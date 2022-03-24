https://ria.ru/20220324/shoygu-1779843261.html
У Шойгу сейчас нет времени для медийной активности, заявил Песков
У Шойгу сейчас нет времени для медийной активности, заявил Песков - РИА Новости, 24.03.2022
У Шойгу сейчас нет времени для медийной активности, заявил Песков
У главы Минобороны России Сергея Шойгу сейчас много забот, это не лучшее время для медийной активности, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T13:20
2022-03-24T13:20
2022-03-24T13:45
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей шойгу
россия
дмитрий песков
безопасность
общество
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. У главы Минобороны России Сергея Шойгу сейчас много забот, это не лучшее время для медийной активности, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Слушайте, ну у министра обороны сейчас много забот, как вы понимаете. Идет специальная военная операция. Конечно, сейчас не совсем время для медийной активности. Это вполне понятно", - сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать "исчезновение" Шойгу из информационного пространства.На просьбу прокомментировать сообщения издания "Агентство" о якобы проблемах со здоровьем министра Песков сказал: "Не нужно слушать издание "Агентство". Он посоветовал обратиться с вопросом в Минобороны.
https://radiosputnik.ria.ru/20220311/peskov-1777665859.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу, россия, дмитрий песков, безопасность, общество
13:20 24.03.2022 (обновлено: 13:45 24.03.2022)
У Шойгу сейчас нет времени для медийной активности, заявил Песков
Пресс-секретарь Песков: у главы Минобороны Шойгу сейчас нет времени на медийную активность
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. У главы Минобороны России Сергея Шойгу сейчас много забот, это не лучшее время для медийной активности, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Слушайте, ну у министра обороны сейчас много забот, как вы понимаете. Идет специальная военная операция. Конечно, сейчас не совсем время для медийной активности. Это вполне понятно", - сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать "исчезновение" Шойгу из информационного пространства.
На просьбу прокомментировать сообщения издания "Агентство" о якобы проблемах со здоровьем министра Песков сказал: "Не нужно слушать издание "Агентство". Он посоветовал обратиться с вопросом в Минобороны.