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YouTube заблокировал все ресурсы Sputnik - РИА Новости, 24.03.2022
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Журналисты перед началом пресс-конференции - РИА Новости, 1920
Медиавойны
https://ria.ru/20220324/sputnik-1779831201.html
YouTube заблокировал все ресурсы Sputnik
YouTube заблокировал все ресурсы Sputnik - РИА Новости, 24.03.2022
YouTube заблокировал все ресурсы Sputnik
Видеохостинг YouTube заблокировал все ресурсы Sputnik, на 32 языках они недоступны, сообщила руководитель пресс-службы медиагруппы "Россия сегодня" Анна... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T12:36
2022-03-24T12:36
медиавойны
тереза рибейру
сергей лавров
валерий фадеев
европа
россия
москва
facebook
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Видеохостинг YouTube заблокировал все ресурсы Sputnik, на 32 языках они недоступны, сообщила руководитель пресс-службы медиагруппы "Россия сегодня" Анна Старкова."В наш медиахолдинг МИА "Россия Сегодня", медиагруппу, входит международное информационное агентство Sputnik, который на протяжении многих лет работает за рубежом, работает успешно. Во многих странах оно входило в топ СМИ, и сейчас все наши ресурсы, все ресурсы Sputnik на 32 языках, они недоступны, YouTube их просто заблокировал", - сказала в четверг журналистам Старкова.Она отметила, что слоган Sputnik - "Говорить то, о чем другие молчат". Старкова добавила, что альтернативную точку зрения больше никто из зрителей YouTube увидеть не может."Помимо этого, были также заблокированы ресурсы на русском языке - это РИА Новости, в первую очередь, крупнейшее информационное агентство в России, и все остальные наши ресурсы на русском языке", - подчеркнула она.По ее словам, агентство найдет способ доносить мнение до читателей, и всегда будет работать до последнего читателя."Наши государственные средства массовой информации сталкиваются с тем, что нас клеймят. Нам Twitter и другие социальные сети вешали отметку, что мы - "государственное СМИ" и находимся под контролем государства Россия, почему-то такие отметки не вешали на аккаунты ни BBC, ни Deutsche Welle, которые точно так же являются государственными средствами массовой информации", - объяснила Старкова.Евросоюз 2 марта запретил распространение сигнала и контента Russia Today и Sputnik на фоне российской операции по демилитаризации Украины, решение было обнародовано в Официальном журнале ЕС. В частности, в приложении к решению перечислены следующие организации: RT - Russia Today English, RT - Russia Today UK, RT - Russia Today Germany, RT - Russia Today France и RT - Russia Today Spanish, а также Sputnik без указания подробностей. В этот же день американская компания Meta* отключила приложения всех ресурсов МИА "Россия сегодня".Ранее Instagram* заблокировал все аккаунты RT в 27 европейских странах, аналогичные меры принял и Facebook*. Также YouTube и TikTok ввели ограничения на доступ к RT и Sputnik в Европе. Компания Google приняла решение о незамедлительной блокировке в Европе каналов YouTube, связанных с телеканалом RT и агентством Sputnik, "в связи с продолжающейся" спецоперацией России по демилитаризации Украины. Кроме того, Google заявил о блокировке приложений, связанных с RT и Sputnik, в Play Store по всей Европе.Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя ситуацию, заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20220318/twitter-1778912652.html
https://ria.ru/20220316/smi-1778433801.html
https://ria.ru/20220323/blokirovka-1779627792.html
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Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
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96
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353
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тереза рибейру, сергей лавров, валерий фадеев, европа, россия, москва, facebook, евросоюз, tiktok, в мире, youtube, sputnik
12:36 24.03.2022
 
YouTube заблокировал все ресурсы Sputnik

Видеохостинг YouTube заблокировал все ресурсы Sputnik, на 32 языках они недоступны

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСтенд международного информационного агентства и радио Sputnik
Стенд международного информационного агентства и радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Стенд международного информационного агентства и радио Sputnik
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Видеохостинг YouTube заблокировал все ресурсы Sputnik, на 32 языках они недоступны, сообщила руководитель пресс-службы медиагруппы "Россия сегодня" Анна Старкова.
"В наш медиахолдинг МИА "Россия Сегодня", медиагруппу, входит международное информационное агентство Sputnik, который на протяжении многих лет работает за рубежом, работает успешно. Во многих странах оно входило в топ СМИ, и сейчас все наши ресурсы, все ресурсы Sputnik на 32 языках, они недоступны, YouTube их просто заблокировал", - сказала в четверг журналистам Старкова.
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Она отметила, что слоган Sputnik - "Говорить то, о чем другие молчат". Старкова добавила, что альтернативную точку зрения больше никто из зрителей YouTube увидеть не может.
"Помимо этого, были также заблокированы ресурсы на русском языке - это РИА Новости, в первую очередь, крупнейшее информационное агентство в России, и все остальные наши ресурсы на русском языке", - подчеркнула она.
По ее словам, агентство найдет способ доносить мнение до читателей, и всегда будет работать до последнего читателя.
"Наши государственные средства массовой информации сталкиваются с тем, что нас клеймят. Нам Twitter и другие социальные сети вешали отметку, что мы - "государственное СМИ" и находимся под контролем государства Россия, почему-то такие отметки не вешали на аккаунты ни BBC, ни Deutsche Welle, которые точно так же являются государственными средствами массовой информации", - объяснила Старкова.
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Евросоюз 2 марта запретил распространение сигнала и контента Russia Today и Sputnik на фоне российской операции по демилитаризации Украины, решение было обнародовано в Официальном журнале ЕС. В частности, в приложении к решению перечислены следующие организации: RT - Russia Today English, RT - Russia Today UK, RT - Russia Today Germany, RT - Russia Today France и RT - Russia Today Spanish, а также Sputnik без указания подробностей. В этот же день американская компания Meta* отключила приложения всех ресурсов МИА "Россия сегодня".
Ранее Instagram* заблокировал все аккаунты RT в 27 европейских странах, аналогичные меры принял и Facebook*. Также YouTube и TikTok ввели ограничения на доступ к RT и Sputnik в Европе. Компания Google приняла решение о незамедлительной блокировке в Европе каналов YouTube, связанных с телеканалом RT и агентством Sputnik, "в связи с продолжающейся" спецоперацией России по демилитаризации Украины. Кроме того, Google заявил о блокировке приложений, связанных с RT и Sputnik, в Play Store по всей Европе.
Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя ситуацию, заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.
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МедиавойныТереза РибейруСергей ЛавровВалерий ФадеевЕвропаРоссияМоскваFacebookЕвросоюзTikTokВ миреYouTubeSputnik
 
 
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