самолетов, в основном ударных, сосредоточили на 59 авиабазах в 12 странах альянса. Палубная авиация базировалась на американском и французском авианосцах USS Enterprise и Foch.

© AFP 2022 / US NAVY/Renso Amariz
© AP Photo / David Brauchli

Во время воздушной наступательной операции "Союзная сила" (Allied Force) американцы и их союзники совершили почти 40 тысяч боевых вылетов. Авиация НАТО применяла бомбы с обедненным ураном.

Беженцы из Косово в Черногории. 30 марта 1999 года
6 из 14

Во время воздушной наступательной операции "Союзная сила" (Allied Force) американцы и их союзники совершили почти 40 тысяч боевых вылетов. Авиация НАТО применяла бомбы с обедненным ураном.

© AP Photo / David Brauchli
© AP Photo / Alastair Grant

На Сербию было сброшено по меньшей мере 15 тонн обедненного урана. Кроме того, авиаудары разрушили несколько экологически опасных объектов, в том числе азотный завод и нефтехимический комплекс в Панчево.

Бомбардировщик ВВС США B52 на военной авиабазе Королевских ВВС в Фэрфорде. 29 марта 1999 года
7 из 14

На Сербию было сброшено по меньшей мере 15 тонн обедненного урана. Кроме того, авиаудары разрушили несколько экологически опасных объектов, в том числе азотный завод и нефтехимический комплекс в Панчево.

© AP Photo / Alastair Grant
© AP Photo / APTN

Сейчас Сербия занимает первое место по смертности от онкологических заболеваний в Европе —ежегодно выявляется до 60 тысяч новых пациентов.

Горящий дом в косовской деревне Jankovic. 24 марта 1999 года
8 из 14

Сейчас Сербия занимает первое место по смертности от онкологических заболеваний в Европе —ежегодно выявляется до 60 тысяч новых пациентов.

© AP Photo / APTN
© AP Photo

Албанские беженцы из Косово направляются к македонской границе. 29 марта 1999

Албанские беженцы из Косово направляются к македонской границе. 29 марта 1999 года
9 из 14

Албанские беженцы из Косово направляются к македонской границе. 29 марта 1999

© AP Photo
© AP Photo / Vladimir Dimitrijevic

Первыми от бомбардировок пострадали Белград, Приштина, Нови-Сад, Крагуевац, Панчево, Подгорица. Потом под авиаударами оказалась вся Югославия.

Эксперты югославской армии проверяют обломки сбитого F-117 Stealth в деревне Budjanovci, Белград. 28 марта 1999 года
10 из 14

Первыми от бомбардировок пострадали Белград, Приштина, Нови-Сад, Крагуевац, Панчево, Подгорица. Потом под авиаударами оказалась вся Югославия.

© AP Photo / Vladimir Dimitrijevic
© AFP 2022 / Andrej Isakovic

Бывшее здание Министерства обороны Югославии, пострадавшее от бомбежек НАТО. 24 марта 2010

Мужчина проходит мимо здания бывшего федерального военного штаба в Белграде, разрушенного во время воздушной кампании НАТО. 24 марта 2010 года
11 из 14

Бывшее здание Министерства обороны Югославии, пострадавшее от бомбежек НАТО. 24 марта 2010

© AFP 2022 / Andrej Isakovic
© AP Photo / Dimitri Messinis

Самолеты НАТО наносили удары не только по военной инфраструктуре, хотя в альянсе заявляли о цели уничтожить и деморализовать югославскую армию. Бомбили и гражданские объекты, и даже жилые районы. В НАТО гибель сотен мирных жителей назвали "сопутствующим ущербом".

Пламя от югославской военной ракеты в Белграде. 24 марта 1999 года
12 из 14

Самолеты НАТО наносили удары не только по военной инфраструктуре, хотя в альянсе заявляли о цели уничтожить и деморализовать югославскую армию. Бомбили и гражданские объекты, и даже жилые районы. В НАТО гибель сотен мирных жителей назвали "сопутствующим ущербом".

© AP Photo / Dimitri Messinis
© AP Photo / JRT, Serb Controlled Television

Военная операция "Союзная сила" завершилась 10 июня 1999 года. Югославия и НАТО подписали соглашение, согласно которому с территории Косова начался вывод югославских войск.

Разрушенный заводской комплекс после бомбардировки в сербском городе Чачак. 30 марта 1999 года
13 из 14

Военная операция "Союзная сила" завершилась 10 июня 1999 года. Югославия и НАТО подписали соглашение, согласно которому с территории Косова начался вывод югославских войск.

© AP Photo / JRT, Serb Controlled Television
© AP Photo / Frank Boxler

Ущерб от бомбардировок Югославии составил до ста миллиардов долларов. Страна полностью лишилась военно-промышленной инфраструктуры. Полмиллиона человек лишились работы, десятки тысяч остались бездомными.

Протесты против бомбардировок Югославии НАТО в центре Нюрнберга, Германия. 27 марта 1999 года
14 из 14

Ущерб от бомбардировок Югославии составил до ста миллиардов долларов. Страна полностью лишилась военно-промышленной инфраструктуры. Полмиллиона человек лишились работы, десятки тысяч остались бездомными.

© AP Photo / Frank Boxler
 
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