https://ria.ru/20220324/shoygu-1779843261.html

У Шойгу сейчас нет времени для медийной активности, заявил Песков

У Шойгу сейчас нет времени для медийной активности, заявил Песков - РИА Новости, 24.03.2022

У Шойгу сейчас нет времени для медийной активности, заявил Песков

У главы Минобороны России Сергея Шойгу сейчас много забот, это не лучшее время для медийной активности, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T13:20

2022-03-24T13:20

2022-03-24T13:45

министерство обороны рф (минобороны рф)

сергей шойгу

россия

дмитрий песков

безопасность

общество

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. У главы Минобороны России Сергея Шойгу сейчас много забот, это не лучшее время для медийной активности, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Слушайте, ну у министра обороны сейчас много забот, как вы понимаете. Идет специальная военная операция. Конечно, сейчас не совсем время для медийной активности. Это вполне понятно", - сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать "исчезновение" Шойгу из информационного пространства.На просьбу прокомментировать сообщения издания "Агентство" о якобы проблемах со здоровьем министра Песков сказал: "Не нужно слушать издание "Агентство". Он посоветовал обратиться с вопросом в Минобороны.

https://radiosputnik.ria.ru/20220311/peskov-1777665859.html

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Владимир Лаврентьев

министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу, россия, дмитрий песков, безопасность, общество